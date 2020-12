Janša razkril, koliko cepiva lahko v Sloveniji pričakujemo na začetku

Evropska agencija za zdravila naj bi do 29. decembra potrdila cepivo podjetja Pfizer proti novemu koronavirusu. V Sloveniji lahko konec meseca pričakujemo okoli 60 tisoč odmerkov tega cepiva, do marca prihodnje leto bi s tem cepivom lahko cepili okoli 120 tisoč ljudi. V začetku prihodnjega leta pa bodo na voljo tudi cepiva drugih proizvajalcev.

V Sloveniji prve odmerke cepiva proti novemu koronavirusu pričakujemo že konec decembra oziroma v začetku januarja 2021. Cepljenje bomo pri nas začeli takoj, ko bo prvi proizvajalec cepiva dobil dovoljenje za promet v EU pri Evropski agenciji za zdravila.

Že januarja naj bi bili na voljo dve cepivi

Prvo cepivo, pri katerem načrtujejo, da bo dobilo vsa potrebna dovoljenja za promet, je cepivo podjetja Pfizer in nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech. Že v januarju pa pričakujejo, da bosta na voljo cepivi vsaj dveh proizvajalcev. Poleg omenjenega tudi cepivo Moderne.

Najprej bo odobreno Pfizerjevo cepivo, januarja tudi cepivo Moderne

Predsednik vlade Janez Janša je na Twitterju objavil tabelo, iz katere je razvidno, kakšne količine cepiva Pfizer proti covid-19 lahko v naslednjih tednih in mesecih pričakujemo v Sloveniji. "Lahko sicer pride še do sprememb (upajmo navzgor), a tole so količine obljubljenih odmerkov cepiva Pfizer zoper covid-19 za Slovenijo iz skupnih naročil Evropske komisije. Za učinkovito cepljenje ene osebe potrebujemo dva odmerka. Prvo cepivo Moderne pa bo na voljo najkasneje do 12. 1. 2021," je zapisal Janša.

Foto: Vlada RS

Do konca marca cepljenih najmanj 120 tisoč ljudi

Glede na objavljeno tabelo bo Slovenija do konca marca leta 2021 dobila 247 tisoč odmerkov cepiva. Ker sta za cepljenje potrebna dva odmerka v razmaku 21 dni, bo to zadostovalo za dobrih 120 tisoč posameznikov. Že letos decembra naj bi v državi dobili 58.500 odmerkov cepiva.

Foto: STA

Ocene: dovolj cepiva do sredine leta 2021

Januarja naj bi zeleno luč pri Evropski agenciji za zdravila dobilo tudi cepivo Moderne, zato lahko v EU na začetku prihodnjega leta pričakujemo tudi odmerke tega cepiva. Odmerki cepiv bodo prihajali postopoma in ocenjuje se, da bo zadostna količina odmerkov cepiva za doseganje precepljenosti dobavljena v prvi polovici leta 2021.

Gantarja skrbi, da ne bi dosegli potrebne precepljenosti

O cepivih je na včerajšnji seji v državnem zboru govoril tudi minister za zdravje Tomaž Gantar. Kot je povedal, je Sloveniji do konca leta obljubljenih okoli pet tisoč doz cepiva, ki ga je razvilo podjetje Pfizer.

Foto: STA

Minister je pri tem dodal, da ga na daljši rok skrbi, da ne bi dosegli potrebne 60-odstotne precepljenosti prebivalstva. Dodal je, da so gibanja proti cepljenju močna ne samo zunaj Slovenije, ampak tudi znotraj naše države. Eden od razlogov, da so se odločili za nakup preko Evropske komisije in Evropske agencije za zdravila, je bil tudi, da bi bilo zaupanje v varnost cepiva večje.

Katere skupine bodo najprej cepljene

Glede na količino prvih odmerkov cepiva bomo k cepljenju povabili zaposlene v zdravstvu, zaposlene v DSO in drugih SVZ ter njihove oskrbovance, ranljive prebivalce zaradi starosti in kroničnih bolezni, zaposlene v kritični infrastrukturi (delavci v šolstvu, policiji, vojski, pri gasilcih in v drugih za delovanje družbe pomembnih javnih službah). Ob prihodu novih odmerkov cepiva se cepljenje postopoma razširi na vse prebivalce.

Ali bo cepljenje brezplačno

Cepljenje bo brezplačno za vse državljane, ne glede na to, ali so zavarovani. Sredstva za nakup cepiva in stroške za izvedbo cepljenja so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.