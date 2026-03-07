Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) se je po petih mesecih vrnil na dirke in na italijanski klasiki Strade Bianche v okolici Siene prišel do rekordne četrte zmage! Pogačar je slavil po solo napadu 78 km pred ciljem, ko je za seboj pustil vse tekmece in se odpeljal do suverene zmage. Zdaj je na Strade Bianche sam na vrhu po številu zmag, pred tem si je s tremi rekord delil s Fabianom Cancellaro. Drugo mesto je osvojil Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), tretje pa Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro. Na ženski dirki je po hudem boju v zaključnem šprintu zmagala Elise Chabbey in postala prva Švicarka z zmago na tej dirki. Edina Slovenka Urška Žigart je zasedla 39. mesto (+14:10).

Dogajanje na Strade Bianche, foto: Ana Kovač:

Tadej Pogačar je za uvod v svojo sezono slavil po preverjenem receptu. Na enem od ključnih makadamskih odsekov Monte Sante Marie je njegova ekipa navila oster ritem, Pogačar pa je nato še dvignil tempo in se hitro otresel tekmecev. Drugo mesto je zasedel 19-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), tretje pa Pogačarjev mehiški ekipni kolega Isaac del Toro. Zaostala sta natanko minuto oziroma 1:08 minute.

Na slovitem trgu Piazza del Campo v Sieni je po 203 km še četrtič dvignil roke v zrak, potem ko je bil najboljši tudi v letih 2022, 2024 in 2025. S tem je v zgodovinskem pogledu izboljšal dosežek Švicarja Fabiana Cancellare (2008, 2012, 2016), s katerim sta si pred današnjo preizkušnjo delila vrh lestvice.

Emirati so v prvi polovici nadzirali dogajanje v Toskani, na prvem od ključnih makadamskih odsekov v drugi polovici trase Monte Sante Marie pa pospešili in povsem razbili glavnino. Po nekaj kilometrih je bila v ospredju le še peščica kolesarjev na čelu s Pogačarjem.

Tadej Pogačar je še četrtič stopil na najvišjo stopničko na Strade Bianche. Foto: Alenka Teran Košir

Na enem od spustov je pospešil slovenski as, lovil pa ga je mladi Francoz Seixas, ki se je po nekaj kilometrih otresel del Tora. Toda nato je moral tudi 19-letni Francoz popustiti, ko je predolgo sledil Pogačarjevemu ritmu. Dvakratni zaporedni svetovni prvak ni ničesar prepuščal naključju, prednost je vseskozi zanesljivo držal okoli minute in pol in zanesljivo slavil. V boju za drugo mesto pa je Seixas na zadnjem klancu do cilja strl del Tora in kljub mladosti upravičil vlogo enega glavnih kandidatov za stopničke.

Napad Pogačarja, ki mu je prinesel četrto zmago na Strade Bianche:

Pogacar no espera a nadie.



El campeón del mundo revienta todo en el Monte Sante Marie y se va solo a 78 km del final. El último en poder seguirle, un descomunal Paul Seixas.#StradeBianche pic.twitter.com/dVFE2KKLqJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 7, 2026

Za Pogačarja je bila to že 109. zmaga v karieri in tretja zaporedna na italijanskih cestah, potem ko je ob koncu prejšnje sezone slavil na dirki po treh dolinah Vareseja in spomeniku po Lombardiji. Tudi naslednja dirka bo za Pogačarja v Italiji, ko bo 21. marca na vrsti prvi spomenik sezone Milano - Sanremo. "Vedno povem podobno, a moram sneti kapo ekipnim kolegom, ki so opravili sijajno delo. Tako Domen kot Kevin Vermaerke sta od samega začetka nadzorovala beg in nas spravila v sijajen položaj. Lepo je bilo tudi v nadaljevanju videti fante, kako so opravljali svoje delo. V čast mi je dirkati s temi fanti in z zmago postaviti piko na i. Zelo sem zadovoljen," je v prvi izjavi za organizatorje dejal Pogačar.

