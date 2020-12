Počivalšek in Gale v preiskavi KPK zaradi nakupa zaščitne opreme

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po izvedenem tematskem nadzoru nakupov zaščitne opreme novembra uvedla 21 preiskav suma kršitve integritete uradne osebe. V preiskavah, ki bodo zaznane sume kršitev potrdile ali ovrgle, obravnava osem uradnih oseb, so sporočili iz KPK.

Preiskave je KPK uvedla zoper osem uradnih oseb, ki so bile o uvedbi preiskave tudi že obveščene, in sicer zoper ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška ter nekdanjega državnega sekretarja na tem ministrstvu Aleša Cantaruttija, dve poslovodni osebi (v. d. direktorja zavoda za blagovne rezerve Tomija Rumpfa in nekdanjega direktorja tega zavoda Antona Zakrajška) ter štiri javne uslužbence (uslužbenko gospodarskega ministrstva Andrejo Potočnik ter uslužbence zavoda za blagovne rezerve Alojzija Černeta, Ivana Galeta in Marka Naraločnika).

Preiskujejo posle osmih ponudnikov zaščitne opreme

Sume kršitev je KPK zaznala v osmih poslih z naslednjimi izbranimi ponudniki: Public Digital Infrastructure, družba za digitalno infrastrukturo d.o.o., Hmezad – TMT transport, mehanizacija, trgovina d.o.o., Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., genEplanet diagnostika d.o.o., Cross Continental, gradbeništvo d.o.o., Dobnik Trade trgovina in storitve d.o.o., Tehno-Mag d.o.o. ter Medicop – specialna oprema d.o.o.

Kot so sporočili iz KPK, uvedba preiskave pomeni, da je KPK na podlagi do zdaj pridobljenih podatkov in dokumentacije zaznala sum kršitev v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri tem v KPK poudarjajo, da bo šele preiskava pokazala, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali bodo ovrženi. Obravnavane osebe bodo imele v postopku preiskave vse pravice v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku, prav tako bodo imele možnost pojasniti svoja ravnanja.

Več informacij o konkretnih postopkih do konca posameznih preiskav KPK ne bo posredovala.