Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Nedelja,
1. 3. 2026,
19.45

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kuurne - Bruselj - Kuurne Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG Tim Wellens

Nedelja, 1. 3. 2026, 19.45

29 minut

Tim Wellens

Tadej Pogačar začasno izgubil pomembnega pomočnika Tima Wellensa

Avtorji:
S. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tim Wellens | Tim Wellens se je poškodoval na današnji klasiki Kuurne - Bruselj - Kuurne- | Foto Guliverimage

Tim Wellens se je poškodoval na današnji klasiki Kuurne - Bruselj - Kuurne-

Foto: Guliverimage

Belgijski kolesar Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) si je ob današnjem padcu na dirki Kuurne-Bruselj-Kuurne zlomil ključnico. Posledično bo izpustil prvo polovico sezone spomladanskih klasik, na katerih je bil predviden kot eden glavnih pomočnikov slovenskemu asu Tadeju Pogačarju.

Matthew Brennan, Kuurne - Bruselj - Kuurne 26
Sportal Zmaga Britancu, hitri Govekar tik pod stopničkami

Wellens je bil z nekaterimi drugimi kolesarji udeležen pri padcu 112 km pred ciljem, preizkušnje pa zaradi bolečin ni mogel nadaljevati.

Zdravniški pregledi so pokazali, da si je 34-letnik zlomil ključnico, iz ekipe emiratov pa so sporočili, da je že prestal operacijo.

Padec Tima Wellensa:

Wellens bo po prvih predvidevanjih izpustil nekaj tednov dirkanja, s čimer bo ostal brez makadamske klasike Strade Bianche, skoraj zagotovo pa ga ne bo niti na prvem spomeniku sezone Milano-Sanremo. Ta bo na sporedu 21. marca, na njem pa bo Pogačar tako kot v zadnjih letih lovil svojo prvo zmago.

Sedemindvajsetletni slovenski as bo sezono 2026 začel v soboto prav na Strade Bianche, na kateri je lani slavil tretjič v karieri, Wellens pa je bil na njej tretji.

Kuurne - Bruselj - Kuurne Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG Tim Wellens
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.