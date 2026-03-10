Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
10. 3. 2026,
8.24

Lestvica UCI

Tadej Pogačar z rekordno četrto zmago v Sieni povečal naskok

Tadej Pogačar je na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci še zvišal prednost pred zasledovalci. | Foto Ana Kovač

Tadej Pogačar je na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci še zvišal prednost pred zasledovalci.

Foto: Ana Kovač

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci po rekordni, četrti zmagi na enodnevni klasiki Strade Bianche še povečal prednost pred zasledovalci. Drugi je njegov moštveni kolega pri UAE Team Emirates-XRG, Mehičan Isaac Del Toro, ki je potisnil Danca Jonasa Vingegaarda na tretje mesto.

koncilija
Tadej Pogačar
Sedemindvajsetletni slovenski as je na dirki Strade Bianche za uvod v svojo sezono na enem ključnih makadamskih odsekov Monte Sante Marie navil oster ritem in se hitro otresel tekmecev.

Na slovitem trgu Piazza del Campo v Sieni je po 203 km še četrtič dvignil roke v zrak, potem ko je bil najboljši tudi v letih 2022, 2024 in 2025. S tem je v zgodovinskem pogledu izboljšal dosežek Švicarja Fabiana Cancellare s tremi zmagami.

Za Pogačarja je bila to že 109. zmaga v karieri. Tudi naslednja dirka bo zanj v Italiji, ko bo 21. marca na vrsti prvi spomenik sezone Milano - Sanremo.

Del Toro, ki je dirko po belih cestah končal na tretjem mestu, za Pogačarjem na svetovni lestvici zaostaja za 4820 točk, Vingegaard pa že 5631.

Primož Roglič, ki ta teden lovi tretjo zmago na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, je zdrsnil na 39. mesto | Foto: Ana Kovač Primož Roglič, ki ta teden lovi tretjo zmago na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, je zdrsnil na 39. mesto Foto: Ana Kovač

Od preostalih slovenskih kolesarjev je Primož Roglič, ki ta teden lovi tretjo zmago na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, zdrsnil na 39. mesto, Matej Mohorič je 224., Jakob Omrzel 260., Matevž Govekar 308., Gal Glivar 534. in Tilen Finkšt 559.

Slovenija je v seštevku držav četrta s 14.705 točkami. Pred njo so Belgija (18.330 točk), Danska (17.140) in Italija (15.533).

Urška Žigart je na 38. mestu. | Foto: Ana Kovač Urška Žigart je na 38. mestu. Foto: Ana Kovač

Na ženski lestvici je na vrhu Nizozemka Demi Vollering, najboljša Slovenka Urška Žigart je na 38. mestu. Več kot sto točk sta od Slovenk zbrali le še Eugenia Bujak (146. mesto), ki se je že poslovila od poklicnega kolesarstva, in Nika Bobnar na 270. mestu.

