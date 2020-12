Je Karl Erjavec zamenjal Jožeta P. Damijana?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stranka LMŠ bi pri glasovanju o konstruktivni nezaupnici podprla predsednika DeSUS Karla Erjavca. Kot kaže, se je levi blok s tem odrekel Jožetu P. Damijanu in bo 46 glasov, kolikor jih potrebuje, poskusil dobiti z Erjavcem. Tu pa bi se lahko zapletlo, saj je videti, kot da Erjavec nima podpore niti v svoji stranki.

Koalicija ustavnega loka (KUL), ki jo sestavljajo stranke LMŠ, SD, Levica in SAB, ima v državnem zboru 39 glasov. Do večine v parlamentu jim manjka še sedem poslanskih glasov, za katere upajo, da jih bodo dobili med poslanci strank DeSUS in SMC.

Najprej so se pogovarjali z Jožetom P. Damijanom

KUL se je sprva o kandidaturi za novega mandatarja pogovarjala z ekonomistom Jožetom P. Damijanom, ki je v preteklosti že večkrat zatrdil, da imajo, kot je videti, dovolj poslancev, ki bi zamenjali aktualno koalicijo. A KUL konstruktivne nezaupnice, ki jo napovedujejo in s katero bi zrušili vlado Janeza Janše, do zdaj ni vložila.

Damijana je zamenjal Erjavec

Po vrnitvi Karla Erjavca na vrh stranke DeSUS in v slovensko politiko pa so se stvari obrnile. V javnosti se v zadnjem času prvak stranke upokojencev vse pogosteje omenja kot tisti, za katerega v KUL menijo, da bi lahko zbral dovolj glasov.

Šarec: LMŠ bo podprla Erjavca

Da pri kandidaturi podpirajo Erjavca, je na družbenem omrežju Twitter sporočil tudi Marjan Šarec, predsednik LMŠ, ki je največja opozicijska stranka in ima v državnem zboru 14 poslank in poslancev.

"Glede na vse špekulacije zadnjih dni, na tem mestu jasno in nedvoumno. Ta vlada je popolnoma skrenila v vseh pogledih. Kot največja opozicijska stranka bomo v LMŠ podprli Karla Erjavca za mandatarja, ko bo vložena nezaupnica. Vse drugo je samo odlaganje neodložljivega," je zapisal Šarec.

Na njegov zapis se je na Twitterju odzval državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič. "Krik vpijočega iz praznega bazena," je zapisal.

Predsednica SD Tanja Fajon se sicer ni neposredno odzvala na Šačevo objavo, je pa na Twitterju zapisala, da časa ni več in da je prišel trenutek odločitve. "Danes je ključno zaupanje, ki pa ga je trenutna vlada izgubila. Zdaj je čas za pogum, da se povežemo. Če želimo zmago nad epidemijo, normalizacijo in razvoj Slovenije, lahko že danes naredimo korak naprej," je čivknila.

Časa ni več. Prišel je trenutek odločitve. Danes je ključno zaupanje, ki pa ga je trenutna vlada izgubila. Zdaj je čas za pogum, da se povežemo. Če želimo zmago nad epidemijo, normalizacijo in razvoj Slovenije, lahko že danes naredimo korak naprej. — Tanja Fajon (@tfajon) December 15, 2020

Štirje poslanci DeSUS stopili na zavoro

Za zdaj kaže, da Erjavec nima podpore niti pri svojih poslancih. Po zmagi na kongresu stranke je prvak predlagal, da DeSUS zapusti Janševo koalicijo, pri tem pa so štirje poslanci stranke od petih, Franc Jurša, Robert Polnar, Ivan Hršak in Branko Simonovič, stopili na zavoro. Polnar je medijem celo povedal, da imajo poslanci pripravljene izstopne izjave iz stranke, če se bodo ti pritiski nadaljevali. Ta izjava pa naj bi med članstvom po poročanju nekaterih medijev povzročila precej slabe volje.

Bi tudi v Levici podprli Erjavca?

Koordinator Levice Luka Mesec je ta teden napovedal, da računajo, da bodo konstruktivno nezaupnico vložili še pred novim letom. V Levici podobno kot v preostalih strankah KUL za zdaj niso zavrnili možnosti, da bi za kandidata podprli Erjavca, je pa Mesec še prejšnji teden dejal, da ima podporo Levice Damijan. Na vprašanje, ali bi podprli tudi Erjavca, če se izkaže, da Damijan nima dovolj glasov, je Mesec po poročanju STA odgovoril, da tega ne more komentirati, dokler se ne dogovorijo o drugem mandatarju.

Novinarska vprašanja, ali je Erjavec sprejemljiv tudi za njih, smo poslali tudi Levici, SD in SAB. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.