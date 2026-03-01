Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo v torek začela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Prvi tekmec bo v Dresdnu ob 17.45 Nemčija, nesporen favorit v boju z izbrankami Saše Kolmana, ki prvič igrajo v elitni ligi A. "Na vsaki tekmi, tudi proti Nemčiji, nas zanima zmaga. Verjamem, da se lahko domov vrnemo s pozitivnim rezultatom," je povedala Zara Kramžar.

Slovenke so v skupini A4, kjer sta ob Nemčiji še Norveška in Avstrija, ta bo sedmega marca gostovala v Kopru. V primerjavi s prvotno objavljenim seznamom reprezentantk je prišlo do nekaj sprememb. Selektor Saša Kolman je naknadno vpoklical Jono Javorič (Radomlje Medex) in Evelino Kos (Lask), ki bosta pomagali izbrani vrsti, saj vsaj na prvi tekmi ne bo obolele Tinkare Testen. Na prvotnem seznamu za prvo akcijo so sicer še Adrijana Mori (Turbine Potsdam), Mateja Zver (Ankara BB), Zala Meršnik (Al Ittihad), Dominika Čonč (Como 1907), Zara Kramžar (Everton), Sara Agrež (Köln), Sara Ketiš (Lumezzane), Lana Golob (Glasgow City), Kaja Korošec (Pariz), Nina Kajzba (Standard Liege), Izabela Križaj (St. Pölten), Tinkara Testen (Benfica), Zala Kuštrin (Sturm Gradec), Maja Sternad (Werder Bremen), Kaja Eržen (Ternana), Lara Prašnikar (Utah Royals), Lea Dolinar (Mura), Sara Nemet (Mura), Zala Vindišar (Mura), Mirjam Kastelec (Ljubljana) in Iva Kocijan (Radomlje).

"Prvi del priprav bi ocenila zelo pozitivno. Kot ekipa smo zelo povezane, treniramo dobro. To je pot do uspeha, kar bi bile tri točke. Na vsaki tekmi, tudi proti Nemčiji, nas zanima zmaga. Verjamem, da se lahko domov vrnemo s pozitivnim rezultatom," je povedala 20-letna Zara Kramžar, ki je za članice Slovenije zbrala 23 nastopov, v katerih je dosegla devet golov. Na priprave je prišla kot članica angleškega Evertona. "Nemčija je močna in hitra ekipa, krasi jo dobra igra ena na ena. A menim, da smo se dobro taktično in fizično pripravile," je dodala Kramžar.

Slovenija se je z Nemčijo merila štirikrat, vse obračune so prepričljivo dobile Nemke. Slovenke jim namreč še niso dale gola, same pa so jih dosegle 27.

Kako potekajo kvalifikacije

SP bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke. Tekmovanje bo gostilo osem mest: Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Sao Paulo, Salvador in Recife. V evropskih kvalifikacijah bo skupaj 53 reprezentanc, 11 od teh si bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije bodo v obliki lige narodov. V ligah A in B bo nastopilo po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Kvalifikacije bodo potekale v dveh fazah, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa se bo uvrstilo v dodatne kvalifikacije. Te bodo po ligaškem delu odigrale dva kroga tekem na izpadanje doma in v gosteh.

Tako bo določenih še sedem evropskih reprezentanc, ki se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo, ter evropska predstavnica v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah.

V prvem krogu bosta dve poti. V prvi bodo štiri drugouvrščene in štiri tretjeuvrščene ekipe lige A igrale proti šestim zmagovalkam in dvema najboljšima drugouvrščenima ekipama lige C. V drugi poti bodo štiri četrtouvrščene ekipe lige A in štiri zmagovalke lige B igrale proti štirim drugouvrščenim in štirim tretjeuvrščenim ekipam lige B.

Zmagovalke prvega kroga bodo napredovale v drugi krog končnice, kjer bo žreb znova določil pare.