Zorman na tekmo proti Srbiji dodatno vpoklical igralca Celja

Litva : Slovenija, slovenska rokometna reprezentanca | Foto Rokometna zveza Slovenije

Foto: Rokometna zveza Slovenije

Moško rokometno reprezentanco čaka pester zadnji teden oktobra. Izbrana vrsta se bo zbrala v nedeljo v Zrečah. V prvi cikel priprav za januarsko evropsko prvenstvo se bo podala brez Domna Makuca in Nika Henigmana, zato je selektor Uroš Zorman dodatno vpoklical Uroša Milićevića, so danes sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

V novem tednu se bodo slovenski rokometaši na reprezentančnih pripravah zbrali prvič v novi sezoni. Pred dobrim tednom je selektor Zorman predstavil seznam z 19 imeni povabljenih rokometašev na priprave. Zaradi težav s poškodbami sta sodelovanje morala odpovedati Domen Makuc in Nik Henigman.

slovenska rokometna reprezentanca : Španija, OI, Pariz, tekma za bron, Uroš Zorman | Foto: Anže Malovrh/STA Foto: Anže Malovrh/STA Organizator igre španske Barcelone Makuc ima manjše težave s kolenom, zato sta se s selektorjem dogovorila, da reprezentančni premor izkoristi za počitek. Medtem si je Henigman, ki je v makedonskem klubu Eurofarm Pelister iz Bitole v zadnjem obdobju kazal odlične predstave, poškodoval prsno mišico, kar mu je onemogočilo tudi nastop na zadnji tekmi lige prvakov.

Na seznamu povabljenih igralcev je ostalo 17 imen, zato je Zorman dodatno vpoklical člana Celja Pivovarne Laško, Uroša Miličevića.

Selektor je vpoklical tudi Uroša Miličevića. | Foto: Jan Gregorc Selektor je vpoklical tudi Uroša Miličevića. Foto: Jan Gregorc Poleg njega so na seznamu še krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Mitja Janc, Tarik Mlivić, Aleks Vlah, Domen Tajnik, Nejc Cehte in Matic Grošelj, krožni napadalci Lan Grbić, Kristjan Horžen in Matic Suholežnik ter vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Miljan Vujović.

Reprezentanco prvi trening v polni zasedbi čaka v ponedeljek popoldne. Prvi pripravljalni cikel bo sklenila s pripravljalno tekmo proti Srbiji, ki bo na sporedu v petek, 31. oktobra, ob 19. uri v Loznici.

Obračun v Srbiji bo prvi preizkus forme pred EP, ki ga bodo med 15. januarjem in 1. februarjem gostile Danska, Norveška in Švedska.

Slovenski rokometaši bodo 15. nastop med evropsko elito začeli v skupini D, ki bo tekmovala v Oslu. V uvodnem krogu se bodo v petek, 16. januarja, ob 18. uri srečali s Črnogorci, z vmesnim dnevom premora bosta sledili še tekmi proti Švici in Ferskim otokom.

