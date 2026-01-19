Vodstvo lige NBA je danes na dan Martina Luthra Kinga Jr. naznanilo prvi peterki prihajajoče tekme All Star, ki bo v Los Angelesu v noči s 15. na 16. februar. Na zahodu si je mesto med najboljšimi petimi košarkarji priboril tudi Luka Dončić, ki je na vseh vmesnih glasovanjih in tudi na koncu zbral največ glasov navijačev. Šestindvajsetletnik bo šestič v svoji osmi sezoni del tekme največjih zvezdnikov lige NBA, med letoma 2020 in 2024 je zbral pet nastopov.

Na zahodu so si poleg Dončića mesto v prvi peterki prislužili še Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokić (Denver Nuggets) in Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). Slovenski as je v tej sezoni s povprečjem 33,3 točke na tekmo prvi strelec lige, z 8,6 asistence pa četrti asistent. Ob tem v povprečju vknjiži še 7,5 skoka na obračun.

Francoski velikan je bil v glasovanju izenačen z Anthonyjem Edwardsom (Minnesota Timberwolves), zato so na koncu odločili glasovi navijačev. Teh je več prejel Wembanyama, tako da je Ant ostal brez mesta v začetni peterki. Prvič po kar 21 letih sicer v prvo peterko ni bil izbran Dončićev soigralec pri Lakersih, LeBron James. Ta je bil do zdaj z izjemo njegove debitantske sezone pri Clevelandu vselej izbran v začetno peterko tekme vseh zvezd, po kar 21 zaporednih izborih pa se je zdaj ta niz pri njegovih 41 letih prekinil.

Making his 6th NBA All-Star appearance after finishing with the most votes in the West... Luka Dončić of the @Lakers.



Drafted as the 3rd pick in 2018 out of Slovenia, @lukadoncic is averaging 33.3 PPG, 7.5 RPG and 8.6 APG for the Lakers this season. pic.twitter.com/TSji3TSTCl — #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 19, 2026

Na vzhodu so si mesto med prvih pet priborili Jalen Brunson (New York Knicks), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Cade Cunningham (Detroit Pistons) in Jaylen Brown (Boston Celtics). Rezervni igralci All Star ekip bodo objavljeni pozneje.

Format tekem bo nov, saj bodo ameriški košarkarji sestavljali dve ekipi po osem, preostalih osem igralcev pa bo sestavljalo mednarodno ekipo. Vsaka osmerica bo nato z vsako odigrala eno tekmo, dolgo 12 minut. Najboljši dve ekipi se bosta nato pomerili še za naslov. Za omenjene tekme so navijači, igralci in medijski poročevalci izbrali po pet članov "prve peterke" iz vsake konference, po sedem košarkarjev z vzhoda in zahoda pa bodo nato izbrali trenerji. Omejitev glede igralnih položajev tokrat pri glasovanju ni bilo.

Preberite še: