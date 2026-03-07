Urška Žigart po napaki motorista, ki je favoritke speljal na napačno sled: Takšne napake se na taki dirki ne bi smele zgoditi #video

Predrte gume, okvare koles in padci, kot da to še ne bi bilo dovolj, je 32 kilometrov pred ciljem eden od motoristov organizatorja zapeljal na napačen del trase in s seboj "potegnil" skupino glavnih favoritinj za zmago na prestižni italijanski dirki Strade Bianche. To je dirko dokončno postavilo na glavo in za presenetljivo zmagovalko ustoličilo 32-letno Švicarko Elise Chabbey, ki je slavila uspeh kariere. Edina Slovenka na dirki Urška Žigart (AG Insurance-Soudal Team) je dirko končala na 39. mestu (+14.10) in v cilju kritično ocenila dogajanje na dirki.

Slabe tri ure pred načrtovanim prihodom moške kolesarske karavane so navijači na osrednjem trgu v Sieni pričakali prihod najboljših kolesark na ženski preizkušnji. Dirka se je razpletla po pravi drami na trasi.

Eden izmed motoristov, ki je vozil pred prvo zasledovalno skupino s favoritinjami, vključno z dvakratno zmagovalko dirke belih cest Demi Vollering, Lotte Kopecky, Kim Le Court, Anno van der Breggen in zmagovalko Dirke po Franciji Pauline Ferrand-Prévot, je približno 32 kilometrov pred ciljem zapeljal na napačen del trase in povsem premešal razplet dirke. Skupina ni več ujela ubežnic in postalo je jasno, da bodo za zmago obračunala dekleta v vodilni skupini.

Po ostrem tempu na brutalnem zaključnem klancu Santa Caterina in sprintu na osrednji trg Siene je zmago slavila Švicarka Elise Chabbey (FDJ–Suez), ki je napadla 50 kilometrov pred ciljem na 11. makadamskem odseku Colle Pinzuto, ki od četrtka nosi ime po Tadeju Pogačarju, trikratnem zmagovalcu moške izvedbe te priljubljene dirke.

Drugo mesto je osvojila Poljakinja Kasia Niewiadoma (Canyon//SRAM zondacrypto), tretjo stopničko zmagovalnega odra pa je zasedla Nemka Franziska Koch, ekipna kolegica zmagovalke.

O zmagovalki ženske dirke Strade Bianche je odločil ciljni sprint:

Veselje Demi Vollering ob zmagi ekipne kolegice:

40 kilometrov nenačrtovanega ogleda Toskane in navijačev

Edina Slovenka na dirki Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team) je v cilj pripeljala na 39. mestu, po dirki pa je bila do dogajanja na trasi precej kritična.

"Šele zdaj sem bila obveščena, da so kolesarke zapeljale v napačno smer. Z ekipo smo imele že pred tem dogodkom nesrečo, ostale smo zadaj zaradi padcev, potem pa smo lovile in skušale potegniti Kim (Le Court, državno prvakinjo Mavricija) nazaj do vodilne skupine. Slišim, da jih je skoraj že ujela, nakar so jih motoristi zapeljali v napačno smer. Mislim, da se kaj takega na taki dirki ne bi smelo zgoditi," je dejala Žigart, ki je velik del dirke vozila brez informacij o dogajanju na trasi.

Žigart v pogovoru s klubsko kolegico Kim Le Cort, ki je bila ena od žrtev ne dovolj pozornega motorista. Foto: Alenka Teran Košir

Žigartina klubska kolegica Letizia Borghesi je bila po napaki na trasi v cilju zelo razočarana. Foto: Alenka Teran Košir

"Takoj ko enkrat nisi več s spremljevalnimi vozili, povezave ne delujejo, tako da sem danes imela skoraj 40 kilometrov ogleda Toskane in navijačev. Hvala vsem Slovencem, ki so nas prišli spodbujat, upam, da bodo še naprej navijali tudi na moški dirki," je v nenavadnem dnevu vseeno našla nekaj spodbudnega.

"Za nazaj ne moreš ničesar spremeniti"

Med najbolj razočaranimi je bila njena nova ekipna kolegica Letizia Borghesi, ki je v navijaški coni Le Tolfe, tik pred strmim vzponom na makadamskem odseku, zdrsnila v ovinku in zapeljala med navijače. K sreči jo je odnesla brez poškodb, a je bila v cilju videti močno razočarana.

Kaj v takem trenutku sploh reči sotekmovalki? "Samo to, da je navsezadnje to samo dirka. Da je to samo šov. Vsi zelo garamo za to in takšne stvari se ne bi smele dogajati, a za nazaj ne moreš ničesar spremeniti. Najbolje je, da to čim prej predelaš in na naslednji dirki pokažeš, kaj zmoreš."

Žigart na novo priložnost ne bo čakala dolgo. Na dirke se vrača že jutri, ko jo čaka nastop na enodnevni italijanski preizkušnji Trofeo Oro.

Moška dirka Strade Bianche naj bi se končala malo pred 17. uro. V živo jo spremljamo na spodnji povezavi.

