"Svet stranke me je podprl za kandidata za mandatarja nove vlade," je po svetu stranke dejal Erjavec. Dodal je, da je bilo veliko pripomb na delo v koaliciji.

Na svetu stranke je za odločitev o izstopu iz koalicije od 42 glasovalo 37 članov, proti ni bil nihče, podporo Erjavcu za mandatarskega kandidata pa je izreklo 40 članov, nihče ni bil proti.

Jurša in Lep podprla odločitve

Foto: STA Kot je pojasnil Erjavec, sta se današnjega odločanja udeležila poslanca Franc Jurša in Jurij Lep, ki sta tudi podprla odločitev o izstopu iz koalicije in njega za mandatarskega kandidata. Erjavec je napovedal, da se bo s poslansko skupino sešel v petek, pričakuje pa, da bo ta ostala enotna in bo sledila vodstvu in organom stranke, poroča STA.

Izjema je poslanec Robert Polnar, glede katerega je izvršni odbor danes podprl pobudo, da se ga izključi iz stranke. To pristojnost in nalogo pa ima občinska organizacija Šentjur pri Celju, je pojasnil Erjavec, ki tako pričakuje, da Polnar že v petek ali v začetku prihodnjega tedna ne bo več član stranke, s tem pa pričakuje, da ne bo več član poslanske skupine.

Ministra iz vrst DeSUS po današnji odločitvi sveta stranke ne bosta odstopila, ampak se bo predsednik vlade Janez Janša odločil, kdaj ju bo razrešil, je navedel Erjavec. Kot je pojasnil, so se tako odločili zaradi kritičnih razmer, v katerih smo. Dodal je, da ne izstopajo iz koalicije zaradi epidemije ali zaradi dela ministrov, ampak zaradi politike, ki jo izvaja Janša.

Minister za zdravje Tomaž Gantar po sestanku sveta stranke:

Kaj bodo storili poslanci DeSUS?

Poslanci DeSUS so poleg poslancev SMC ključni za uspeh morebitne konstruktivne nezaupnice, ki jo že dalj časa napovedujejo v opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB. Prvaka DeSUS Karla Erjavca v tem primeru omenjajo kot mogočega kandidata za mandatarja.

Poslanci DeSUS so večkrat poudarili, da jih v aktualni vladi motijo nekatere Janševe poteze, ki razburjajo javnost, a da so vseeno zadovoljni z izpolnjevanjem koalicijskega sporazuma in zahtev DeSUS. Štirje poslanci DeSUS so tudi stopili na zavoro, ko je Erjavec le dva dni po vnovični izvolitvi za predsednika stranke predlagal odhod iz vlade.