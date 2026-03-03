Akademija za mednarodne športne nagrade Laureus je na svoji spletni strani objavila nominirance, med katerimi je v moški konkurenci tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Slovesna podelitev bo 20. aprila v Madridu.

Poleg Pogačarja se za najboljšega športnika potegujejo še španski teniški igralec Carlos Alcaraz, francoski nogometaš Ousmane Dembele, ki je že dobil tudi zlato žogo, švedski atlet Mondo Duplantis, ki je za svoje podvige v skoku s palico dobil nagrado lani, in španski motociklist Marc Marquez.

Za naziv najboljše športnice so v igri Aitana Bonmati, nogometna reprezentantka Španije, ki je kot prva dobila tri zlate žoge ter je Laureus osvojila leta 2024, atletinja iz ZDA Melissa Jefferson-Wooden, šele druga trikratna svetovna prvakinja na enem prvenstvu na 100, 200 in 4x100 m, ter njena reprezentančna atletska kolegica Sydney McLaughlin-Levrone. Naslov lahko osvojijo še kenijska atletinja Faith Kipyegon, plavalka iz ZDA Katie Ledecky in beloruska teniška igralka Arina Sabalenka.

Aitana Bonmati Foto: Reuters

Za ekipo leta bi bili lahko razglašeni košarkarji moštva NBA lige Oklahoma City Thunder, francoski nogometni klub Paris Saint-Germain, ki je leta 2025 osvojil ligo prvakov, ženska ekipa kriketa iz Indije, angleška ženska nogometna reprezentanca, ekipa McLarna iz formule ena, ter evropska ekipa v golfu, zmagovalka Ryderjevega pokala.

Podelili bodo nazive še v številnih drugih kategorijah, kot je vrnitev leta, največji preboj leta ter nagrado za najboljšega športnika invalida leta.