Na čelo podmladka Gibanja Svoboda Nika Podakar

Člani Svobode Mladi so na današnjem kongresu v Ljubljani za predsednico tega podmladka stranke Gibanje Svoboda izvolili Niko Podakar, podpredsedniška mesta pa so zasedli Rok Čigon, Lejla Hasić in Blaž Juren. Kongresa se je udeležil tudi predsednik Svobode in premier Robert Golob, ki je mlade pozval, naj še naprej predstavljajo gonilo sprememb.

Na kongresu so izvolili tudi nov izvršni odbor, ki ga sestavljajo Miha Mohorčič, Hana Štefanec, Gregor Kukovič in Domen Erjavec. Funkcijo generalne sekretarke bo opravljala Amina Kenda, so sporočili iz podmladka.

Novo vodstvo bo Svobodo Mladi po njihovih besedah popeljalo v obdobje, ko bodo mladi odigrali še pomembnejšo vlogo – tako pri sooblikovanju politik kot pri prihajajočih volitvah. "Pri tem nadaljujejo delo in uresničujejo cilje, ki so jih začrtala dozdajšnja vodstva. Na njihovih vrednotah, viziji in dosežkih bodo gradili naprej ter jim dodajali novo energijo, sveže ideje in mladostni pogum," so zapisali.

"Podmladek je postal pomemben akter v političnem prostoru"

Nova predsednica Podakar je poudarila, da je podmladek v zadnjih letih prerasel okvire klasičnih mladinskih organizacij in postal pomemben akter v političnem prostoru. "Ponosna sem, da smo dokazali, da nismo le mladinska organizacija, temveč močno povezana skupnost mladih, ki jih politika zanima in v njej aktivno sodelujejo," je dejala.

Po besedah podpredsednika Svobode Mladi Jurna jim je uspelo dokazati, da niso le politični podmladek, temveč aktivna ekipa, ki z idejami in konkretnimi rešitvami spreminja družbo. "Z novo predsednico prihaja nova energija, a ista predanost skupnim vrednotam," je povedal.

Golob: Ohranite svojo drznost

Premier Golob je v nagovoru poudaril, da so prav mladi tisti, ki s svojo energijo, pogumom in ustvarjalnostjo predstavljajo gonilo sprememb. Spodbudil jih je, naj ohranijo svojo drznost in ostanejo "napadalna ost" svoje generacije – ne v političnem smislu, temveč v aktivnostih, idejah in dejanjih, s katerimi premikajo družbo naprej.

Kongresa so se udeležili tudi mladi predstavniki Levice in predstavniki Mladega foruma SD, kar je po navedbah Svobode Mladi dodatno poudarilo pomen sodelovanja mladih v politiki onkraj posameznih strankarskih okvirov.