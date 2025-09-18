Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
10.02

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Inter Miami Lionel Messi Lionel Messi nogomet

Četrtek, 18. 9. 2025, 10.02

57 minut

Strani naj bi se že dogovorili o podaljšanju

Lionel Messi ostaja v Miamiju tudi po sezoni 2026

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Lionel Messi | Lionel Messi ostaja član Interja iz Miamija tudi po sezoni 2026. | Foto Guliverimage

Lionel Messi ostaja član Interja iz Miamija tudi po sezoni 2026.

Foto: Guliverimage

Lionel Messi bo še naprej igral nogomet v severnoameriški nogometni ligi MLS v vrstah ekipe Inter Miami. Argentinski zvezdniški napadalec in floridska zasedba sta se dogovorila o podaljšanju pogodbe še po svetovnem prvenstvu 2026, poročata ameriška medijska mreža ESPN in francoska tiskovna agencija AFP.

Podaljšanje pogodbe bi Messiju zagotovilo, da bi ostal dejaven igralec sprva na svetovnem prvenstvu, ki bo od 11. junija do 19. julija prihodnje leto v Kanadi, Združenih državah Amerike in Mehiki, nato pa še naprej.

"V klubu pripravljajo uradno objavo. Podpis pogodbe naj bi sledil v naslednjih dveh tednih, ko bosta strani določili končne podrobnosti," je za AFP povedal neimenovani vir.

Tudi ESPN se sklicuje na neimenovane vire, da sta Lionel Messi in Inter Miami pred podpisom nove večletne pogodbe za kapetana kluba, dogovoriti pa je treba le še nekaj podrobnosti.

Strani sta v končni fazi pogajanj, viri pa potrjujejo, da naj bi bil dogovor kmalu sklenjen. Ko bo pogodba sestavljena v celoti, jo bodo poslali v končno odobritev vodstvu MLS.

Kljub prejšnjim poročilom, ki so Messija povezovala s klubi v drugih ligah, sta tako Miami kot argentinski kapetan dejala, da sta še vedno zainteresirana za nadaljevanje sodelovanja na igrišču in zunaj njega.

Messi je z Inter Miamijem prvič podpisal pogodbo 15. julija 2023 do konca sezone 2025.

Lionel Messi | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

V klubu je takoj pustil pečat in le nekaj tednov po svojem debiju popeljal Inter do ligaškega pokala. Odkar se je pridružil ekipi, je Miami dosegel ligaški rekord po številu točk v eni sezoni in leta 2024 dvignil naslov prvaka Supporters' Shield, ki ga v MLS podelijo ekipi z najboljšim točkovnim izkupičkom v redni sezoni.

Leta 2025 je Messi za Inter Miami odigral 36 tekem ter dosegel skupno 28 golov in 14 asistenc v vseh tekmovanjih, vključno s pokalom prvakov Concacafa, klubskim svetovnim prvenstvom, MLS in ligaškim pokalom. Trenutno je najboljši strelec ekipe.

Solastnik Inter Miamija Jorge Mas je za ESPN že prej povedal, da bo klub storil vse, kar je v njegovi moči, da se bo Messi ob podpisu podaljšanja pogodbe počutil udobno. V klubu ne skrivajo želje, da bi 38-letni Argentinec prav v njihovem dresu dočakal tekmovalno upokojitev.

Dani Alves
Sportal Dani Alves mora plačati odškodnino klubu v Mehiki
italijanski superpokal
Sportal Italijani po superpokalno lovoriko znova v Savdsko Arabijo
Trent Alexander-Arnold
Sportal Udarec za Real Madrid
Jan Oblak
Sportal Atletico se je poklonil Oblaku, sledila je drama na Anfieldu
Inter Miami Lionel Messi Lionel Messi nogomet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.