Počivalšek: Zdaj ni čas za rušenje in ideološki boj #video

Kot je zapisal Počivalšek, je SMC v vlado vstopila zaradi izvajanja svojega programa in da je glede tega zadovoljna.

"Res je, da nas nervirajo nekatere poteze glavne stranke koalicije, a kljub temu pri našem stališču prevlada dejstvo, da ni čas za rušenje, ampak za sodelovanje," je med drugim zapisal Počivalšek.

Dodal je, da smo sredi zdravstvene in ekonomske krize, ki se je razvila v psihološko krizo.

"Čas je za vsebinsko politiko, ne pa za rušenje in ideološki boj"

"Sedaj je čas za operativno in vsebinsko politiko, ne pa za rušenje in ideološki boj. Zato podpiram nadaljevanje izvajanja koalicijske pogodbe in obvladovanja krize. To bom zagovarjal na organih stranke in v pogovoru s poslansko skupino," je zapisal gospodarski minister.

"Dovolj je bilo igric, še bolj organizirano moramo zagristi v delo, da rešimo zdravstveno situacijo in začnemo z gospodarskim okrevanjem," je zaključil svojo pismo.

Marjan Šarec po odločitvi stranke DeSUS:

Alenka Bratušek po odločitvi stranke DeSUS:

Tanja Fajon po odločitvi stranke DeSUS:



Luka Mesec po odločitvi stranke DeSUS: