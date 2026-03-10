Mathieu van der Poel najmočnejši v napetem šprintu, Rogličev kolega tretji

Na kolesarski dirki Tirreno–Adriatico so tekmovalci danes opravili z 206 kilometrov dolgo etapo od Camaioreja do znanega srednjeveškega bisera San Gimignana, končala pa se je z izjemno napetim šprintom, v katerem je Nizozemec Mathieu van der Poel premagal mlada izzivalca, Mehičana Isaaca del Tora in Italijana Giulia Pellizzarija. Primož Roglič je v cilj pripeljal na 11. mestu, 17 sekund za zmagovalcem.

Vodstvo v skupnem seštevku dirke je prevzel Isaac del Toro (UAE Emirates – XRG), ki ima zdaj tri sekunde prednosti pred Giuliem Pellizzarijem (Red Bull - BORA - hansgrohe) in 13 pred Američanom Magnusom Sheffieldom (Ineos Grenadiers). Primož Roglič je skupno peti z 18 sekundami zaostanka za modro majico.

Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) je prišel do svoje 58. zmage v karieri, s petimi točkami pa je prevzel vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca na dirki. Pet točk ima tudi Španec Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), ki je danes večino etape preživel v ubežni skupini štirih kolesarjev.

🔻Slippery roads, uphill slopes and exhausted riders. The @continentaltire Last KM had it all!



🔻 Strade scivolose, pendenze severe e corridori esausti. L'ultimo @continentaltire KM ha proposto un menù completo!



Follow #TirrenoAdriatico @CA_Ita on Rai (🇮🇹) and on Eurosport (🌐) pic.twitter.com/TZmhPlsNk3 — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 10, 2026

Unovčil izkušnje iz ciklokrosa

"Bilo je zelo težko," je po dirki povedal van der Poel. "Raven dirkanja je bila na zadnjem vzponu neverjetno visoka. Dež v zadnje pol ure je še posebej otežil progo. Toda ekipa je opravila fantastično delo. Julian Alaphilippe je napadel prvi, sam pa sem želel čim prej prevzeti vodstvo, ker sem vedel, da je pred nami nekaj zagatnih ovinkov. Poleg tega sem želel dirko odpeljati čim hitreje," je še povedal zmagovalec, ki je na makadamskem sektorju in na spolzkih tlakovcih v San Gimignano dodobra unovčil svoje izkušnje iz ciklokrosa. "Cesta je bila precej spolzka, zato je bilo zelo težko šprintati stoje, mi je pa uspelo privarčevati ravno dovolj energije za zmago."

Makadamski sektor je terjal nekaj žrtev, na tleh sta se med drugimi znašla tudi Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) in Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers). Prvi se je po padcu hitro pobral, a izpadel iz boja za etapno zmago, drugi pa je bil po včerajšnjem uvodnem kronometru drugi v skupnem seštevku, danes pa je zdrsnil na 35. mesto in z minuto in pol zaostanka za del Torom bržčas nima več možnosti za skupno zmago.

Padec Jorgensona:

💥 Jorgenson is down, and so is Thymen Arensman a bit later 👀



Even Mathieu is slipping on these roads, but he's in the lead with Pellizzari and Isaac del Toro



Follow #TirrenoAdriatico @CA_Ita on Rai (🇮🇹) and on Eurosport (🌐) pic.twitter.com/fRsG1IKFnf — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 10, 2026

Jan Tratnik (RB - BORA - hansgrohe) je danes v cilj pripeljal na 116. mestu, štiri minute in 46 sekund za zmagovalcem, Domen Novak (UAE Emirates) pa je bil 131. z zaostankom petih minut in 54 sekund.

Jutri kolesarje čaka še ena razgibana etapa, 221 kilometrov dolga preizkušnja od Cortone do Magliana de Marsija z dobrimi 2.400 višinskimi metri.

