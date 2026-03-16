volilna komisija Volitve 2026 volitve

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 15.10

1 ura, 7 minut

Odločitev ljubljanskih okrajnih volilnih komisij za eno volišče predčasnega glasovanja soglasna

Avtorji:
B. G., STA

Vseh 14 okrajnih volilnih komisij v Ljubljani se je soglasno odločilo za eno volišče v Ljubljani med predčasnim glasovanjem, je za STA komentiral koordinator ljubljanskih okrajnih volilnih komisij Ernest Mencigar. "Organizirati 14 volišč je nemogoče," je dejal. Volišče za predčasno glasovanje mora namreč biti dostopno dovolj časa in vsem.

Volišča za predčasno glasovanja morajo biti tri dni dostopna invalidom in morajo imeti dovolj parkirišč, je pojasnil Ernest Mencigar. Prav tako mora biti prostor dovolj velik in primeren za glasovanje vseh volivcev ter za hranjenje glasovnic, je dodal. Sedeži okrajnih volilnih komisij tega ne omogočajo, meni. Poleg tega bi bila organizacija več volišč med predčasnim glasovanjem dražja.

Okrajne volilne komisije morajo v desetih dneh od razpisa volitev na seji skladno z zakonom o volitvah v državni zbor določiti volišča in območja volišč. Kot je pojasnil Mencigar, se je za to, da bo predčasno glasovanje v Ljubljani na enem volišču, to je v Stožicah, odločilo vseh 14 ljubljanskih volilnih komisij. Med člani teh komisij so tudi predstavniki stranke SDS, je navedel.

Zakon o volitvah v DZ sicer določa, da se predčasno glasovanje izvede "na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije". Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo stranka izpodbijala rezultat predčasnega glasovanja na volitvah v DZ, saj meni, da združevanje predčasnih volišč ni dovoljeno. Prepričan je, da je nezakonitih predčasnih volišč 26, pri tem pa izpostavil ljubljansko.

Predčasno glasovanje bo sicer od torka do četrtka med 7. in 19. uro na 98 voliščih, volišče za 14 ljubljanskih volilnih okrajev bo v ljubljanski dvorani Stožice.

