Koliko podpore ima Erjavec? Počivalšek na sestanek s poslanci SMC.

Svet DeSUS je v četrtek izglasoval predlog za izstop iz koalicije in podprl strankinega predsednika Karla Erjavca pri kandidaturi za mandatarja. Erjavec pričakuje, da bo odločitvam organov stranke sledila tudi poslanska skupina, s katero se bo danes sestal.

Po njegovih navedbah sta poslanca Franc Jurša in Jurij Lep na svetu stranke podprla oba sklepa. V minulih dneh so iz poslanske skupine prihajale informacije, da poslanci morda ne bodo sledili odločitvi organov stranke v tem primeru in da bi se utegnili odločiti za samostojno pot, poroča STA.

Počivalšek se bo sestal s poslanci SMC

Prvak NSi Matej Tonin je sicer v četrtek pozno popoldne prek Twitterja sporočil, da je po opravljenih pogovorih jasno, da ima trenutna vlada trdnih 47 glasov v državnem zboru. Vsem poslancem se je "kljub izjemnim pritiskom" zahvalil za državotvoren pristop. Po neuradnih informacijah so v četrtek potekali številni pogovori s poslanskimi skupinami in posameznimi poslanci.

Danes bo s svojimi poslanci sestankoval tudi predsednik SMC Zdravko Počivalšek, ki jim bo predlagal nadaljnje sodelovanje v vladi s ciljem uresničenja koalicijske pogodbe. To bo predlagal tudi organom stranke, a za zdaj še ni znano, kdaj bodo zasedali.

Prvak SMC Zdravko Počivalšek se bo danes sestal s poslanci SMC. Foto: STA

V opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB, ki so se povezale v koalicijo KUL, so v četrtek pozdravili odhod DeSUS iz koalicije. Želijo si, da bi konstruktivno nezaupnico vložili čim prej, če je mogoče, že letos. Pri tem računajo na poslance iz vrst DeSUS in SMC. Medtem pa v aktualni vladi še ostajata dva ministra DeSUS, saj je odločitev o njima stranka prepustila premierju Janezu Janši. Ta je sicer pozval, naj se kadri DeSUS v vladi odločijo, ali so v vladi ali v opoziciji.