Laura Šimenc je že vrsto let najboljša slovenska amaterska kolesarka, ki je po temeljitem premisleku karieri v akademskih vodah dala prednost pred športnim udejstvovanjem. O tem je spregovorila tudi v obsežnem intervjuju za Sportal. Uspešno je končala doktorski študij veterinarske medicine in je danes asistentka na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete v Ljubljani, a ves prosti čas še vedno namenja kolesarstvu.

In čeprav je po izkušnji v profesionalnih kolesarskih ekipah No Radunion Vitalogic (2015) in BTC City Ljubljana (2016) začutila, da to ni njen svet, da ji življenje na poti in komolčkanje za pozicije ne ustreza, se je zdaj po naključju spet znašla na njegovem pragu. Po opravljenih treningih in dveh dirkah na priljubljeni virtualni platformi za kolesarstvo Zwift je napredovala v najožji krog treh finalistk akademije Zwift, ki se bodo potegovale za enoletno pogodbo z razvojno ekipo Canyon/SRAM Generation.

Test konkurenčnosti

"V bistvu sem želela samo preveriti, kako konkurenčna sem in opraviti nekaj dobrih treningov," je dejala v pogovoru za Sportal. "Lotila sem se treningov Zwift akademije, ker se mi je to zdel zanimiv izziv, ne pa prav z namenom, da bi nekoč spet postala profesionalna kolesarka. Na koncu je vse skupaj pripeljalo do vabila na zaključno snemanje finala v Španijo."



Udeleženci akademije Zwift, teh je bilo letos v osmi izvedbi projekta več kot tisoč, so treninge in dirke na platformi opravili v obdobju med sredino novembra in sredino decembra, novico o izboru finalistk in finalistov pa so izvedeli konec lanskega decembra. Lauro Šimenc sta v začetku januarja v Sloveniji obiskala snemalca športne televizije Eurosport. Spremljala sta jo med njenimi službenimi obveznostmi na veterinarski fakulteti, doma, jo posnela med treningom na trenažerju in med vzponom na Jošt, besedo je dobila tudi Laurina mama, z brezpilotnim letalnikom pa so ujeli tudi njenega psa Boža.

Konec januarja se je nato odpravila v Španijo, v Denio, kjer so finalistke naselili v isti hotel (Syncrosfera) kot ekipo Ineos Grenadiers. Od tam je tudi posnetek, kjer Tom Pidcock med večerjo z Red Bullovo čelado preseneti Britanko Zoe Bäckstedt, svetovno prvakinjo v ciklokrosu do 23 let.

Tri zelo različne finalistke

V finale sta se poleg Šimenčeve prebili še Južnoafričanka Maddie Le Roux, ki že ima izkušnje s poklicnim kolesarstvom, in Britanka Katy Hill, ki se uspešno vrti na finančnem parketu, kolesarstvo pa je njen hobi.

"Obe poznam že od prej in sta čudoviti. Z Maddie sva skupaj v e-ekipi, iz Zwifta poznam tudi Katy, skupaj voziva na dirkah za Grand Prix. Vse smo si zelo različne in težko bi ocenila, katera od nas ima večjo možnost za zmago, saj nismo natančno vedeli, kaj ekipa dejansko išče. Kakšen tip kolesarja, kakšen tip človeka. Ali iščejo pomočnico ali so v lovu za novo zvezdo ... Rekli so nam le, naj skušamo čim več odnesti od izkušnje, čim več spraševati in se učiti. To je bila res dobra izkušnja," pravi Laura.

Foto: osebni arhiv V Španiji je preživela pet dni. "Štiri dni smo opravljali razne izzive, tudi s kolesarkami ekipe Canyon/SRAM. Bilo je precej pritiska, kot da smo v resničnostnem šovu, pa hkrati tudi veliko zabavnih vložkov.

Prejšnja leta je bilo v finalu pet kolesark in so postopamo izpadale iz tekmovanja, letos pa smo vseskozi v igri vse tri. O razpletu finala seveda še ne smem govoriti. Šele po predvajanju zadnje oddaje na Eurosportu," se skrivnostno nasmehne.

Na naše vprašanje, ali bi se, če bo dejansko zmagala, še enkrat podala v svet poklicnega kolesarstva, je odgovorila, da bi o tem vsekakor razmislila.

Priložnost, ki lahko odpre številna vrata

Zmagovalko akademije Zwift 2023 čaka podpis enoletne pogodbe z razvojno kolesarsko ekipo Canyon/SRAM Generation, kar lahko ob dobrem delu in predstavah odpre številna vrata.

"Glavna nagrada omogoča prehajanje na dirke z glavno ekipo. Odvisno od potreb ekipe in značilnosti dirk, ampak občasno tudi kolesarke razvojne ekipe dobijo priložnost na dirkah s prvo ekipo," pravi Laura.

Finalisti natečaja Italijan Mattia Gaffuri ter Nemca Anton Schiffer in Louis Kitzki so se potegovali za enoletno pogodbo z razvojno ekipo Alpecin-Deceuninck. Med finalnimi izzivi se jim je pridružil tudi svetovni prvak Mathieu van der Poel.

Finale akademije Zwift bodo na Eurosportu predvajali od 20. do 23. februarja ob 19.30.