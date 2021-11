"Veliko ljudi me na ulici napade, da sem izdajalec, pa se potem pogovorimo. Šarca cenim, ker je veliko naredil v veliki "zahtevni" Občini Kamnik. Druga stvar pa je, kako je on vodil vlado in kako je komuniciral z nami, s poslansko skupino, ki je to vlado podpirala. Mi v osemnajstih mesecih nismo imeli niti enega sestanka, medtem ko je Janez Janša sam predlagal tri sestanke s poslansko skupino in se odzval na tri naše pobude za sestanke, kjer smo predelovali operativne teme glede vsakodnevne politike. In on je naslednji dan prišel v parlament. To je način vlade, ki je popolnoma drugačen," so besede, s katerimi je poslanec Robert Polnar v oddaji Ura moči primerjal vlado Marjana šarca in vlado Janeza Janše.

"Moja pot v državno politiko je bila posledica normalnega razvoja," je dejal Robert Polnar, ki je svojo politično kariero začel leta 2006 kot občinski svetnik lokalne samouprave v Občini Šentjur. Takrat je bil na listi LDS, kamor ga je povabil Jože Artnak z željo, da najde nekoga, ki "zna kaj povedati," kot je dejal Polnar.

Polnar o svojih političnih začetkih

"Leta 2009 sva s kolegom Markom Diacijem, s katerim sva bila edina resnična opozicija garnituri SDS, ki je takrat vladala v Občini Šentjur, ustanovila gibanje za Občino Šentjur in 2010 pometla SDS s političnega prizorišča. Diaci je bil izvoljen za župana, mi pa smo kot gibanje za Občino Šentjur dobili šest mandatov od 26 in oblikovali koalicijo sedemnajstih občinskih svetnikov, ki je podpirala župana. Tako smo do leta 2014 vodili občinsko politiko. Rezultati kažejo, na kakšen način smo občino vodili in na kakšen način smo izvajali svoje zaveze," je o svojih začetkih v politiki povedal Polnar.

"Leta 2011 sem prvič dobil ponudbo DeSUS, da kandidiram na državnozborskih volitvah, a sem jih takrat zavrnil. Ponovno ponudbo sem dobil leta 2018 in takrat sem šel v kandidaturo. Izvoljen sem bil v popolnoma neizvoljivem okraju. Povabili so me lokalni ljudje iz vodstva občinskega odbora DeSUS Šentjur," je še pojasnil.

O tem, zakaj se je uprl Marjanu Šarcu

DeSUS je šel v vlado Marjana Šarca. "V državni zbor sem prišel, ker sem želel urediti financiranje lokalne samouprave. Da se višina povprečnine začne povečevati. Upor Šarcu ni ideološke narave, zmotilo me je, da sem bil kot koalicijski poslanec popolnoma ignoriran. Kot koalicijski poslanec si moral glasovati tako, kot so ti naročili."

H komu se Polnar nagiba v prihodnosti slovenske politike?

Že čez pet mesecev so volitve. Bo Polnar ostal v politiki? "Da, ponovno nameravam kandidirati za poslanca," je Polnar odgovoril voditelju Bojanu Požarju in dejal, da se pogovarja z različnimi ljudmi. "Imam podobna politična stališča kot Zmago Jelinčič Plemeniti. S temi ljudmi se lahko zelo kakovostno pogovorim. Jelinčič se zelo dobro zaveda načela, da tam, kjer dva mislita enako, je eden odveč. Sem blizu Jelinčiča," je še povedal.

Prav tako so ga obiskali tudi poslanci Povežimo Slovenijo in mu ponudili kandidaturo. "Sem bil malo rezerviran, ker tisto, kar je bilo predstavljeno z novo programsko platformo, se meni zdi malo preskromno. Te nove koalicije se mi ne zdijo prav smiselne."

Propad stranke DeSUS

Za konec pa je pokomentiral tudi stranko DeSUS. "DeSUS je v fazi smrti. Dejstvo je, da je DeSUS Karlu Erjavcu zagotavljal pozicijo v vladi. To svojo funkcijo je DeSUS igral in izigral. To, kar se dogaja z Ljubom Jasničem, to je brez veze. Bolje bi bilo, če bi uporabili estetiko tišine v političnem komentiranju," je sklenil Robert Polnar.