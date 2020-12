Janša kritičen do Gantarja: Ukvarja se z rušenjem vlade

Cepivo proti koronavirusu, ki ga bo zagotovila EU, je po besedah premierja Janeza Janše velika stvar, "luč na koncu tunela". Žal pa je to zahtevna logistična operacija in bi si vsi želeli, da politične turbulence ne vplivajo na to, da bo to uspešno izpeljano, jo ob robu slovesnosti ob 30. obletnici prvega javnega postroja brigade Moris v Kočevski Reki dejal Janša.

Zato bi si predsednik vlade želel, da bi minister, ki je za to pristojen, svoj čas posvetil temu, da bomo na ta velik korak pripravljeni, ne pa da se ukvarja z rušenjem vlade. "Tudi številne druge stvari morajo teči, ne glede na to, ali je neki stranki bolj všeč ena ali druga barva," je dodal Janša.

Janša: Če bo kdo majal to vlado, bodo pred nami kmalu predčasne volitve

Po njegovi oceni v tej sestavi državnega zbora bolj stabilne vlade od trenutne ni mogoče sestaviti. "Če bo kdo majal to strukturo, bodo nove predčasne volitve slej kot prej pred nami," je poskuse oblikovanja nove vlade komentiral Janša. Predvolilna kampanja ali tedni politične nestabilnosti v času, ko pričakujemo najbolj zahteven del spopada z epidemijo, pa nikomur ne koristi, je poudaril premier.

"Če bo kdo majal to strukturo, bodo nove predčasne volitve slej kot prej pred nami," je ocenil Janša. Foto: Bojan Puhek

Po njegovih besedah so štiri koalicijske stranke oblikovale aktualno vlado v želji, da bi "preprečili ravno to, s čimer zdaj nekateri grozijo, se pravi politični spopad sredi izjemno zahtevnega časa". V aktualni vladi po njegovih besedah sodelujejo programsko različne stranke, ki pa so "kljub temu, da različno mislimo o preteklosti, sposobne sodelovati glede izzivov sedanjosti in prihodnosti". Kakršnakoli izključevalna politika pa je v tem času katastrofa za ljudi, je še poudaril Janša.

Glede cepljenja proti covidu-19 je še opozoril, da gre za velik zalogaj, ki ga bodo izvedli nekje do začetka poletja. Preden bo cepivo začelo delovati, namreč potrebujemo precepljenost do 70 odstotkov prebivalstva. Do takrat bo potrebno po njegovih besedah kombinirati pametno uporabo cepiva pri najbolj rizičnih skupinah z veljavnostjo nekaterih omejevalnih ukrepov, poroča STA.