Liga NBA, 20. januar

Zaradi poškodbe kolena brez soočenja Dončić–Jokić

Luka Dončić v noči na sredo gostuje v Denverju pri ekipi prijatelja Nikole Jokića.

Luka Dončić v noči na sredo gostuje v Denverju pri ekipi prijatelja Nikole Jokića.

Foto: Guliverimage

Zaradi poškodbe Nikole Jokića dvoboj Denver Nuggetsov in Los Angeles Lakersov, ki se v noči na sredo začne ob 4. uri, ne bo tako poseben, kot si ljubitelji košarke želijo. Luka Dončić in Jokić sicer nista samo tekmeca pod obroči lige NBA, ampak tudi dobra prijatelja. Obe ekipi v tej sezoni sicer pesti kar nekaj poškodb.

New York Dallas
Nikola Jokić ne bo igral predvidoma do konca januarja. Foto: Guliverimage Luka Dončić in Nikola Jokić sta najboljša igralca svojih ekip. Slovenec to sezono za Los Angeles Lakerse na tekmo dosega po 33,3 točke, 8,6 asistence in 7,5 skoka (33 odigranih tekem). Srb pa je za Denver Nuggetse dajal po 29,6 točke, 12,2 skoka in 11 asistenc (32 tekem). Zaradi hiperekstenzije kolena ne igra od konca decembra in naj bi manjkal najmanj štiri tedne. Pri Denverju manjka tudi Christian Braun (gleženj), medtem ko naj bi se Jamal Murray (koleno, bolezen), Tim Hardaway ml. (koleno) in Aaron Gordon (stegenska mišica) vrnili na parket prav na tekmi proti Lakersom. V dresu slednjih sta v zadnjem obdobju nekaj tekem izpustila tudi Dončić in LeBron James, za tekmi proti Nuggetsom pa sta nared. Še naprej manjkata samo Austin Reaves (mečna mišica) in Adou Thiero (koleno).

Čeprav je Denver brez Jokića, njegova rezultatska krivulja ni drastično padla. Na januarskih 11 tekmah so izgubili samo štirikrat, nazadnje na prejšnji tekmi proti Charlotte Hornetsom (87:110). Los Angeles je za zdaj januarja odigral deset tekem in jih dobil le pet. Nazadnje so Dončić in soigralci premagali Toronto Raptors (110:93), ko so bolje kot sicer igrali v obrambi, v napadu pa se je izkazala trojica: Dončić in Deandre Ayton s po 25 ter James s 24 točkami.

Luka Dončić
Liga NBA, 20. januar:

Lestvici

Luka Dončić
Jimmy Butler