Tirreno–Adriatico, potek 2. etape: Cilj: Trojica je na mokrih tlakovanih ulicah srednjeveškega bisera San Gimignana obračunala v šprintu, Mathieu van der Poel je bil najmočnejši, Isaac del Toro je za drugo mesto premagal Giulia Pellizzarija. #TirrenoAdriatico - Stage 2 final sprintpic.twitter.com/my3MfNchns — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) March 10, 2026 1,6 km do cilja: Kolesarji so preživeli sterrato (makadam) in so spet na asfaltu. Vodilni trojici za vrat diha zasledovalna skupina z van Aertom in Jorgensonom. Razlika je 11 sekund. Rogličeva skupina zaostaja 40 sekund, 3 km do cilja: Vodilna trojica ima zdaj minuto prednosti pred zasledovalci z Rogličem in Ganno. Še malce zadaj je na spolzkem pesku spodneslo enega od favoritov za skupno zmago Thymena Arensmana. 4 km do cilja: Del Toro in Pellizzari sta ujela van der Poela, Roglič vozi v skupini z Ganno nekaj deset sekund za vodilno trojico. 6 km do cilja: Van der Poel je napadel, Matteo Jorgenson je padel. Nizozemca poskušata ujeti del Toro in Giulio Pellizzari. Roglič je zaostal. 🔱 #TirrenoAdriatico Mathieu Van der Poel ganando en terreno Mathieu Van der Poelpic.twitter.com/NUr0CxCaIM — Isma Álvarez Cycling (@CyclingIsma) March 10, 2026 6,7 km do cilja: Kolesarji so zapeljali na makadam, Julian Alaphilippe (Tudor) se je zapeljal v vodstvo, sledijo mu Mathieu van der Poel (Alpecin), zraven je Matteo Jorgenson (Visma), Isaac del Toro (UAE) ... Tudi Primož Roglič drži stik. 7,4 km do cilja: V ospredje glavnine se je prebila Rogličeva Bora, vsak čas bodo kolesarji zavili na makadamski del trase. 10,5 km do cilja: V gneči na mokri cesti se je v glavnini zgodil padec. Na polje ob cesti je zapeljal Martin Marcellusi (Bardiani). Marcellusi crashed #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/iZ5BOcrOl2 — Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) March 10, 2026 11 km do cilja: Napetost narašča, zdaj se v osredju glavnine drenjajo moštva Ineos, Visma, EF Education, Alpecin in Lotto. 18 km do cilja: Brez sprememb, Ineos še nadzoruje dogajanje v glavnini. Kolesarji so spet zapeljali v dež, cesta je mokra in spolzka. Vamos a tener grava mojada... 16km 🏁 #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/AMdvHgmkAO — DeportesVM (@DeportesVMLuis) March 10, 2026 25 km do cilja: Na čelu glavnine tempo še vedno diktira Ineos, ekipa vodilnega na dirki Filippa Ganne, v ospredju je zbrana tudi močna zasedba Visme. 39 km do cilja: Beg je končan. Glavnina, na čelu katere so kolesarji moštva Ineos Grenadiers, se je zapodila mimo četverice. 🏁 39 KM



Breakaway over. Fuga terminata. Escapada terminada.

The peloton will battle it out in San Gimignano ⚔️



💜 Alessandro Iacchi unleashes a thermonuclear sprint to claim the IS in Pomarance. Or something like that

🇮🇹 Manuele Tarozzi and 🇪🇸 Diego Sevilla take the remaining bonus seconds

Follow #TirrenoAdriatico @CA_Ita on Rai (🇮🇹) and on Eurosport (🌐) pic.twitter.com/Q4W4YUn5Is — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 10, 2026 61 km do cilja: Prednost ubežne četverice je zdaj že padla pod minuto. Začelo je rahlo deževati. 75 km do cilja: Kolesarji se približujejo prvemu kategoriziranemu vzponu dneva, Castelenuovo Val di Cecina (9,7 km/3,3 %), prednost ubežnikov je bila največja kmalu po pobegu (okoli štiri minute), nato pa je vztrajno padala in zdaj znaša le še slabi dve minuti.



