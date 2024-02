Laura Šimenc o neponovljivi izkušnji: Čustvena izkušnja, ki je razkrila, kakšen človek si

Zmagovalca osme virtualne kolesarske akademije Zwift sta izkušena 27-letna južnoafriška kolesarka Maddie Le Roux in 19-letni nemški kolesar Louis Kitzki, ki je šele na začetku svoje kolesarske poti. Nagrada jima je prinesla enoletno pogodbo z razvojno ekipo Canyon-Sram Generation in Alpecin-Deceuninck Development. V finale so se uvrstili trije kolesarji (poleg zmagovalca še njegov rojak Anton Schiffer in Italijan Mattia Gaffuri) in tri kolesarke (poleg Laure Šimenc in zmagovalke še Katy Hill), zmagovalca so izbrali na podlagi opravljenih izzivov in ocene, kdo od njih ima v kolesarstvu največ manevrskega prostora za napredek.

Foto: Zwift Academy

Rezultati finala akademije Zwift so znani, enoletno pogodbo z razvojno ekipo Canyon/SRAM je podpisala južnoafriška kolesarka Maddie Le Roux. Ali ste pričakovali takšen razplet?

Težko je bilo reči, saj smo bile vse tri zelo izenačene. Načeloma bi lahko zmagala katerakoli, seveda pa je vsaka po tihem pričakovala, da bo zmagala ona. Pri ekipi so v Maddie videli največji potencial glede izkušenj na dirkah, moči in predanosti ekipi. Vesela sem zanjo, saj živi za kolesarstvo.

Kakšni so se vam zdeli izzivi, ki so vam jih pripravili v finalu?

Izzivi so bili težki tako fizično, saj so večinoma spremljali našo maksimalno moč na intervalih različnih dolžin, ter psihično, saj je bilo zaradi vsega pritiska in pričakovanj težko ohraniti hladno glavo, saj so bili izzivi postavljeni kot presenečenje. Všeč so mi bili tehnični izzivi, vendar sem pogrešala izzive, kjer bi dirkale ena z drugo ali s profesionalkami, kjer bi res lahko pokazale svojo taktično podkovanost in izkušnje z dirkanjem.

"Všeč so mi bili tehnični izzivi, vendar sem pogrešala izzive, kjer bi dirkale ena z drugo ali s profesionalkami, kjer bi res lahko pokazale svojo taktično podkovanost in izkušnje z dirkanjem." Foto: Zwift Academy

Večino časa so vas spremljale kamere, so bile za vas moteče, ste se jih hitro navadili?

Kamere niti niso bile tako moteče, hitro sem se jih navadila, mogoče so me malo motili le daljši postanki med vožnjami za potrebe snemanja, saj so se nam noge ohladile, nato pa smo delale intervale.

Kako ste se ujeli z dekleti? Boste ohranile stike?

Z obema tekmicama sem postala res dobra prijateljica. Zelo dobro smo se ujele, čeprav smo si zelo različne, smo pa vse zelo komunikativne, prijazne in pripravljene pomagati druga drugi. V Španiji smo si delile sobo, kar me je malo spomnilo na snemanje resničnostnih šovov. Zagotovo bomo ohranile stike.

Kako bi z nekaj besedami povzeli izkušnjo? Kaj so bili vaši vrhunci, kaj slabši trenutki, bi kaj naredili drugače …

To je bila zelo zahtevna, zabavna, čustvena izkušnja, ki je razkrila, kakšen človek si, ne samo kolesar. Mislim, da mi je test moči uspel optimalno, mogoče bi lahko dosegla še kakšen vat več, vendar ne kaj dosti.

Zelo sem uživala v tehnično zahtevnejših izzivih, kot so sprinti in spusti, kjer sem res lahko pokazala svoje kakovosti. Najmanj mi je bil ljub izziv z dirko Zwift, saj nisem bila vajena njihovih trenažerjev, tudi prestave mi niso delovale najbolje, tako da se tam moje kakovosti virtualnega dirkanja niso tako izrazile.

"Moje prednosti so predvsem tehnične sposobnosti, vsestranskost, pozitivna energija in sprint iz manjše skupine." Foto: Zwift Academy

Za zadnji test z gorskim kronometrom sem mislila, da sem ga solidno odpeljala in sem po koncu mislila, da sem dosegla najhitrejši čas, vendar ga nisem. Opažam, da mi včasih malo manjka notranje motivacije, da bi sama sebe priganjala do roba, poleg tega sem pri analizi za nazaj po srčnem utripu ugotovila, da sem bila zadnji četrti dan že kar precej utrujena po vseh izzivih.

Ste se česa novega naučili o sebi kot kolesarki? Kaj so vaše prednosti in slabosti, kaj lahko še izboljšate?

Moje prednosti so predvsem tehnične sposobnosti, vsestranskost, pozitivna energija in sprint iz manjše skupine.

Moje slabosti pa regeneracija po več dneh napornega kolesarjenja, lahko bi malenkost izboljšala še svoj vat na kilogram ter to, da sem nekoliko samosvoja in imam težave pri brezpogojnem sledenju navodilom, če se mi ne zdijo najboljša. Mogoče sem se pri tej izkušnji naučila nekaj novega o sebi kot kolesarki.

Finalistom se je pridružil tudi prepoznaven obraz kolesarstva Matthew Stephens (levo). Foto: Zwift Academy

Kaj ste si zadali za glavni cilj letošnje sezone?

Da bi bila na Maratona dles Dolomites boljša kot četrta, kot sem bila zadnji dve leti. Malo za šalo tudi, da bi mi mogoče uspelo odbiti napade vseh Slovencev na dirki Goni Pony.

