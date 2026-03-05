Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Alenka Teran Košir

Četrtek,
5. 3. 2026,
15.41

Posebna čast za slovenskega šampiona

V Toskani del makadamske ceste poimenovali po Tadeju Pogačarju #foto

Alenka Teran Košir

Tadej Pogačar | Tadej Pogačar ima v bližini Siene, na trasi dirke Strde Bianche, kjer bo v soboto začel sezono, svoj makadamski odsek. | Foto Ana Kovač

Tadej Pogačar ima v bližini Siene, na trasi dirke Strde Bianche, kjer bo v soboto začel sezono, svoj makadamski odsek.

Foto: Ana Kovač

Organizatorji slikovite in izjemno priljubljene makadamske dirke Strade Bianche so Tadeja Pogačarja počastili z izjemno potezo. Enega od makadamskih sektorjev – Colle Pinzuto, kjer je Pogačar lani po grdem padcu ujel in prehitel Toma Pidcocka, edinega tekmeca, ki mu je takrat še lahko sledil – so poimenovali po slovenskem šampionu. Njegovo ime bo po novem krasilo kamniti spomenik, ki označuje omenjeni del makadamske trase.

Posebna čast je Tadeja Pogačarja (UAE Emirates - XRG) doletela zaradi treh dominantnih zmag na dirki Strade Bianche. Po samostojnih napadih je prepričljivo slavil v letih 2022, 2024 in 2025. Mogoče bi zmagal tudi leta 2023, a se je takrat odločil za nastop na etapni dirki Pariz–Nica.

Tadej Pogačar | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Tadej Pogačar | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Pred Pogačarjem je podobna čast doletela le še nekdanjega svetovnega prvaka Fabiana Cancellaro - tudi on je bil danes na slovesnosti - , ki je dirko osvojil v letih 2008, 2012 in 2016. Leto pozneje so po njem poimenovali najdaljši makadamski sektor dirke Santa Maria, odsek, kjer se najpogosteje zgodijo ključni trenutki na dirki.

A nič manj pomemben ni sektor Colle Pinzuto. Gre za 600 metrov dolg makadamski odsek s 7,5-odstotnim naklonom, kjer je Pogačar lani, le nekaj minut po dramatičnem padcu v ostrem levem ovinku v vasi Pieve (na Google Maps ga najdete pod oznako Pogačar Corner), ujel in prehitel Toma Pidcocka, zmagovalca dirke Strade Bianche iz leta 2023.

Pogačar je dirko vedno dobil v zanj značilnem dominantnem slogu – leta 2022 je tekmecem ušel približno 50 kilometrov pred ciljem, predlani pa že kar 81 kilometrov pred ciljno črto.

Več o tem, kaj je Pogačar povedal na krajši slovesnosti, si boste na Sportalu lahko prebrali kmalu ...

Ljubitelji kolesarstva z zanimanjem pričakujejo, kaj bo slovenski as pripravil tokrat, na jubilejni 20. izvedbi dirke Strade Bianche. Letos bo trasa nekoliko skrajšana (201 kilometer in 66 kilometrov makadamskih odsekov v 14 sektorjih, lani pa 213 kilometrov in 82 kilometrov makadamskih odsekov). Na startni listi so številni zvezdniki, tudi čudežni deček francoskega kolesarstva, 19-letni Paul Seixas, ki ima letos v statistiki že dve profesionalni zmagi in je jasno napovedal, da si želi premagati Pogačarja – zdaj, ko je ta še v vrhunski formi.

Z lanske dirke Strade Bianche na sektorju, ki zdaj nosi ime po Pogačarju. | Foto: Reuters Z lanske dirke Strade Bianche na sektorju, ki zdaj nosi ime po Pogačarju. Foto: Reuters

Pogačarja bodo skušali izzvati kar trije nekdanji zmagovalci dirke belih cest: že omenjeni Pidcock, Wout van Aert in Julian Alaphilippe. Na taki trasi pa je vedno zelo konkurenčen tudi Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro. 

Poleg Pogačarja in Domna Novaka sta od slovenskih kolesarjev na startni listi še Matej Mohorič in Gal Glivar.

Več sledi ...