Na dirki so nastopili še trije Slovenci, a nihče ni posegel po visokih mestih. Domen Novak je delal za svojega kapetana Pogačarja, tudi Gal Glivar je bil v dresu Alpecin-Premier Techa v vlogi pomočnika, oba dirke nista končala. Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) pa je neuspešno lovil tretjo uvrstitev v najboljšo deseterico. Bil je 24. z zaostankom 9:39.

Rezultati:

Potek Strade Bianche: Cilj: Tadej Pogačar je v izjemnem slogu z napadom 78 kilometrov do cilja osvojil še svojo četrto zmago na Strade Bianche! Drugo mesto je osvojil Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki je zaostal minuto, tretje pa Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro z zaostankom 1:09. Don Tadej Pogacar, gana la #StradeBianche 2026. 👏🚲

pic.twitter.com/3pFj5R7Lsu — 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨𝐥𝐚 (@DanniMendiola) March 7, 2026 5 km do cilja: suvereni Pogačar se pelje novi veliki zmagi naproti. Njegova prednost znaša 1:23. Se pa v ozadju obeta ogorčen boj za stopničke. Tom Pidcock, Matteo Jorgenson, Romain Gregoire, Gianni Vermeersch in Jan Christen so namreč vse bližje Paulu Seixasu in Isaacu del Toru. 8 km do cilja: Pogačar tudi po koncu makadamskih odsekov še naprej varno drži prednost pred tekmeci, ta zdaj znaša 1:25. Član Jan Christen (UAE Team Emirates XRG) je napadel iz druge zasledovalne skupine in poskuša dohiteti Del Tora in Seixasa. 12 km do cilja: Pogačar je vstopil na zadnji makadamski odsek na dirki. Seixasov napad je resda nekoliko zmanjšal prednost Slovenca, a ta pred zadnjimi kilometri še vedno vodi s prednostjo 1:15. Za njim sta Paul Seixas in Isaac del Toro, ki ne želi pomagati Francozu, 1:35 pa zaostajajo Tom Pidcock, Matteo Jorgenson, Romain Gregoire, Gianni Vermeersch in Jan Christen. 17 km do cilja: Pogačar je na predzadnjem makadamskem odseku na dirki. V ozadju je skočil Paul Seixas, za hrbet pa se mu je prilepil Pogačarjev moštveni kolega Isaac Del Toro, ki Seixasu razumljivo noče pomagati pri napadu. Prednost Pogačarja znaša 1:24. 25 km do cilja: prednost izjemnega Pogačarja je spet narasla, zdaj znaša 1:40. 30 km do cilja: prednost Pogačarja je padla na 1:20, pred tem je znašala že skoraj dve minuti. Skupina, ki jo sestavljajo Isaac Del Toro, Paul Seixas, Romain Gregoire, Tom Pidcock, Matteo Jorgenson, Gianni Vermeersch in Jan Christen, je tako vse bližje. 35 km do cilja: kljub zapletu in skoku Pidcocka, ga je skupina hitro ujela in spet nadaljujejo skupaj. V ospredju se je izoblikovala manjša skupina, ki jo sestavljajo Jorgenson, Del Toro, Seixas, Pidcock in Christen. Prednost Pogačarja je padla na 1:35. 40 km do cilja: v zasledovalni skupini je prišlo do zapleta, saj je skupina navijačev, ki je bila preblizu trase, zapela v Bena Healyja, ki je zatem zaustavil tudi kolesarje za njim, tako da se je Pidcock, ki je bil v ospredju, sam odpeljal naprej. Prednost Pogačarja znaša 1:51. Tom Pidcock ataca e Ben Healy quase cai.

