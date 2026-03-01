Belgijski kolesar Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) si je ob današnjem padcu na dirki Kuurne-Bruselj-Kuurne zlomil ključnico. Posledično bo izpustil prvo polovico sezone spomladanskih klasik, na katerih je bil predviden kot eden glavnih pomočnikov slovenskemu asu Tadeju Pogačarju.

Wellens je bil z nekaterimi drugimi kolesarji udeležen pri padcu 112 km pred ciljem, preizkušnje pa zaradi bolečin ni mogel nadaljevati.

Zdravniški pregledi so pokazali, da si je 34-letnik zlomil ključnico, iz ekipe emiratov pa so sporočili, da je že prestal operacijo.

Padec Tima Wellensa:

Tim Wellens. Fractura de clavícula derecha y al quirófano. 😭 pic.twitter.com/8Qf15wZI8s — La Bicicleta Podcast (@podcastLBC) March 1, 2026

Wellens bo po prvih predvidevanjih izpustil nekaj tednov dirkanja, s čimer bo ostal brez makadamske klasike Strade Bianche, skoraj zagotovo pa ga ne bo niti na prvem spomeniku sezone Milano-Sanremo. Ta bo na sporedu 21. marca, na njem pa bo Pogačar tako kot v zadnjih letih lovil svojo prvo zmago.

Sedemindvajsetletni slovenski as bo sezono 2026 začel v soboto prav na Strade Bianche, na kateri je lani slavil tretjič v karieri, Wellens pa je bil na njej tretji.