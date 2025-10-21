Belgijec Vincent Kompany bo nemškega nogometnega velikana Bayern iz Münchna vodil do leta 2029, je na klubski spletni strani zapisal najuspešnejši nemški nogometni klub. Z Bavarci trenutno vodi tako v nemškem prvenstvu kot tudi v ligaškem delu lige prvakov.

Devetintridesetletni Belgijec se je na klop slovite bavarske zasedbe usedel 2024 in je imel veljavno pogodbo do 2027, danes pa je predčasno podaljšal do 30. junija 2029.

"Počutim se izjemno hvaležnega in počaščenega. Vodstvu Bayerna bi se rad zahvalil za zaupanje in izjemne razmere za delo. Že pred časom smo začeli čudovito pot, nadaljevali bomo s trdim delom in proslavili veliko novih uspehov," je ob podaljšanju pogodbe dejal Vincent Kompany.

Igralci mu zaupajo, padel je tudi Dortmund

Vincent Kompany je z ženo Carlo Higgs nedavno obiskal tudi Oktoberfest. Foto: Reuters Pod njegovim vodstvom je Bayern na dosedanjih sedmih tekmah dosegel sedem zmag in je na prvem mestu bundeslige. Pred najbližjim zasledovalcem iz Leipziga ima pet točk prednosti, v soboto pa je na osredji tekmi kroga premagal Borussio iz Dortmunda z 2:1.

Predsednik Bayerna iz Münchna Herbert Hainer je v zvezi s tem dejal, da je podaljšanje pogodbe znak zaupanja kluba v dosedanje delo Kompanyja. "Igralci mu zaupajo, vodstvo in privrženci kluba pa ga zelo cenijo in spoštujejo," je dodal prvi mož 34-kratnih državnih in 20-kratnih pokalnih nemških prvakov, ki je v svoji bogati zgodovini tudi šestkrat osvojil nekdanji pokal državnih prvakov oziroma zdajšnjo ligo prvakov.

Kompany je pred prihodom na Bavarsko vodil belgijski Anderlecht in angleški Burnley, v času igralske kariere pa je največje sledi pustil v dresu angleškega Manchester Cityja. Igral je tudi za Anderlecht in nemški HSV, za belgijsko izbrano vrsto pa je med letoma 2004 in 2019 odigral 89 tekem in dosegel štiri gole.

V sredo ga čaka z Bayernom nov izziv. V ligi prvakov, kjer je po dveh krogih na vodilnem položaju, bo gostil klub iz svoje domovine Club Brugge.