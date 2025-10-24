Petek, 24. 10. 2025, 11.55
1 ura, 21 minut
Nemško prvenstvo, 8. krog
Bayern želi nadaljevati sanjski uvod
V osmem krogu nemškega prvenstva bo vodilni Bayern München v soboto gostoval pri Borussi Mönchengladbach. Bavarci so po sedmih krogih še vedno stoodstotni, v prejšnjem krogu so premagali tudi Borussio Dortmund, stoodstotni pa so tudi v ligi prvakov. Zdaj jih, vsaj na papirju, čaka lahka naloga, saj je zasedba iz Mönchengladbacha izjemno skromno vstopila v novo sezono in je na zadnjem mestu s tremi točkami.
RB Leipzig s Kevinom Kamplom, ki je trenutno na drugem mestu, bo gostoval pri Augsburgu. Bayer Leverkusen se bo po bolečem porazu v ligi prvakov (2:7) skušal pobrati proti Freiburgu, Borussia Dortmund pa se bo srečala s Kölnom.
Nemško prvenstvo, 8. krog:
Petek, 24. oktober:
Sobota, 25. oktober:
Nedelja, 26. oktober:
Lestvica:
Najboljši strelci:
12 – Kane (Bayern)
5 – Diaz (Bayern), Uzun (Eintracht)
4 – Ansah (Union), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Burkardt (Eintracht), Grimaldo (Bayer), Guirassy (Dortmund), Olise (Bayern)