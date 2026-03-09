Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

9. 3. 2026,
20.41

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 20.41

5 minut

La Vuelta Femenina 2026

Četrta Vuelta bo za hribolazke, na sporedu tudi legendarni Angliru

S. K.

Urška Žigart | Urško Žigart letos na ženski Vuelti čaka peklenska trasa. | Foto Ana Kovač

Urško Žigart letos na ženski Vuelti čaka peklenska trasa.

Foto: Ana Kovač

Danes so prireditelji ženske Dirke po Španiji predstavili traso letošnje sedemdnevne preizkušnje. Profil je težak, najzahtevnejši bosta prav zadnji etapi 8. in 9. maja z vzponoma na Les Praeres in legendarni Alto d'Angliru. Četrta Vuelta Femenina bo torej po meri kolesark, ki dobro vozijo v klanec. Špansko pentljo, ki se bo letos odvijala med 3. in 9. majem, ima v načrtu tudi najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart.

Urška Žigart
Na prvi izvedbi Vuelte Femenine je skupno zmago slavila Nizozemka Annemiek van Vleuten, naslednji dve je dobila njena rojakinja Demi Vollering, ta pa udeležbe na letošnji dirki še ni potrdila oziroma kaže, da je tam ne bo. Aprila ima v koledarju belgijske klasike, konec maja pa ženski Giro. Naj bi pa po zagotovilih prirediteljev na Vuelto prišle zvezdnice, kot so Pauline Ferrand-Prévot, Marianne Vos, Marlen Reusser in Lotte Kopecky. V programu ima to dirko tudi slovenska zvezdnica Urška Žigart (AG Insurance - Soudal).

Četrta izdaja španske dirke bo sestavljena iz sedmih etap, ki se bodo začele v nedeljo, 3. maja, v Galiciji, kjer bodo že prve štiri etape razgibane in bodo tekmovalkam v 450 kilometrih ponudile več kot 8 tisoč višincev. Za šprinterke bo še najprimernejša tretja etapa s ciljem v Coruñi.

Štart pete etape bo gostil León, potencialno pa bo to najlažja etapa dirke z le dvema vzponoma tretje kategorije na 119-kilometrski trasi. Stvari pa lahko resno oteži bočni veter, opozarjajo prireditelji. O skupni zmagovalki dirke pa bo odločala Asturija, regija, ki bo gostila zadnja, najbolj gorska dneva Vuelte. Šesta etapa se bo zaključila z vzponom na Les Praeres (4 kilometre, 13-odstotni povprečni naklon), ki ga je zmagovalec Toura leta 1988 Pedro Delgado opisal kot "mini Angliru", zaključna etapa pa se bo končala na originalnem Angliruju (12,4 kilometra s povprečnim naklonom 9,7 % in maksimalnim naklonom do 23 %).

Vuelta Femenina 2026, profil sedme etape | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Asturijski velikan je bil na La Vuelti prvič predstavljen leta 1999 in je bil od takrat vključen devetkrat – nazadnje septembra lani, ko je João Almeida zadržal Jonasa Vingegaarda in dosegel prepričljivo zmago. V soboto, 9. maja, se bodo torej profesionalne kolesarke na Vuelti prvič soočile z Anglirujem, sedma etapa pa bo s 3.200 višinskimi metri tudi najtežja v zgodovini dirke, še sporočajo prireditelji.

La Vuelta Femenina 26, etape:

Nedelja, 3. maj:
1. etapa: Marín–Salvaterra de Miño (113 km)

Ponedeljek, 4. maj:
2. etapa: Lobios–San Cibrao das Viñas (109 km)

Torek, 5. maj:
3. etapa: Padrón–A Coruña (121 km)

Sreda, 6. maj:
4. etapa: Monforte de Lemos–Antas de Ulla (115 km)

Četrtek, 7. maj:
5. etapa: León–Astorga (119 km)

Petek, 8. maj:
6. etapa: Gijón/Xixón–Les Praeres. Nava (106km)

Sobota, 9. maj:
7. etapa: La Pola Llaviana/Pola de Laviana–L'Angliru (132 km)

Urška Žigart
Urška Žigart