Muita muita gente e tem de haver mais controlo, especialmente nestas estradas onde manter o equilíbrio é mais difícil #StradeBianche #stradebianche2026 pic.twitter.com/PwDwWdNs35 — CyclingVision🚴‍♂️ (@cyclingvisionPT) March 7, 2026 🔱 And then Tadej parted Le Tolfe. #StradeBianche @CA_Ita pic.twitter.com/gtWhwGBng4 — Strade Bianche (@StradeBianche) March 7, 2026 43 km do cilja: Pogačar še naprej vozi v svojem svetu, ko se prebija skozi trume navijačev na makadamskem odseku La Tolfe, njegova prednost pred prvo skupino zasledovalcev znaša že 1:55. V tej zdaj ritem narekuje Paul Seixas. 50 km do cilja: Pogačar je še vedno osamljen v ospredju, zdaj pa je na delu Monteaperti, sektorju, ki se ves čas vzpenja vse do 13% naklona. V ozadju pa je druga zasledovalna skupina ujela prvo, tako da je zdaj v lovu skupaj 15 kolesarjev. Prvi skupini so se tako približali Christen, Bilbao, Lapeira, Gianni Vermeersch, Simmons, Valgren in Clement Braz Afonso. Njihov zaostanek za Slovencem znaša 1:30. Pogačar se je zdaj podal na odsek z makadamom. Ta mu je še posebej pomemben, saj je bil poimenovan v njegovo čast po njegovih podvigih na prejšnjih izdajah dirke Strade Bianche. Pogačarjev odsek Foto: Ana Kovač 55 km do cilja: Pogačar se še naprej pelje v svojem ritmu. V prvi zasledovalni skupini so zdaj Paul Seixas, Romain Gregoire, Tom Pidcock, Matteo Jorgenson in Isaac Del Toro, ki skuša nekoliko omiliti tempo skupine. Njihov zaostanek zdaj znaša minuto in 15 sekund. Tej skupini sta se zdaj priključila še Ben Healy in Andreas Kron, vse bližje pa jim je tudi druga zasledovalna skupina, katere zaostanek znaša še dodatnih 20 sekund. 14.58 Pogačar je že na vrhu Monte Sante Marie, njegova prednost pred najbližjima zasledovalcema Seixasom in Del Torom se povečuje in znaša že 45 sekund. 78 km do cilja: Pogačar je napadel, nihče mu ne more slediti, pred zasledovalci si je kaj hitro nabral dobrih 30 sekund prednosti. Foto: Ana Kovač 14.38 Ubežniki so ujeti. Tekmovalci kolesarijo proti vzponu na Santa Maria, kjer je leta 2024 sprožil napad in s solo pobegom 81 km pred ciljem prišel do zanesljive zmage. V vodilni skupini so Pogačar, Del Toro, Pidcock, Gregoire, Seixas, Jorgenson, Lapeira in Labrosse, Jan Christen. Foto: Ana Kovač 14.17 Kolesarji so pred novim odsekom makadama, ubežna deveterica ima minuto in pol prednosti. 14.10 V cilju ženske dirke je tudi edina slovenska predstavnica, Urška Žigart je preizkušnjo končala na 39. mestu z zaostankom +14.10. Urška Žigart je končala na 39. mestu. Foto: Alenka Teran Košir 14.06 Kolesarji so zaključili s petim makadamski odsekom. Deveterica ubežnikov ima pred glavnino 110 kilometrov pred ciljem zdaj spet nekaj več prednosti, in sicer minuto in 20 sekund. V ubežni skupini so: Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), Patrick Konrad (Lidl-Trek), Jack Haig (Ineos Grenadiers), Tim Rex (Visma-Lease a Bike), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Davide Toneatti (XDS Astana), Anders Foldager (Jayco-AlUla), Adrien Boichis (Red Bull-Bora Hansgrohe), Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort) Cilj ženske dirke: Ženska dirka je končana, nova zmagovalka pa po zaključnem šprintu Švicarka Elise Chabbey (FDJ–Suez). Do drugega mesta je prikolesarila Poljakinja Kasia Niewiadoma, do tretjega pa Franziska Koch, medtem ko je domačinka Elisa Longo Borghini končala na četrtem mestu. Zmagovalka Elise Chabbey. Foto: Alenka Teran Košir 13.53 - 2km do cilja ženske dirke: Pred kolesarkami le še zaključek dirke. Katera od vodilne osmerice bo v cilju prva? 13.50 Kolesarji vstopajo v peti makadamski odsek, dolg osem kilometrov, do cilja je še 120 kilometrov, prednost ubežne deveterice je 50 sekund. Na čelu glavnine še naprej UAE Tadeja Pogačarja, ki je v lovu na rekordno četrto zmago na Strade Bianche. Foto: Ana Kovač 13.45 Obeta se hud boj za zmago med kolesarkami, trojica Longo Borghini, Pieterse in Niewiadoma je šest kilometrov pred ciljem ujeta. 13.36 Prednost ubežne deveterice v moški konkurenci se je na dolgem makadamskem odcepu stopila na zgolj 50 sekund. V ženski konkurenci so bile na vzponu na Le Tolfe najmočnejše Longo Borghini, Pieterse in Niewiadoma. 13.32 Longo Borghini in Chabbey sta poskušali s pobegom, a jima ni uspelo, 13,5 kilometrov je ubežna skupina spet združena. Switzerland 🆚 Italy

