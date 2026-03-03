Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
3. 3. 2026,
13.44

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
laureus Tadej Pogačar Tadej Pogačar kolesarstvo

Torek, 3. 3. 2026, 13.44

31 minut

Laureus

Tadej Pogačar med nominiranci za športne nagrade Laureus

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tadej Pogačar | Tadej Pogačar je med nominiranci za športne nagrade Laureus. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je med nominiranci za športne nagrade Laureus.

Foto: Guliverimage

Akademija za mednarodne športne nagrade Laureus je na svoji spletni strani objavila nominirance, med katerimi je v moški konkurenci tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Slovesna podelitev bo 20. aprila v Madridu.

Urška Žigart
Sportal "Aplikacijo X sem že pred več kot letom dni izbrisala s telefona." Urška Žigart o ohranjanju duševnega miru.

Poleg Pogačarja se za najboljšega športnika potegujejo še španski teniški igralec Carlos Alcaraz, francoski nogometaš Ousmane Dembele, ki je že dobil tudi zlato žogo, švedski atlet Mondo Duplantis, ki je za svoje podvige v skoku s palico dobil nagrado lani, in španski motociklist Marc Marquez.

Za naziv najboljše športnice so v igri Aitana Bonmati, nogometna reprezentantka Španije, ki je kot prva dobila tri zlate žoge ter je Laureus osvojila leta 2024, atletinja iz ZDA Melissa Jefferson-Wooden, šele druga trikratna svetovna prvakinja na enem prvenstvu na 100, 200 in 4x100 m, ter njena reprezentančna atletska kolegica Sydney McLaughlin-Levrone. Naslov lahko osvojijo še kenijska atletinja Faith Kipyegon, plavalka iz ZDA Katie Ledecky in beloruska teniška igralka Arina Sabalenka.

Aitana Bonmati | Foto: Reuters Aitana Bonmati Foto: Reuters

Za ekipo leta bi bili lahko razglašeni košarkarji moštva NBA lige Oklahoma City Thunder, francoski nogometni klub Paris Saint-Germain, ki je leta 2025 osvojil ligo prvakov, ženska ekipa kriketa iz Indije, angleška ženska nogometna reprezentanca, ekipa McLarna iz formule ena, ter evropska ekipa v golfu, zmagovalka Ryderjevega pokala.

Podelili bodo nazive še v številnih drugih kategorijah, kot je vrnitev leta, največji preboj leta ter nagrado za najboljšega športnika invalida leta.

Tim Wellens
Sportal Pogačar začasno izgubil pomembnega pomočnika
Tadej Pogačar, Strade Bianche 2025
Sportal Posebna čast za Tadeja Pogačarja
Mathieu van der Poel
Sportal Sezona se začenja: vsi čakajo prvi veliki spopad
Urška Žigart
Sportal Nova pogodba za Urško Žigart, ki bo sezono nadaljevala tam, kjer jo bo Pogačar začel
laureus Tadej Pogačar Tadej Pogačar kolesarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.