Alenka Teran Košir

Nedelja,
8. 3. 2026,
Strade Bianche Tadej Pogačar Paul Seixas

Kdo je Paul Seixas?

Najstnik, ki glasno trka na vrata sodobnega kolesarstva in se ne boji povedati, kar si misli

Francoski najstnik Paul Seixas je v soboto na dirki Strade Bianche upravičil velika pričakovanja kolesarske javnosti. Na priljubljeni dirki v Toskani je zaostal samo za Tadejem Pogačarjem. | Foto Guliverimage

Francoski najstnik Paul Seixas je v soboto na dirki Strade Bianche upravičil velika pričakovanja kolesarske javnosti. Na priljubljeni dirki v Toskani je zaostal samo za Tadejem Pogačarjem.

Foto: Guliverimage

Komaj 19-letni francoski kolesar Paul Seixas, član ekipe Decathlon–CMA CGM, je na dirki Strade Bianche utišal še zadnje dvomljivce, ki so menili, da je evforija okoli mladega talenta pretirana. Najstnik iz Lyona se je izkazal za izjemnega tekmeca in pokazal, da spada med najobetavnejše kolesarje nove generacije.

Foto: Guliverimage

Na najtežjem delu trase, znamenitem makadamskem sektorju Monte Sante Marie, kjer je napadel Tadej Pogačar, je nekaj časa celo sledil neizprosnemu tempu Slovenca. Poskus, da se preveč približa Soncu, kot se pogosto izrazijo kolesarji, ki skušajo slediti prvemu zvezdniku kolesarstva, ga je sicer stal nekaj moči, a ne toliko, da bi popustil.

Skoraj 18 kilometrov pred ciljem je napadel iz zasledovalne skupine, se na zadnjem vzponu v Sieno otresel še zadnjega zasledovalca Isaaca del Tora (ali pa mu je ta to pustil, saj je Francoz opravil večino dela pri narekovanju tempa, mnenja so deljena) in se povzpel na drugo stopničko zmagovalnega odra v središču Siene.

Zmagovalna trojka 20. dirke Strade Bianche: Paul Seixas, Tadej Pogačar in Isaac del Toro | Foto: Ana Kovač

"Del Toro me je trikrat blokiral"

S svojim nastopom je bil zelo zadovoljen. Napoved iz mešane cone na petkovi predstavitvi ekip, da bo skušal držati stik s Pogačarjem, je uresničil, kaj več pa proti Slovencu, ki je očitno v fantastični formi, trenutno ni mogel storiti.

"Drugo mesto je bilo največ, kar sem danes lahko dosegel," je povedal v intervjuju po dirki in se poklonil svetovnemu prvaku. "Tadej je bil takšen, kot smo ga videli že v letih 2024 in 2025, za razred ali dva boljši od vseh preostalih. Zelo sem zadovoljen z drugim mestom. Noro je, da sem sploh tukaj."

Na kratko se je dotaknil tudi ključnega trenutka na dirki, ko je Pogačar napadel, mladi Francoz pa mu je nekaj časa celo sledil. "Bilo je nekoliko nenavadno, ker sem mu ob napadu skušal slediti, potem pa me je del Toro blokiral. Ne enkrat ali dvakrat, ampak kar trikrat. Tako so se (UAE, op. a.) odločili odpeljati dirko," je dogajanje na prašnih cestah povzel Seixas.

Rešitelj francoskega kolesarstva?

Francoska javnost v njem že vidi bodočega zmagovalca Dirke po Franciji, ki ga država čaka že več kot štiri desetletja. Seixas je znova pokazal vse svoje odlike – pogum, kolesarsko inteligenco, naravno obvladovanje kolesa (v preteklosti se je ukvarjal tudi s ciklokrosom) in izjemno osredotočenost.

Trenutno se zdi, da za mladega kolesarja, vrstnika slovenskih talentov Jakoba Omrzela in Erazma Valjavca, skoraj ni omejitev. Že lani, pri komaj 18 letih, je pokazal, da je ustvarjen za sam vrh. Zmagal je na prestižni etapni dirki za mlade Tour de l’Avenir, na evropskem prvenstvu zaostal le za Pogačarjem in Remcom Evenepoelom ter s 7. mestom na spomeniku po Lombardiji navdušil kolesarski svet.

Seixas si rad zadaja nenavadne kolesarske podvige. Lani je na primer ob koncu sezone opravil 323 kilometrov dolgo vožnjo čez Alpe z več kot 8.000 metri višinske razlike. Na kolesarsko turo se je odpravil ob treh zjutraj in jo končal po več kot 15 urah.

Letos je očitno naredil še korak naprej. Na vseh treh dirkah v novi sezoni je stal na zmagovalnem odru. Na Dirki po Algarveju je zmagal v kraljevski etapi – podobno kot Pogačar leta 2019 – in bil drugi v skupnem seštevku. Slavil je tudi na enodnevni francoski klasiki Faun-Ardèche Classic, ki poteka po trasi lanskega evropskega prvenstva, kar je njegova prva večja profesionalna zmaga.

Seixas se na dirke vrača v začetku aprila, ko bo nastopil na Dirki po Baskiji, kjer se bo srečal tudi s Primožem Rogličem. Izkušeni Zasavec bo sezono začel že v ponedeljek na etapni dirki Tirreno–Adriatico, ki jo je dobil že dvakrat – v letih 2019 in 2023.

Njegove in Pogačarjeve poti naj bi se znova križale konec aprila na ardenskih klasikah, morda pa tudi julija na Dirki po Franciji.