Elise 🆚 Elisa



The two strongest riders now lead with one more ascent of Le Tolfe to go !#StradeBianche @CA_Ita pic.twitter.com/1ugbIXndIN — Strade Bianche (@StradeBianche) March 7, 2026 13.26 Kolesarje do cilja loči še 140 kilometrov, kmalu bodo začeli četrti, najdaljši makadamski sektor. Še vedno je v begu deveterica, je pa prednost skopnela na minuto in pol pred glavnino. Na čelu te so še naprej Pogačarjevi. Pogačar je 140 kilometrov pred ciljem vozil na čelu glavnine. Foto: Profimedia 13.15 Kolesarke imajo do cilja še 25 kilometrov, čakajo jih še trije makadamski deli. V begu je 13 tekmovalk Chabbey, Koch (FDJ-SUEZ), Niewiadoma (Canyon-SRAM zondacrypto) Vallieres, Rüegg (EF Education-Oatly), Pieterse (Fenix-Premier Tech), Van Anrooij, Fisher-Black (Lidl-Trek), Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco), Lippert (Movistar), Vos (Visma-Lease a Bike), Longo Borghini, Włodarczyk (UAE Team ADQ). 13.08 Medtem ko imajo ubežniki 150 kilometrov do cilja še vedno slabi dve minuti prednosti pred glavnino, na čelu katere je Pogačar, se je ženska dirka povsem razplamtela. Dobrih 30 kilometrov do cilja je zasledovalna skupina, v kateri so tudi velika imena (Vollering, Kopecky, Ferrand-Prevot), zapeljale v napačno smer, ki ni bila del trase. Sledile naj bi motorju pred seboj in zavile desno namesto levo. Zmeda jih je drago stala, zdaj za ubežnicami zaostajajo tri minute. 😮😮😮 The day is going from bad to worse for the chasers !



Demi Vollering, Lotte Kopecky, Pauline Ferrand Prévot, Kim le Court and a few others have taken the wrong route, and their chances at coming back are over!

We won't have a new Coppi today 😥#StradeBianche @CA_Ita pic.twitter.com/Dhuf7RA30s — Strade Bianche (@StradeBianche) March 7, 2026 12.54 Ubežniki imajo skoraj dve minuti prednosti. Na čelu glavnine tempi diktira Pogačarjev UAE. 12.46 Prvi uspeli pobeg med kolesarji. Skočila je deveterica Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), Patrick Konrad (Lidl-Trek), Jack Haig (Ineos Grenadiers), Tim Rex (Visma-Lease a Bike), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Davide Toneatti (XDS Astana), Anders Foldager (Jayco-AlUla), Adrien Boichis (Red Bull-Bora Hansgrohe), Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), ki ima pred glavnino minuto prednosti. A dirka bo še dolga, opravili so šele s 35 kilometri. 12.32 Moška karavana se pripravlja na tretji makadamski sektor, pred katerim še ni bilo nobenega pobega, je pa medtem odstopil še član Bardiani team Luca Paletti. Foto: Guliverimage 12.22 Kolesarji so že opravili z drugim makadamskim odsekom, glavnina je še vedno skupaj, za zdaj še mirno, brez pobegov. Je pa prišlo do odstopov, predčasno so dirko končali Albert Withen Philipsen, Kim Heiduk in Robbe Dhondt. 12.20 Kolesarke od cilja loči še 64 kilometrov. Brez pobegov, na čelu je skupina 25, 30 kolesark, med katerimi je večina favoritinj. Med temi je kljub padcu tudi Kasia Niewiadoma. 🏁 64 KM



