Lionel Messi bo še naprej igral nogomet v severnoameriški nogometni ligi MLS v vrstah ekipe Inter Miami. Argentinski zvezdniški napadalec in floridska zasedba sta se dogovorila o podaljšanju pogodbe še po svetovnem prvenstvu 2026, poročata ameriška medijska mreža ESPN in francoska tiskovna agencija AFP.

Podaljšanje pogodbe bi Messiju zagotovilo, da bi ostal dejaven igralec sprva na svetovnem prvenstvu, ki bo od 11. junija do 19. julija prihodnje leto v Kanadi, Združenih državah Amerike in Mehiki, nato pa še naprej.

"V klubu pripravljajo uradno objavo. Podpis pogodbe naj bi sledil v naslednjih dveh tednih, ko bosta strani določili končne podrobnosti," je za AFP povedal neimenovani vir.

Tudi ESPN se sklicuje na neimenovane vire, da sta Lionel Messi in Inter Miami pred podpisom nove večletne pogodbe za kapetana kluba, dogovoriti pa je treba le še nekaj podrobnosti.

Strani sta v končni fazi pogajanj, viri pa potrjujejo, da naj bi bil dogovor kmalu sklenjen. Ko bo pogodba sestavljena v celoti, jo bodo poslali v končno odobritev vodstvu MLS.

Kljub prejšnjim poročilom, ki so Messija povezovala s klubi v drugih ligah, sta tako Miami kot argentinski kapetan dejala, da sta še vedno zainteresirana za nadaljevanje sodelovanja na igrišču in zunaj njega.

Messi je z Inter Miamijem prvič podpisal pogodbo 15. julija 2023 do konca sezone 2025.

V klubu je takoj pustil pečat in le nekaj tednov po svojem debiju popeljal Inter do ligaškega pokala. Odkar se je pridružil ekipi, je Miami dosegel ligaški rekord po številu točk v eni sezoni in leta 2024 dvignil naslov prvaka Supporters' Shield, ki ga v MLS podelijo ekipi z najboljšim točkovnim izkupičkom v redni sezoni.

Leta 2025 je Messi za Inter Miami odigral 36 tekem ter dosegel skupno 28 golov in 14 asistenc v vseh tekmovanjih, vključno s pokalom prvakov Concacafa, klubskim svetovnim prvenstvom, MLS in ligaškim pokalom. Trenutno je najboljši strelec ekipe.

Solastnik Inter Miamija Jorge Mas je za ESPN že prej povedal, da bo klub storil vse, kar je v njegovi moči, da se bo Messi ob podpisu podaljšanja pogodbe počutil udobno. V klubu ne skrivajo želje, da bi 38-letni Argentinec prav v njihovem dresu dočakal tekmovalno upokojitev.