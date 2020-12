Polnar: Iz poslanske skupine DeSUS lahko izstopim le sam

Poslanec DeSUS Robert Polnar je danes pojasnil, da ostaja član poslanske skupine DeSUS, ker iz nje lahko le sam izstopi. Izvršni odbor DeSUS je namreč v četrtek podprl pobudo za njegovo izključitev iz stranke, prvak DeSUS Karl Erjavec pa pričakuje, da s tem ne bo več član poslanske skupine. Polnar je sicer oster do Erjavca in do odločitev stranke.

Svet DeSUS je v četrtek izglasoval predlog za izstop iz koalicije in podprl strankinega predsednika Karla Erjavca pri kandidaturi za mandatarja. Ta pričakuje, da bo odločitvi sledila tudi poslanska skupina, s katero se bo danes sestal. Poslanec Robert Polnar je v današnji izjavi v državnem zboru povedal, da o tem sestanku ne ve ničesar.

Polnar: Iz poslanske skupine lahko izstopim samo sam

Izvršni odbor DeSUS je v četrtek podprl pobudo za izključitev Polnarja iz stranke. Erjavec pričakuje, da Polnar že v petek ali v začetku prihodnjega tedna ne bo več član stranke, s tem pa tudi ne več član poslanske skupine. Polnar je medtem danes poudaril, da tudi v dogovoru z drugimi poslanci ostaja član poslanske skupine, saj iz nje lahko le sam izstopi.

V sredo so se po njegovih besedah poslanci DeSUS sicer dogovorili, da bodo ohranili poslansko skupino v zdajšnji obliki tudi zato, da ohranjajo status strokovne službe, ki je nanjo vezana. Pretekli teden so imeli štirje poslanci DeSUS pripravljene izjave za izstop iz poslanske skupine DeSUS, če se zadeve ne bi umirile, a se je to korenito spremenilo, je danes priznal Polnar.

Robert Polnar je spet poudaril, da Karl Erjavec ni bil izvoljen v državni zbor ter da nima nikakršnega vpliva na delo in razvoj poslanske skupine. Foto: STA

Kot je ugotavljal, imajo poslanski kolegi drugačen pogled na sprejemanje odločitev. Danes se imajo po njegovih besedah namen sestati samo poslanci DeSUS, torej brez Erjavca. Polnar je spet poudaril, da Erjavec ni bil izvoljen v državni zbor ter da nima nikakršnega vpliva na delo in razvoj poslanske skupine.

Poslanec DeSUS kritičen do odločitve organov stranke

Oster je tudi do odločitve organov stranke, ki so odločitev o dveh njihovih ministrih prepustili premierju Janezu Janši. Minister za zdravje Tomaž Gantar je sicer odstopil. "To je še eno od svojevrstnih čudaštev, ki postaja neke sorte zaščitni znak te stranke," je menil Polnar. To, kar se je v četrtek zgodilo, je po njegovem mnenju do določene mere tudi izčiščevanje politične situacije v državi.

Po njegovih besedah imamo namreč vlado, za katero določeni ljudje trdijo, da jo je treba zamenjati, obenem pa se je pojavila druga izbira. "Njen nosilec je suhoparni vodja, ki bi komajda mogel zmotivirati žabo, da skoči v vodo, okoli njega pa cela galerija brezupno enoličnih javnih profilov, ki so kar naprej v nekakšni specialni vojni proti samim sebi," je bil slikovit Polnar.

Ti ljudje po njegovih besedah ne le, da žalijo inteligenco slovenskih ljudi, ampak se "odkrito rogajo slovenskim državljanom". Po njegovem mnenju konstruktivna nezaupnica ne more uspeti. Kot je dejal, ne želi verjeti in ne more misliti "o totalni pokvarjenosti parlamenta". A je obenem priznal, da je precej zadržan in skeptičen do resnicoljubnosti in poštenja precejšnjega dela poslancev.