No breakaway, but a small group of around 25/30 riders at the front, with most of the favourites. Kasia Niewiadoma is here, despite an early crash 👍 #StradeBianche pic.twitter.com/4cgA4fesfM — Strade Bianche (@StradeBianche) March 7, 2026 12.07 Pogačar napada že četrto zmago na Strade Bianche, kar bi bil nov rekord, trenutno je z rekordnimi tremi zmagami izenačen s Fabianom Cancellaro. 12.01 Kolesarji so začeli dirko, še pred prvim makadamskim odsekom je prišlo do padca ducata kolesarjev, a so vsi lahko nadaljevali. And the men are also underway now! 202 KM to do until we can crown a winner of the 2026 #StradeBianche Elite @CA_Ita pic.twitter.com/7ZiVbPXA2r — Strade Bianche (@StradeBianche) March 7, 2026 11.57 Medtem ko bodo kolesarji z dirko šele dobro začeli, pa so kolesarke že na makadamskih odcepih. Prevoziti bodo morale 133 kilometrov. V glavnini je prišlo do padca, Anna van der Breggen pa je imela na začetku sektorja mehanske težave. V padec so bile udeležene tudi nekatere kolesarke Visma-Lease a Bike in Fenix-Premier Tech. 30 kolesark je v ospredju, prišlo je do novega padca. 11.45 Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) je v Sieni na dirki Strade Bianche začel svojo 8. sezono med profesionalci. Čeprav je letošnja izvedba šele 20. po vrsti (ženska dirka potekal dvanajstič), se je dirka Strade Bianche že uveljavila kot ena najbolj priljubljenih na koledarju. To potrjujejo tako zvezdniška startna lista kot množice navijačev, ki vsako leto oblegajo makadamske ceste Toskane. Spektakel na toskanskih makadamskih cestah vselej obišče množica navijačev. Foto: Ana Kovač Trasa moške dirke je nekoliko spremenjena, z manj makadamskimi odseki, dolga je 203 kilometre, ženska – štartala je tudi Urška Žigart – pa 133 kilometrov. Kolesarji bodo morali premagati okoli 3500 višinskih metrov, 66 kilometrov makadama (lani 82 kilometrov), razdeljenih v 14 sektorjev, kolesarke pa bodo prevozile 34 kilometrov makadama (lani 50 kilometrov) v 11 sektorjih. Organizatorji iz agencije RCS Sport, ki prirejajo tudi Giro d’Italia, Milano–Sanremo in Tirreno–Adriatico, so iz trase odstranili sektorja La Piana (6,4 km) in Serravalle (9,3 km), ki sta bila v moški dirki četrti in sedmi makadamski odsek, pri ženskah pa četrti in peti. Glavni favorit je Pogačar, nevaren bo tudi Britanec Tom Pidcock, zmagovalec iz leta 2023. Na Strade Bianche je nastopil trikrat in še nikoli ni bil slabši od petega mesta. Na dirko se vrača tudi Belgijec Wout van Aert, oči so uprte tudi v Isaaca del Tora, moštvenega kolega Pogačarja, ki ima prav tako vse lastnosti za uspeh na toskanskem makadamu. Na dirko nastopa tudi 19-letni Francoz Paul Seixas, trenutno eno najbolj vročih imen svetovnega kolesarstva. Od Slovencev so v Toskani še Domen Novak, ki bo pripravljal teren za Pogačarja, Matej Mohorič in Gal Glivar.

Foto: Ana Kovač

Pred dirko

Odštevanja je konec. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) bo danes v Sieni na dirki Strade Bianche začel svojo 8. sezono med profesionalci. Čeprav bo letošnja izvedba šele 20. po vrsti (ženska dirka bo potekala dvanajstič), se je dirka Strade Bianche že uveljavila kot ena najbolj priljubljenih na koledarju. To potrjujejo tako zvezdniška startna lista kot množice navijačev, ki vsako leto oblegajo makadamske ceste Toskane.

