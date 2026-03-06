Slovenka, ki ve, kako je stati na zmagovalnem odru prestižne dirke: Počutiš se kot profesionalec

Makadamske ceste v okolici Siene so bile že v četrtek in petek polne kolesarjev. Tam so bili tako profesionalni kolesarji, ki se pripravljajo na sobotno klasiko Strade Bianche – vključno s Tadejem Pogačarjem, za katerega bo to uvodna dirka sezone –, kot tudi amaterski, ki si ogledujejo traso za nedeljsko dirko Gran Fondo. Tako kot je profesionalna dirka Belih cest ena najbolj priljubljenih na koledarju, je bila njena amaterska različica uradno izbrana za najboljši gran fondo v Italiji. Na tej dirki se je na zmagovalni oder že dvakrat povzpela 35-letna slovenska kolesarka Laura Šimenc Kramar.

"Na Strade Bianche imam zelo lepe spomine. Tam sem nastopila davkrat (2024 in 2025) in obakrat stala na zmagovalnem odru, obakrat pa sem bila zelo blizu tudi zmagi," je v pogovoru za Sportal povedala Laura Šimenc Kramar, ena najboljših slovenskih amaterskih kolesark. Zanjo je kolesarstvo strast in hobi, njeno poklicno poslanstvo pa je delo na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kjer je asistentka na oddelku za parazitologijo.

Leta 2024 je v cilj pripeljala skupaj še z dvema kolesarkama in na koncu osvojila tretje mesto. Lani je dišalo celo po zmagi, a je bil razplet na ciljni ravnini do zgodovinskega središča Siene, Piazze del Campo, precej kaotičen. "Na cilju je bila takšna gneča z vsemi kategorijami kolesarjev, tudi tistimi, ki so vozili krajšo razdaljo, da so me zaprli in me je tekmica prehitela."

Makadamski teren si je včeraj ogledal tudi Tadej Pogačar, trikratni zmagovalec dirke Strade Bianche in tudi letos glavni favorit za zmago. Foto: Guliverimage

8.500 srečnežev bo imelo popoln kolesarski konec tedna

Dirke gran fondo so izjemno priljubljene in tudi na Strade Bianche je vsako leto ogromno udeležencev. Letos bo na dirki nastopilo 8.500 srečnežev, dogodek je razprodan. Večina jih bo konec tedna združila s petkovo zabavo in navijanjem na sobotni dirki za profesionalce, ki bo letos tudi prva dirka sezone za Tadeja Pogačarja.

"Morda bi bilo smiselno, da bi se vsaj pred prvo žensko peljal motor in odprl koridor do cilja, da bi imele več prostora za sprint. Dirka je zelo zanimiva, predvsem zaradi vzdušja. Ob cesti je ogromno navijačev, tudi z zastavami. Ko se pelješ mimo, se počutiš skoraj kot na profesionalni dirki. Vsi navijajo, ob cesti pečejo ražnjiče in kričijo – res poseben občutek."

Manj prijeten del dirke je hektičen start. Kolesarji se iz središča Siene zapeljejo na spust, kmalu zatem pa sledi prvi makadamski odsek, kjer je običajno precej kaotično.

"Takrat je res pomembno, da se znajdeš v gneči. Potem pa je iz kilometra v kilometer lažje, ko se skupina razredči," pravi izkušena kolesarka, ki je bila leta 2024 ena od treh finalistk virtualne kolesarske akademije Zwift, istega leta pa je zmagala tudi na prestižnem kolesarskem maratonu Dolomites.

Foto: osebni arhiv Laure Šimenc Kramar

Amaterska dirka del kolesarskega konca tedna Strade Bianche

Amaterska dirka Gran Fondo Strade Bianche je od leta 2015 del kolesarskega konca tedna v Sieni. Ta se v petek začne s predstavitvijo profesionalnih ekip, v soboto sledita ženska in moška profesionalna dirka, letos bosta na sporedu 11. oz. 20. izvedba, v nedeljo pa prizorišče zavzamejo amaterji.

Kolesarji lahko izbirajo med dvema trasama, daljšo s 137,7 kilometra in dva tisoč višinskimi metri ter desetimi makadamskimi sektorji, ter krajšo različico s 87 kilometri, 1.350 višinci in šestimi makadamskimi odseki.

Zaradi drugačnega programa vabilo morala zavrniti

Naša sogovornica, članica ekipe Santini Corse, je letos prejela vabilo organizatorjev, vendar ga je zaradi drugačnega tekmovalnega programa morala zavrniti.

"Seveda sem si želela iti, vendar trenutno še nisem dovolj pripravljena, saj imam letos drugačen program kot prejšnja leta. Že decembra sem si vzela malo več odmora, hodim tudi v fitnes, kjer delam vaje za moč, ki jih prej nisem. Po novem sem tudi sama svoj trener za kolo, skratka zaželela sem si malo drugačnega pristopa, da ni kar naprej enako. Seveda bi se želela nastopiti na Stradah, a trenutno se res ne počutim dovolj dobro pripravljena, da bi mi bilo to v užitek."

Foto: osebni arhiv Laure Šimenc Kramar

Trasa daljše dirke, na kateri je nastopila dvakrat, je zelo podobna trasi profesionalne dirke za kolesarke, le da na koncu ni dveh krogov, ampak samo en, ki je speljan nekoliko drugače. "Sicer pa peljemo čez vse najpomembnejše makadamske odseke – Sante Maria, Colle Pinzuto (po novem sektor Tadeja Pogačarja, op. a.), Le Tolfe –, tako da je res posebno doživetje."

Leta 2024 je dirko dodatno popestril dež. "Pred dirko je deževalo, zato je bilo na trasi ogromno luž. Na enem od odsekov, na katerem profesionalci ne vozijo, smo šli čez globoke udarne jame. Čisti rodeo! Spomnim se, da sem med dirko povozila štiricentimetrski žebelj, ki se je zapičil v gumo, a tega k sreči nisem vedela do cilja, saj guma zaradi sistema tubeless ni spustila."

Na amaterskih dirkah ni spremljevalnih vozil. "Če se zgodi težava, imaš samo dve možnosti – popraviš sam ali pa odstopiš."

Veliko vprašanj med udeleženci se vrti tudi okoli opreme. "Nekateri pridejo z gravel kolesi, jaz sem vedno s cestnim z gumami širine 32 milimetrov, pa tudi 30 so v redu. Uporabljam Continental Grand Prix 4 Season, ker so bolj odporne proti predrtju. Je pa makadam precej zglajen, zato ni toliko nevarnosti, da bi zapeljal na večji kamen. Večja nevarnost je pesek na spustih, kjer te lahko hitro odnese iz ovinka. Težavne so lahko tudi luže in udarne jame, ker v večji skupini ne moreš vedno izbrati idealne linije."

Foto: Profimedia

Za nastop na dirki je obvezno zdravniško potrdilo, Laura pa je po obeh nastopih in uvrstitvah med najboljše tri morala tudi na dopinško kontrolo.

Program ni zacementiran, bo pa zagotovo pester

Čeprav njen tekmovalni program za sezono 2026 še ni zacementiran, pa že ima osnovne orise. "Zagotovo bom nastopila na maratonu Dolomites, verjetno tudi na Istria Gran Fondo, kjer sem ambasadorka. Letos se bom morda udeležila tudi državnega prvenstva na Argonavtskem maratonu, saj mi trasa zelo ustreza. Potem pa bomo videli – morda konec avgusta še svetovno prvenstvo na Japonskem ali kakšna gravel dirka. Bomo videli, kako se bo sezona razvijala."

