Avtor:
S. K.

Torek,
3. 3. 2026,
19.45

Osveženo pred

32 minut

Pogačarjeva ekipa za Strade Bianche 2026

Pogačar se veseli začetka sezone: Do zdaj sem navijal s kavča

S. K.

Tadej Pogačar že odšteva dneve do začetka sezone.

Tadej Pogačar že odšteva dneve do začetka sezone.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar že odšteva dneve do začetka tekmovalne sezone 2026. Njegova prva dirka bo v soboto, 7. marca, v Toskani, kjer bo še četrtič poskušal osvojiti spektakularno neoklasiko Strade Bianche. Na trasi v okolici Siene, ki so jo proslavili številni makadamski odseki, je eden od teh zdaj poimenovan prav po Pogačarju, to čast pa si je prislužil lani s tretjo zmago na dirki.

Paul Seixas
Sportal Bo 19-letni rešitelj francoskega kolesarstva že letos startal na Dirki po Franciji?

"To je moja prva dirka v sezoni in upam, da bom dobro štartal," je za uradno spletno stran svojega kluba UAE Team Emirates – XRG povedal slovenski kolesarski šampion, dvakratni svetovni prvak in trikratni zmagovalec dirke Strade Bianche. "Do zdaj sem navijal s kavča, zato sem navdušen, da se bom pridružil sotekmovalcem in končno tekmoval," se je začetka sezone veselil 27-letnik s Klanca pri Komendi.

Njegova ekipa je včeraj objavila seznam kolesarjev za toskansko dirko. Poleg Pogačarja je priložnost dobil tudi mladi mehiški as Isaac del Toro, ki bo po letošnji zmagi na Dirki po Združenih arabskih emiratih na Strade Bianche tudi nadomestni kapetan. V močni zasedbi pomočnikov so Domen Novak, mladi Švicar Jan Christen, izkušeni Avstrijec Felix Grossschartner, Belgijec Florian Vermeersch ter Američan Kevin Vermaerke. Športna direktorja ekipe bosta Andrej Hauptman in Manuele Mori.

Obeta se spektakel

"Ekipa je trenutno v dobrem stanju z že veliko zmagami in upamo, da bomo to nadaljevali tudi na naslednjih nekaj dirkah," pravi Pogačar, ki bo v soboto napadal rekordno četrto zmago na Strade Bianche. Lani si je s tretjo prislužil čast, da bo eden od slovitih makadamskih odsekov, t. i. sterratov, od zdaj nosil njegovo ime. Edinega do zdaj so prireditelji dirke poimenovali po legendarnem Švicarju Fabianu Cancellari, ki je na dirki slavil v letih 2008, 2012 in 2016.  

Pogačar je slavil v letih 2022, 2024 in 2025. "Strade je dirka, na katero imam nepozabne spomine. Moj rezultat tam je precej dober in upam, da bom v soboto spet v dobrem položaju," si je zaželel prvi favorit za zmago, ki mu bodo štrene poskušali mešati tekmeci, kot so Tom Pidcock, Paul Seixas, Matteo Jorgenson, Romain Grégoire, Quinn Simmons in Wout van Aert. "Pričakujemo nekaj močnih tekmecev, štartna lista je za te velike dirke vedno na visoki ravni in to bi moralo navijače navdušiti," je še povedal Pogi.

Kolesarje v soboto čaka 201 kilometer dolga preizkušnja po toskanskem podeželju v okolici Siene. Na trasi bo 14 makadamskih sektorjev v skupni dolžini 64 kilometrov, najdaljši med temi je 11,5-kilometrski Monte Sante Marie. Na makadamu so tudi številni klanci in nekaj spustov, trasa je kot zmeraj razgibana, tekmovalci bodo morali premagati okoli 3.600 višinskih metrov, izjemno strm je tudi sklepni vzpon po ulici Santa Caterina do trga Campo v starem mestnem jedru Siene, kjer bo kot vedno okronan zmagovalec dirke.