Trasa dirke Strade Bianche 2026:

Trasa dirke bo letos v prvem delu nekoliko spremenjena. Organizatorji so zmanjšali kilometre makadama, kar bi lahko pomenilo, da bodo kolesarji v odločilni del dirke prišli nekoliko manj izčrpani, dirka pa bi zato lahko bila bolj odprta.

Moška dirka bo dolga 203 kilometre, ženska – na startni list je tudi Urška Žigart – pa 133 kilometrov.

Kolesarji bodo morali premagati okoli 3500 višinskih metrov, 66 kilometrov makadama (lani 82 kilometrov), razdeljenih v 14 sektorjev, kolesarke pa bodo prevozile 34 kilometrov makadama (lani 50 kilometrov) v 11 sektorjih. Organizatorji iz agencije RCS Sport, ki prirejajo tudi Giro d’Italia, Milano–Sanremo in Tirreno–Adriatico, so iz trase odstranili sektorja La Piana (6,4 km) in Serravalle (9,3 km), ki sta bila v moški dirki četrti in sedmi makadamski odsek, pri ženskah pa četrti in peti.

V ponedeljek (9. 3.) bo v tekmovalni ritem vstopil tudi Primož Roglič (Red Bull BORA-hansgrohe), ki bo sezono odprl na etapni dirki Tirreno–Adriatico.

Pogačarjev sektor in legendarni zaključek

Kolesarje tudi letos čakata dvakratni prehod čez makadamski sektor Colle Pinzuto (2,4 kilometra vzpona z nakloni do 15 odstotkov), ki od letos naprej v čast trikratnemu zmagovalcu dirke nosi ime Tadeja Pogačarja, ter sektor Le Tolfe (1,1 kilometra z brutalnim 500-metrskim odsekom do 18 odstotkov), kjer se vsako leto zbere ogromno navijačev.

Po makadamskih sektorjih sledita zaključni del vožnje proti Sieni čez znameniti tlakovani zid Via Santa Caterina in spektakularen prihod na osrednji trg Siene – Piazza del Campo.

Trasa dirke Strade Bianche Donne 2026:

Zvezdniška startna lista

Nesporni favorit za zmago je Tadej Pogačar, pa čeprav si v tej sezoni še ni nadel startne številke. Njegova forma iz pripravljalnega obdobja in izjemna konstantnost ga postavljata v vlogo glavnega favorita.

Nevaren bo tudi Britanec Tom Pidcock, zmagovalec iz leta 2023. Na Strade Bianche je nastopil trikrat in še nikoli ni bil slabši od petega mesta.

Na dirko se vrača tudi Belgijec Wout van Aert, lanski zmagovalec na etapi Gira, ki so jo zaradi trase, speljane prav po trasi dirke Strade Bianche, mnogi poimenovali kar mini Strade Bianche. Priljubljeni Belgijec se vrača po bolezni, ki ga je prisilila, da je odpovedal nastop na otvoritvenem koncu tedna belgijskih klasik, zato ima pred startom več vprašanj kot odgovorov.

Na prej omenjeni etapi se je vse do zaključka boril z mladim Mehičanom Isaacom del Torom, moštvenim kolegom Pogačarja, ki ima prav tako vse lastnosti za uspeh na toskanskem makadamu.

Kaj lahko na svojem prvem nastopu na dirki Strade Bianche pokaže 19-letni Paul Seixas? Foto: Ana Kovač

Debi francoskega čudežnega dečka

Na dirko prihaja tudi 19-letni Francoz Paul Seixas, trenutno eno najbolj vročih imen svetovnega kolesarstva. Na dirki belih cest bo nastopil prvič. Marsikdo, vključno s Pogačarjem, bo z zanimanjem spremljal, kaj dragulj na dveh kolesih lahko pokaže na toskanskem makadamu.

Od slovenskih kolesarjev bodo na dirki nastopili še Domen Novak, ki bo pripravljal teren za Pogačarja, Matej Mohorič in Gal Glivar.

