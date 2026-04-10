Slovenija proti Norveški brez devetih standardnih reprezentantk

Slovenska ženska nogometna reprezentanca v precej spremenjeni zasedbi zaradi zdravstvenih težav na Brdu pri Kranju nadaljuje priprave na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2027 proti Norveški. Slovenke bodo v torek gostovale v Oslu, štiri dni pozneje pa norveško zasedbo gostile na Ptuju.

"Plan je, da se čim bolje pripravimo na prvo tekmo z Norveško. Večino dela je strokovni štab že opravil pred akcijo. Zdaj pa je na nas, da te informacije prenesemo na punce, da bomo vsi čim bolje razumeli in šli v boj," je povedal selektor Saša Kolman, ki na tokratni akciji ne more računati kar na deveterico standardnih reprezentantk, tudi na Laro Prašnikar. "Vemo, da se nam že ena odsotnost pozna. To, kar se nam je zgodilo, da je odsotnih kar devet standardnih reprezentantk, pa je res visoka številka. Ne bom lagal: to vpliva na vse nas, to vpliva na proces dela in samo selekcijo. Najprej je treba to sprejeti, to je nogomet, to je življenje. Ni časa za jokanje. Na nas je, da najdemo rešitve in se prilagodimo, da bomo na koncu lahko rekli, da smo se čim bolje pripravili na to, kar nas čaka. Da naredimo to, po kar gremo na Norveško."

Selektor Saša Kolman Foto: Aleš Fevžer "Rešitve smo dobili v domači ligi. Kar je super dokaz, da je tudi tu pri nas talent. Vse uspehe, ki smo jih beležili, smo doživljali tako, da smo bili čvrsta in povezana ekipa. Ta čas je zdaj namenjen temu, da se še bolj povežemo. Na dolgi rok bomo le še močnejši. Na ta račun smo pridobili tudi širino. Take akcije so idealna priložnost za punce, ki so prvič poleg, da pokažejo, česa so sposobne in da tudi v prihodnje, ko se naša reprezentanca vrne v neko normalo, tudi te igralke resno konkurirajo za mesto v reprezentanci," je dodal Kolman. "Škoda je le to, da ne bomo odigrali v tisti najboljši izvedbi. Norveška velja že iz preteklosti za eno najboljših predstavnic ženskega nogometa. Trenutno je na 12. mestu na svetovni lestvici, čaka nas vrhunski nasprotnik. Na nas pa je, da se čim bolj oziramo nase, sprejmemo situacijo, se pripravimo."

Na Kolmanovem seznamu so Adrijana Mori (Turbine Potsdam), Mateja Zver (Ankara), Zala Meršnik (Al Ittihad), Dominika Čonč (Como 1907), Zara Kramžar (Everton), Sara Agrež (Köln), Sara Ketiš (Lumezzane), Lana Golob (Glasgow City), Kaja Korošec (Pariz), Nina Kajzba (Standard Liege), Izabela Križaj (St. Pölten), Tinkara Testen (Benfica), Zala Kuštrin (Sturm Gradec), Maja Sternad (Werder Bremen), Lea Dolinar (Mura), Živa Rakovec (Mura), Zala Vindišar (Mura), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Neža Trost (Ljubljana), Iva Kocijan (Radomlje), Ajda Zajc (Radomlje) in Ula Omerzu (Radomlje).

V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 si bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije so v obliki lige narodov. V ligah A in B nastopa po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Kvalifikacije potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija. Ta je na uvodnih dveh tekmah premagala Avstrijo in izgubila proti Nemčiji.

SP bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke.