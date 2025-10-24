Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nemško prvenstvo, 8. krog

Bayern želi nadaljevati sanjski uvod

Bayern München Borrusia Dortmund Harry Kane | Bayern v bundesligi in ligi prvakov ni oddal še niti točke. | Foto Reuters

Bayern v bundesligi in ligi prvakov ni oddal še niti točke.

Foto: Reuters

V osmem krogu nemškega prvenstva bo vodilni Bayern München v soboto gostoval pri Borussi Mönchengladbach. Bavarci so po sedmih krogih še vedno stoodstotni, v prejšnjem krogu so premagali tudi Borussio Dortmund, stoodstotni pa so tudi v ligi prvakov. Zdaj jih, vsaj na papirju, čaka lahka naloga, saj je zasedba iz Mönchengladbacha izjemno skromno vstopila v novo sezono in je na zadnjem mestu s tremi točkami.

RB Leipzig s Kevinom Kamplom, ki je trenutno na drugem mestu, bo gostoval pri Augsburgu. Bayer Leverkusen se bo po bolečem porazu v ligi prvakov (2:7) skušal pobrati proti Freiburgu, Borussia Dortmund pa se bo srečala s Kölnom.

Dominik Szoboszlai
Sportal Veličasten preobrat Liverpoola, blestela tudi Bayern in Chelsea

Nemško prvenstvo, 8. krog:

Petek, 24. oktober:

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci:

12 – Kane (Bayern)
– Diaz (Bayern), Uzun (Eintracht)
– Ansah (Union), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Burkardt (Eintracht), Grimaldo (Bayer), Guirassy (Dortmund), Olise (Bayern)

Vincent Kompany
Sportal Belgijec, ki je preporodil Bayern, podaljšal do leta 2029
