V Sieni v Italiji so dva dneva pred 20. izvedbo kolesarske dirke Strade Bianche slovesno počastili trikratnega zmagovalca omenjenega spektakla na makadamu in med cipresami. Tadej Pogačar je postal šele drugi kolesar z makadamskim sektorjem, poimenovanim po njem. Slovenski as, ki bo v soboto prav na belih cestah Toskane začel svojo sezono, je ob tem priznal, da mu takšna čast pomeni več kot marsikateri pokal. Pred startom ene najbolj spektakularnih enodnevnih dirk na svetu ga zanima tudi, kaj bo na makadamskih cestah pokazal komaj 19-letni francoski čudežni deček Paul Seixas.

Tadej Pogačar se je na prizorišče slovesnosti na makadamskem odseku Colle Pinzuto, dobrih deset kilometrov oddaljenega od srednjeveškega mesta Siena, kjer ga je pričakala množica ljubiteljev kolesarskega športa, pripeljal z ekipnim avtomobilom v družbi športnega direktorja in tesnega prijatelja Andreja Hauptmana, glavnega športnega direktorja Joxeana Fernandeza Matxina in šefa ekipe Maura Gianettija. Po seriji napornih priprav, kjer je znova podiral hitrostne rekorde, in dopoldanskem ogledu trase z ekipnimi kolegi, videti nekoliko utrujen, a ponosen.

Foto: Ana Kovač

Upa, da bo spet med glavnimi akterji

"V čast mi je, da sem postal del zgodovine te dirke, ki je bila vedno ena mojih najljubših," je povedal ob kamnitem spomeniku, ki so ga v čast na njegove tri dominantne zmage na dirki Strade Bianche, poimenovali po njem. "Tri zmage so nagrada za številna odrekanja in upam, da bom tudi v soboto znova med glavnimi akterji, saj bo to hkrati tudi moj prvi nastop v tej sezoni. Ko sem bil najstnik, sem gledal, kako je Fabian Cancellara prav na teh cestah delal razliko, zato sem zelo ponosen, da sem lahko s tem slavnostnim dejanjem povezan z njim."

Ni nekaj, kar pozabiš na polici

Slovenskega kolesarskega zvezdnika je posebej navdušil format nagrade. "Upam, da bo ta kamen tukaj ostal za vedno, da ga kdo ne ukrade ali ga uniči narava. Pomeni mi zelo veliko, ker je precej drugačen od pokalov, ki jih dobimo na zmagovalnem odru. Tak spomin je nekaj res posebnega. Res je, da ga ne moreš imeti doma na polici, kjer pa pogosto tako ali tako pozabiš nanj, ampak je tukaj na ogled ljudem. Zato sem še posebej ponosen."

Organizatorji so poskrbeli, da se je dogodka udeležil tudi Cancellara, prav tako zmagovalec treh izvedb dirke Strade Bianche, ki ima na trasi prav tako svoj sektor – najtežjega, Santa Maria, kjer se dirka pogosto odloči. Tudi on je bil poln hvalnic na račun mlajšega kolega.

Foto: Ana Kovač

Cancellara se ne bi branil medsebojnega obračuna na makadamu

"Tadej Pogačar je talent svoje generacije, močan na vsakem terenu in konkurenčen skozi vso sezono. Lepo je videti, kako hitro se je uveljavil na tej dirki, do te mere, da je postal njeno merilo. Zdaj sva dva, ki imava sektor poimenovan po sebi, in prepričan sem, da jo lahko v prihodnje še večkrat zmaga," je dejal Švicar.

Ob tem je poudaril, da je dirka danes precej drugačna kot nekoč – daljša je in ima več višinskih metrov, zato je tudi bolj selektivna. "Dirka se je zelo spremenila v primerjavi s časom, ko sem jo vozil jaz – danes se razlike delajo že sto kilometrov pred ciljem. Ko pogledam nazaj, bi se bilo res zanimivo pomeriti z njim."

Foto: Ana Kovač

Šest nastopov, tri zmage

Pogačar je v pogovoru z mediji, ki je sledil uradnemu delu, dejal, da upa, da je na uvodno dirko sezone dobro pripravljen. "Celo zimo sem dobro delal in upam, da sem pripravljen. Komaj čakam, da se vrnem na dirke. Bomo pa videli, kako bo šlo."

Na dirki Strade Bianche je v zadnjih sedmih sezonah nastopil kar šestkrat – prvič leta 2019, v svoji prvi sezoni med profesionalci, ko je zasedel 30. mesto – in kar trikrat zmagal.

"Katera zmaga mi je najljubša? Najbolj sveža v spominu je zagotovo lanskoletna. Res je, da sem takrat tudi precej spektakularno padel, zato bo ta dirka verjetno še dolgo zacementirana v mojem spominu. Imam pa tudi na prvo zmago na tej dirki zelo lepe spomine," je povedal. Zanimivo je, da je zmagal prav na današnji dan leta 2022, kar lahko preberete v Sportalovi rubriki Na današnji dan. "Tudi svoje prve udeležbe ne bom nikoli pozabil. Morda se je bom spominjal celo bolj kot katere od zmag."

Priznal je, da je dirke že pogrešal, a se nad obdobjem priprav ni pritoževal, čeprav je v trenutkih, ko mu je zmanjkovalo motivacije, pomislil, da bi bilo morda lažje dirkati. "Zdaj smo tukaj. Čas je zelo hitro minil. Zime vedno minejo prehitro."

Foto: Guliverimage

Tudi Pogačar težko pričakuje srečanje s Seixasom

Na vprašanje o Francozu Paulu Seixasu, ki ga mnogi omenjajo kot enega od favoritov sobotne dirke, čeprav bo za 19-letnika to prvo srečanje z dirko Strade Bianche, je Pogačar priznal, da tudi njega zelo zanima, kaj lahko pokaže. "Videti je, da je v zelo dobri formi, zato me res zanima, kaj lahko naredi na sobotni dirki."

Seixas seveda ni edini izstopajoči kolesar na startni listi, je pa trenutno zagotovo kolesar, o katerem se največ govori. Njegovi rojaki od njega pričakujejo ogromno, mnogi ga že letos pošiljajo na največjo in najbolj medijsko oblegano dirko na koledarju, Dirko po Franciji. Vodja francoske ekipe Groupama–FDJ Marc Madiot je celo izjavil, da je "Seixas mesija stare Evrope, tisti, ki ga čakamo".

