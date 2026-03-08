Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Dirka Pariz-Nica, 1. etapa

Američanu sprinterski uvod dirke Pariz - Nica

Luke Lamperti je zmagovalec prve etape.

Foto: Guliverimage

Luke Lamperti je zmagovalec prve etape.

Foto: Guliverimage

Američan Luke Lamperti je zmagovalec prve etape 84. izvedbe kolesarske dirke Pariz - Nica. Na 170,9 kilometra dolgi uvodni preizkušnji med Acheresom in Carrieres-sous-Poissyjem je kolesar ekipe EF Education - EasyPost dobil zaključni sprint.

Dobršen del etape je bežala šesterica, ki pa jo je imela glavnina bolj ali manj pod nadzorom in jo ujela 1,5 km pred ciljem. Zmagovalca je tako odločil sprint, 23-letni Lamperti pa je po njem slavil svojo sedmo zmago. Drugi je bil Belgijec Vito Braet (Lotto), tretji pa Venezuelec Orluis Aular (Movistar).

Na tokratni preizkušnji, ki sodi v svetovno serijo, od Slovencev tekmuje le Luka Mezgec (Jayco Alula), ki je bil danes 121. s 3:13 minute zamude.

Na tej osemetapni dirki ima Slovenija sicer dve skupni zmagi, leta 2022 je zmagal Primož Roglič, leta 2023 pa Tadej Pogačar. Zadnji dve izvedbi je dobil Američan Matteo Jorgenson.

S sedmimi zmagami je rekorder te dirke Irec Sean Kelly, petkrat je slavil Francoz Jacques, po trikrat pa Belgijec Eddy Merckx, Nizozemec Joop Zoetemelk in Francoz Laurent Jalabert.

V ponedeljek kolesarje čaka druga etapa, ta bo na 187 kilometrih med Eponom in Montargisom precej ravninska.

