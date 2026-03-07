Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sobota,
7. 3. 2026,
20.02

Osveženo pred

50 minut

Kvalifikacije za SP 2027 (2. krog)

Zgodovinski podvig Slovenk, v Kopru je padla Avstrija

Slovenija Avstrija ženski nogomet | Slovenske nogometašice so prvič premagale Avstrijke. | Foto Luka Kotnik

Slovenske nogometašice so prvič premagale Avstrijke.

Foto: Luka Kotnik

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Kopru v 2. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 premagala Avstrijo z 1:0 (1:0). Izbranke Saše Kolmana, ki so v torek izgubile v Nemčiji z 0:5, bodo v skupini A4 naslednji tekmi igrale 14. in 18. aprila proti Norveški.

Sportal Oslabljena Slovenija nemočna proti tretji reprezentanci sveta

Slovenija : Avstrija 1:0 (1:0)

Stadion Bonifika, sodnice: Guteva, Raškova, Dumbalakova (vse Bolgarija).

Strelka: 1:0 Kramžar (21.).

Slovenija: Meršnik, Agrež, Golob, Čonč, Eržen (od 46. Križaj), Korošec, Zver (od 77. Ketiš), Kuštrin, Prašnikar (od 90+2. Mori), Sternad (od 77. Kajzba), Kramžar (od 88. Kastelec).

Avstrija: El Sherif, Hanshaw (od 58. D'Angelo), Kirchberger, Gutmann, Naschenweng, Puntigam, Dunst, Schasching (od 81. Plattner), Brunnthaler (od 58. Kolb), Billa (od 69. Ojukwu), Hickelsberger (od 57. Brunold).

Rumeni kartoni: Zver, Golob; Schasching.
Rdeči karton: /.

Slovenska vrsta je na četrti medsebojni tekmi z Avstrijkami po treh porazih prvič zmagala. Slovenke so v Kopru z golom Zare Kramžar ukanile favorizirano Avstrijo, ki je leta 2017 igrala celo v polfinalu evropskega prvenstva, tudi na svetovni lestvici pa je precej višje (19. mesto) od Slovenije (38.).

Mrežo je zatresla Kramžar

Slovenke so kar odločno začele obračun, ki je od začetka potekal v gosti megli, zaradi česar so igralke tudi začele dvoboj dve uri pred prvotno načrtovanim terminom. Povedle pa so v 21. minuti, ko je po podaji z desne strani zadela Kramžar.

Sosedski dvoboj je na Bonifiki potekal v gosti megli. | Foto: Luka Kotnik Sosedski dvoboj je na Bonifiki potekal v gosti megli. Foto: Luka Kotnik

Gostiteljice so še naprej prevladovale proti tekmicam iz Avstrije, novih velikih priložnosti pa si vendarle niso priigrale vse do 39. minute. Takrat se je po hitri akciji pred avstrijsko vratarko Mariello El Sherif spet znašla Kramžar, a nato žogo poslala točno vanjo.

Slovenija je dočakala prve točke v kvalifikacijah za SP 2027. | Foto: Luka Kotnik Slovenija je dočakala prve točke v kvalifikacijah za SP 2027. Foto: Luka Kotnik

Že v prvi minuti nadaljevanja so imele Slovenke novo izjemno priložnost, ki pa jo je zapravila Lara Prašnikar s premalo natančnim strelom s približno desetih metrov. Gostiteljice so v nadaljevanju uspešno ustavljale namere Avstrijk, ki so sicer terensko prevladovale, a niso imele niti enega strela v okvir vrat, enkrat pa so sicer bolj po sreči oplazile prečko.

Zara Kramžar je dosegla edini zadetek na srečanju. | Foto: Luka Kotnik Zara Kramžar je dosegla edini zadetek na srečanju. Foto: Luka Kotnik

Kdo si lahko izbori nastop na SP 2027?

V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 si bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije bodo v obliki lige narodov. V ligah A in B bo nastopilo po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Veselje slovenskih nogometašic in strokovnega štaba po zgodovinski zmagi nad Avstrijo. | Foto: Luka Kotnik Veselje slovenskih nogometašic in strokovnega štaba po zgodovinski zmagi nad Avstrijo. Foto: Luka Kotnik

Kvalifikacije potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija.

SP bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke.

Skupina A4:

Sobota, 7. marec:
Slovenija : Avstrija      1:0 (1:0)
Norveška : Nemčija 0:4 (0:3)

Lestvica:

1. Nemčija 2 tekmi - 6 točk
2. Norveška 2 - 3
3. Slovenija   2 - 3
4. Avstrija    2 - 0

