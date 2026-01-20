Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Š. L.

Torek,
20. 1. 2026,
18.40

Osveženo pred

19 minut

Jaka Blažič Umoja Gibson Zvezdan Mitrović Evropski Pokal Eurocup Cedevita Olimpija

EuroCup, 15. krog

V živo: Cedevita Olimpija povedla na krilih Blažiča in Stewarta

Avtorji:
M. P., Š. L.

Cedevita Olimpija hala Tivoli | Cedevita Olimpija je tekmo 15. kroga odigrala v hali Tivoli. | Foto Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija je tekmo 15. kroga odigrala v hali Tivoli.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije ob 18.30 igrajo tekmo 15. kroga evropskega pokala proti romunskemu Cluju. Obračun je zaradi evropskega prvenstva v futsalu namesto v Stožicah v hali Tivoli, tako da se je evropski pokal po desetih letih vrnil pod Rožnik. Bahčešehir ob 19.00 igra proti vodilni ekipi v skupini Hapoelu. Zmaga Olimpije in poraz Bahčešehirja bi pomenil, da gre ljubljanska ekipa na drugo mesto.

EuroCup, 15. krog:

Torek, 20. januar:

DJ Stewart je dal osem točk v prvi četrtini. | Foto: Aleš Fevžer DJ Stewart je dal osem točk v prvi četrtini. Foto: Aleš Fevžer Košarkarji Cedevite Olimpije so se vrnili v hram slovenske košarke, kjer trenirajo od nedelje (Stožice so zasedene zaradi evropskega prvenstva v futsalu). V Tivoliju so v torek zvečer gostili obračun 15. kroga rednega dela EuroCupa. V goste je prišla druga najboljša napadalna ekipa lige, romunski Cluj. Za krilih Jake Blažiča je Cedevita Olimpija izvrstno odprla tekmo in povedla z 9:2. Sedem točk je dal kapetan. Sledil mu je DJ Stewart, ki je s svojim četrtim košem sredi prve četrtine poskrbel za vodstvo s 17:9. Po dveh koših Alekseja Nikolića pa je Olimpija dobri dve minuti pred koncem prve četrtine prvič vodila z dvomestno razliko (21:9). Izvrstnih prvih 10 minuta v napadu in obrambi se je končalo z izidom 24:12.

Na prvem medsebojnem obračunu sezone v EuroCupu so bili Ljubljančani v Romuniji na začetku novembra boljši z rezultatom 93:87. 

EuroCup, 15. krog:

Torek, 20. januar:

Sreda, 21. januar:

Lestvici:

Aleksej Nikolić Cedevita Olimpija Budućnost
Jaka Blažič Umoja Gibson Zvezdan Mitrović Evropski Pokal Eurocup Cedevita Olimpija
