Tadej Pogačar in Joc Pečečnik združila moči za dobrodelne namene

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar in slovenski poslovnež Joc Pečečnik sta združila moči pri dobrodelnem projektu "Never give up, always give back", v katerem bodo zbirali sredstva za fundacijo Tadeja Pogačarja in ustanovo Rdeča žoga. Projekt bo potekal na prenovljenem igrišču Golf Resort Arboretum.

Sredstva za organizacije, ki pomagajo mladim in drugim ranljivim skupinam, bodo zbirali v okviru serije dobrodelnih golf turnirjev za rekreativne igralce v skupinah ali posameznike.

Tadej Pogačar je na slovesni podpis listine o sodelovanju v Volčji Potok prišel praktično naravnost iz Toskane, kjer je v soboto četrtič zmagal na dirki Strade Bianche. Razložil je, da je idejo o svoji fundaciji, ki pomaga predvsem bolnikom z rakom, dobil ob hudi in boleči izkušnji svoje zaročenke Urške Žigart, ki je zaradi bolezni izgubila mamo.

Foto: Jakob Pintar/STA

"V letošnjem šolskem letu smo v okviru fundacije Tadeja Pogačarja podelili 35 štipendij mladim, ki so raka že premagali ali se z boleznijo še borijo. V dveh letih smo zahvaljujoč dobrodelnim dogodkom, sponzorjem in podpori skupnosti zbrali in podelili več kot 200.000 evrov pomoči za štipendije, medicinsko opremo, zdravljenje redkih bolezni v tujini ter pomoč ob naravnih nesrečah. Za letos imamo še večje načrte," je dejal Tadej Pogačar.

"Čeprav imam zelo malo prostih dni, ogromno svojega časa namenim projektom fundacije. To poslanstvo je zame zelo pomembno in v njem vidim tudi del svoje prihodnosti po koncu kolesarske kariere," je dodal Pogačar.

"Iz izkušenj vem, da so tisti, ki potrebujejo in dobijo pomoč, zelo hvaležni, čeprav o tem ne govorijo. Zame je nepopisno lep občutek, ko lahko komu pomagaš. Naredil sem veliko globalnih zgodb, a še nikoli nisem bil tako srečen kot danes, ko lahko z največjim slovenskim športnikom Tadejem Pogačarjem podpišem listino o sodelovanju, na katero bomo vsi zelo ponosni," je povedal Joc Pečečnik.

Dobrodelna golf liga bo potekala od pomladi do jeseni na prenovljenem igrišču, ki bo predvidoma svoja vrata odprlo konec aprila. Prenova Golf Resort Arboretuma je trajala tri leta, naložba pa je vredna približno 40 milijonov evrov, je povedal Joc Pečečnik.

Foto: Jakob Pintar/STA

Liga bo vključevala individualne in ekipne turnirje, najboljši tekmovalci pa se bodo uvrstili na zaključni turnir master, na katerem bosta osebno prisotna pobudnika in nosilca projekta Pogačar in Pečečnik. Datum zaključnega turnirja bo določil Pogačar glede na svoje kolesarske obveznosti.