🇮🇹 Manuele Tarozzi and 🇪🇸 Diego Sevilla take the remaining bonus seconds



Follow #TirrenoAdriatico @CA_Ita on Rai (🇮🇹) and on Eurosport (🌐) pic.twitter.com/Q4W4YUn5Is — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 10, 2026 61 km do cilja: Prednost ubežne četverice je zdaj že padla pod minuto. Začelo je rahlo deževati. 75 km do cilja: Kolesarji se približujejo prvemu kategoriziranemu vzponu dneva, Castelenuovo Val di Cecina (9,7 km/3,3 %), prednost ubežnikov je bila največja kmalu po pobegu (okoli štiri minute), nato pa je vztrajno padala in zdaj znaša le še slabi dve minuti. 💜 Alessandro Iacchi unleashes a thermonuclear sprint to claim the IS in Pomarance. Or something like that



🇮🇹 Manuele Tarozzi and 🇪🇸 Diego Sevilla take the remaining bonus seconds



Follow #TirrenoAdriatico @CA_Ita on Rai (🇮🇹) and on Eurosport (🌐) pic.twitter.com/Q4W4YUn5Is — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 10, 2026 Štart: Druga etapa 61. dirke od Tirenskega do Jadranskega morja se je začela ob 10.55 v Camaioru, kmalu po štartu pa je glavnini ušla četverica. Ubežno skupino tvorijo Italijana Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) in Alessandro Iacchi (Solution Tech NIPPO Rali) ter Španca Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA) in Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta). 🟢 San Gimignano, here we come! #TirrenoAdriatico @CA_Ita pic.twitter.com/B9eRcsZPY6 — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 10, 2026

Pred etapo

Druga etapa od Camaioreja do San Gimignana je precej zahtevnejša, predvsem v drugi polovici. Po začetku ob toskanski obali trasa vodi mimo Pise in Livorna, nato pa se pri Cecini obrne proti notranjosti.

Foto: Ana Kovač

Kolesarje čakajo vzponi proti Cerretu in Castelnuovu Val di Cecina, nato pa še 5,3 kilometra dolg makadamski odsek na obrobju San Gimignana. Ta poteka večinoma navkreber in vključuje tudi nekaj zelo strmih ramp.

Foto: Ana Kovač

Tudi zaključek bo zelo zahteven. Po makadamu sledi strm asfaltni vzpon z naklonom do 14 odstotkov. Po prehodu skozi mestna vrata Porta San Matteo se podlaga spremeni v tlakovce, cesta pa se še naprej vzpenja vse do cilja v zgodovinskem središču San Gimignana.

Foto: Ana Kovač

Profil 2. etape dirke Tirenno–Adriatico:

Fotogalerija pred štartom 2. etape (FOTO: Ana Kovač):

Bo modra majica zamenjala lastnika?

Med favorite za etapno zmago sodijo Mathieu van der Poel (Alpecin–Deceuninck), Wout van Aert (Visma–Lease a Bike) ter dvojec ekipe UAE Emirates – XRG Isaac del Toro in Jan Christen, ki sta se v nedeljo odlično znašla na makadamskih odsekih dirke Strade Bianche, nikoli pa ne gre odpisati niti Primoža Rogliča (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Slovenski šampion, za katerega je dirka dveh morij prvi pravi test sezone, je po prvi kronometrski etapi na sedmem mestu. Za enim glavnih tekmecev v boju za skupni seštevek, Nizozemcem Thymenom Arensmanom (Ineos Grenadiers), zaostaja le devet sekund, medtem ko so si nekateri drugi favoriti – Isaac del Toro, Antonio Tiberi, Matteo Jorgenson – nabrali še nekoliko več zaostanka.

Cilj druge etape bo v srednjeveškem mestu San Giminiano v Toskani. Foto: Ana Kovač

Na dirki nastopata še dva Slovenca. Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) bo pomagal Rogliču, Domen Novak (UAE Emirates – XRG) pa bo skušal pomembno vlogo odigrati pri podpori Del Toru.

Etapa se bo začela ob 10.55, najboljše v cilju v San Gimignanu pričakujejo okoli 16. ure.

Galerija s 1. etape dirke Tirenno-Adriatico (foto: Ana Kovač)

