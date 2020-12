V četrtek bodo organi stranke DeSUS razpravljali o morebitnem izstopu iz koalicije in sodelovanju v koaliciji KUL, je danes povedal predsednik stranke Karl Erjavec.

V četrtek o izstopu iz koalicije in izključitvi Polnarja

Karl Erjavec je pred kratkim znova prevzel stranko DeSUS, omenja pa se ga tudi kot možnega kandidata za vodenje koalicije KUL. Foto: STA Kot poroča STA, naj bi bila na četrtkovem programu tudi pobuda o izključitvi poslanca Roberta Polnarja iz DeSUS. Ta je pretekli teden, po sestanku z Erjavcem, kjer je pogovor tekel o izstopu iz koalicije, dejal, da imajo poslanci pripravljene izstopne izjave iz stranke, če se bodo ti pritiski nadaljevali. Ta izjava pa naj bi med članstvom po poročanju nekaterih medijev povzročila precej slabe volje.

Pobuda je prišla iz občinske organizacije, katere član je Polnar, je danes dejal Erjavec. Polnarju očitajo neprimerne izjave in žaljiv nastop do stranke, Erjavec pa je izrazil pričakovanje, da ob Polnarjevi izključitvi iz stranke ta tudi ne bo več član poslanske skupine DeSUS.

Polnar: Zame je interes države pred kakršnim koli interesom stranke

Polnar nam je v kratki izjavi dejal, da je trenutno njegova edina skrb priprava sedmega protikoronskega paketa.

"Danes sem izvedel, da bo odbor za finance matično delovno telo za sprejem protikoronskega paketa in da bom v ponedeljek, 21. decembra, sklical sejo odbora za finance, kjer bomo to zadevo obravnavali. Zdaj se izključno posvečam temu delu. Zakon je izjemno obsežen in zahteven. Zame je to absolutno prioriteta. Zame je interes države pred kakršnim koli interesom stranke. Zdi se mi, da je to za državo bistveno pomembnejše, kot da se na primer ta trenutek ukvarjam s Karlom Erjavcem. To je moj edini odgovor na vse tisto, kar se je danes dogajalo v zvezi s stranko," je odgovoril Polnar.