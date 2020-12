V nedeljo smo okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 431 ljudeh (delež pozitivnih testov je znašal 25,7 odstotka), v soboto pa pri 830 (31,3 odstotka vseh testiranih).

Do božiča sprostili nekaj ukrepov

Vlada je od danes do 23. decembra sprostila javni potniški promet, odprli so se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V štirih statističnih regijah, ki imajo boljšo epidemiološko sliko, so se danes odprle tudi trgovine z oblačili in obutvijo, z naloženo in aktivirano aplikacijo #OstaniZdrav pa je mogoče prehajati tudi meje občine.