Slovenci na drugi pripravljalni stopnici pred spomladanskim vrhuncem sezone

Slovenska hokejska reprezentanca se bo med četrtkom in soboto v sklopu pripravljalnega evropskega pokala narodov v škotskem Edinburgu pomerila s Poljaki, Ukrajinci in Britanci. Ekipa je zbrana na Bledu, v sredo pa bo odpotovala na Škotsko.

Na Bledu so Slovenci pod vodstvom selektorja Eda Terglava opravili dva treninga, potem pa bodo v sredo odpotovali na Škotsko na evropski pokal narodov, katerega cilj je, da bi pripravljalne reprezentančne tekme postale uradna tekmovalna platforma z večjim pomenom. Predvideno je, da bodo v prihodnjih letih reprezentance lahko napredovale ali nazadovale med skupinami, a letos zaradi olimpijske sezone teh prehodov ne bo.

V prvi sezoni sodeluje 18 držav, razdeljenih v pet skupin. Slovenska reprezentanca je del skupine C. Na uvodnem novembrskem pripravljalnem turnirju na Poljskem je zasedba Eda Terglava s 5:1 premagala Veliko Britanijo, nato v podaljšku strla odpor (3:2) gostiteljev Poljakov, za konec turnirja pa je z 2:3 izgubila proti Italijanom.

Slovence med 5. in 7. februarjem v Edinburgu čaka pripravljalni turnir, kjer se bodo pomerili s Poljsko, Veliko Britanijo in Ukrajino.

Terglav je na februarsko akcijo povabil vratarja Luko Kolina (Olimpija Ljubljana) in Žana Usa (Jesenice), branilce Rožleta Bohinca, Aljošo Crnovića, Jana Ćosića, Blaža Gregorca, Bineta Mašiča (vsi Olimpija Ljubljana), Aleksandra Magovca (Amiens/Fra), Ožbeja Šlibarja in Žigo Urukala (oba Jesenice) ter napadalce Roka Kapla, Marcela Mahkovca, Roberta Saboliča, Jako Sodjo (vsi Olimpija Ljubljana), Žana Jezovška (Lindau/Nem), Anžeta Kuralta (Fehervar/Mad), Luko Mavra (Black Wings Linz/Avt), Nika Christiana Petroviča (Zug/Švi), Marka Severja (Biel-Bienne Spirit/Švi) in Roka Tičarja (Pustertal/Ita). Naknadno sta zaradi poškodb nastop odpovedala napadalca ljubljanske Olimpije Jan Drozg in Miha Beričič, zamenjala ju bosta Jeseničana Luc Slivnik in Erik Svetina. Na seznamu rezerv so Tjaš Lesničar in Tom Sojer (oba Jesenice) ter Anže Žeželj (SaiPa/Fin).

Foto: Aleš Fevžer

"November je bil termin za mlade, februarja pa že skušam dobiti čim več starejših, izkušenih, kot sta Tičar in Kuralt. Veliko fantov je že tu s svetovnega prvenstva, ampak imamo tudi nekaj poškodb, Drozg, Ograjenšek ... Rok Macuh se vrača, ampak še ni pripravljen za tri tekme v treh dneh," je na današnji novinarski konferenci na Bledu dejal Terglav o pomenu februarskega premora.

"Zadovoljen sem, da so vsi veseli, da so tukaj. Nihče ne razmišlja, ali bi ali ne bi nadaljeval. Že danes je bil dober trening," je z odnosom do reprezentance zadovoljen selektor.

"Pomemben je pristop, to je moč te reprezentance. Kako se mešajo starejši in mlajši, starejši tudi predajajo izkušnje mladim."

O tem, kaj pričakuje v Edinburgu, pa je dejal: "Pomemben je pristop, to je moč te reprezentance. Kako se mešajo starejši in mlajši, starejši tudi predajajo izkušnje mladim. Zame je pomembno, da vidim fante, da se pogovorimo, dobro jih poznam. Pomembno je tudi, da čim prej zamenjajo miselnost klub–reprezentanca. Vidimo, da nekateri napredujejo in dobivajo priložnost v prvih ekipah."

Razveselil se je tudi vrnitve izkušenega Roka Tičarja, ki po lanski sezoni, ko ni bil del reprezentance, sicer ni dokončno zaprl vrat, zdaj pa je spet njen del in na Bledu s povsem novo energijo.

Foto: Aleš Fevžer

"Presenečen sem bil nad motivacijo, nad vlogo v ekipi, ima čisto drugo energijo, samozavest in želi to prenesti v reprezentanco. To je samo bonus, če imaš tako kakovostnega igralca, da še lahko igra in ima željo, pa tudi pokaže mladim, kako se dela in trenira."

Kopitar na SP? Odločitev je povsem njegova.

Generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec je na Bledu tudi že predstavil, kako se bodo Slovenci pripravljali na SP elitne skupine maja v Švici. Med drugim načrtujejo vsaj pet prijateljskih tekem, s Poljaki, Kazahstanci, Madžari in Avstrijci.

Anže Kopitar igra zadnjo sezono NHL. Bi po tej lahko še zadnjič oblekel reprezentančni dres? Foto: Reuters

Pri možnostih za nastop zvezdnika lige NHL Anžeta Kopitarja, ki v tej sezoni končuje kariero, pa sta bila tako selektor kot generalni sekretar zmerno optimistična. Poudarila sta, da je morebiten nastop prvega slovenskega zvezdnika v reprezentanci predvsem njegova odločitev, vsekakor pa bodo v slovenski izbrani vrsti zelo veseli, če bo lahko maja še zadnjič oblekel dres Slovenije.

Slovenijo na turnirju prva tekma čaka v četrtek proti Poljski, dan pozneje se bodo Slovenci pomerili z domačini Britanci, v soboto pa še z Ukrajinci.

Seznam vabljenih hokejistov: Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)

Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Blaž Gregorc (HK Olimpija), Aleksandar Magovac (Amiens/FRA), Bine Mašič (HK Olimpija), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)

Napadalci: Žan Jezovšek (Lindau Islanders/GER3), Rok Kapel (HK Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar AV19/HUN), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Nik Christian Petrovič (EC Zug/SUI), Robert Sabolič (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI; EHC Olten/SUI2), Luc Slivnik (HDD Jesenice), Jaka Sodja (HK Olimpija), Erik Svetina (HDD Jesenice), Rok Tičar (HC Pustertal/ITA)

Rezerve: Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Tom Sojer (HDD Jesenice), Anže Žeželj (SaiPa/FIN)