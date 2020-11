Polnar: Poslanci DeSUS ne bomo zapustili Janše

Poslanec DeSUS Robert Polnar je v današnjem pogovoru za portal Domovina.je izjavil, da v koaliciji KUL pod vodstvom Jožeta P. Damijana ne namerava sodelovati in da takšna koalicija v državnem zboru ne bi dobila njegovega glasu. Ob tem je Polnar poudaril, da ne vidi nobenega razloga, da bi stranka upokojencev po izvolitvi novega predsednika stranke zapustila vladno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Po njegovih besedah so glede obstanka v aktualni koaliciji enotni vsi poslanci DeSUS.

"Na nivoju poslanske skupine imamo dogovor, da v koaliciji ostanemo, to moram odkrito povedati. Ne vidim nobenega razloga, da bi z izvolitvijo novega predsednika nastali pogoji, da bi DeSUS sprejemal revolucionarne sklepe in iz te koalicije odšel," je v pogovoru za spletni portal Domovina.je poudaril poslanec DeSUS Robert Polnar.

Polnar: DeSUS ostaja trden koalicijski partner

Na vprašanje, ali DeSUS po njegovi oceni ne glede na razplet kongresa ostaja trden koalicijski partner, je Polnar odgovoril pritrdilno: "Mislim, da bo tako tudi ostalo. Karl Erjavec je v razgovoru jasno povedal, da on zoper ravnanja poslanske skupine ne bo deloval, ker se zaveda, da je poslanska skupina jedro stranke in smo poslanci tisti, ki sprejemamo odgovornost za to, kako se politično odločamo v državnem zboru."

Poleg Erjavca se za vodenje DeSUS poteguje še Felix Srečko Krope. Ko gre za oba kandidata za novega predsednika stranke, Polnar ni želel napovedati, kdo od njiju med delegati uživa večjo podporo. "V tem času to niti ne bi bilo oportuno od mene. Kongres poteka, debata med delegati je živahna in izmenjava mnenj poteka v zelo kultiviranih okvirih, kar me veseli," je dejal poslanec DeSUS, ki ne vidi možnosti, da bi del članstva po kongresu skupaj s poražencem zapustil stranko.

"Z gospodom Damijanom se ne ukvarjam, me ne zanima"

Ko gre za poskus oblikovanja koalicije KUL, ki jo vodi koordinator Jože P. Damijan, pa je bil Polnar jasen, da v takšni koaliciji v državnem zboru ne namerava sodelovati. "Bom zelo nedvoumen. Z gospodom Damijanom se ne ukvarjam, me ne zanima. Čez teden dni bom star 60 let. Prišel sem do spoznanja, da je pomembno, kako človek izkorišča razpoložljivi življenjski čas. Ukvarjanje z gospodom Damijanom bi bila z moje strani do skrajnosti klavrna izraba mojega življenjskega časa," je bil oster Polnar.

"Bom zelo nedvoumen. Z gospodom Damijanom se ne ukvarjam, me ne zanima," je izjavil poslanec DeSUS Robert Polnar. Foto: STA

Kot je pojasnil, v koaliciji KUL ne namerava sodelovati oziroma zanjo glasovati v državnem zboru. Na vprašanje, ali Damijan izredni volilni kongres stranke DeSUS upravičeno očitno vidi kot korak na poti do zamenjave vlade, pa je Polnar odgovoril, da težko špekulira, kako razmišlja koordinator koalicije KUL: "Najverjetneje naši nekdanji koalicijski partnerji kalkulirajo, da bi z novim predsednikom DeSUS nastopila možnost za izstop DeSUS iz obstoječe koalicije."

Kritičen do Pivčeve: Dajala je vtis, da ne razume politike

Ko gre za nekdanjo šefico stranke Aleksandro Pivec, je Polnar spomnil, da je že ob njeni izvolitvi na mesto predsednice stranke izrazil dvom o njenih političnih sposobnostih. Na sestankih poslanske skupine je Pivčeva po njegovih navedbah dajala vtis, da ne razume politike izven svojega ministrskega resorja in da o pomembnih političnih vprašanjih ne zna povedati nič konkretnega.

Polnar je pojasnil, da je predsednica DeSUS vedno dajala vtis, da ne razume politike. Foto: Ana Kovač

"Dobil sem občutek, da je njeno politično delovanje bolj ustvarjanje podobe kot pa resno ukvarjanje z nizom problemov, s katerimi se ukvarjamo poslanci in parlamentarna stranka," je dejal poslanec DeSUS. Od Pivčeve se je Polnar popolnoma distanciral, ko so mediji začeli poročati o njenih aferah, povezanih z različnimi obiski po Sloveniji in razvpitim projektom SRIPT: "Problematično se mi zdi, da se nekdo, ki je predsednik parlamentarne stranke in minister, sploh spusti na tak nivo."

Polnar je sicer menil, da ima Pivčeva možnosti za vrnitev v slovensko politiko, saj imajo ljudje takšne tipe politikov radi: "Mislim, da gospa Pivec to razume in na teh emocionalnih elementih gradi svoj povratek v nacionalno politiko." Na vprašanje, kako gleda na njene nedavne kritike na račun Erjavca in ministra za zdravje Tomaža Gantarja, pa je odvrnil, da ga njeno pisanje zanima. Glede Gantarja je dejal, da ga spoštuje, ker v tem trenutku opravlja najbolj zahtevno delo, "ki je najbolj na očeh in najbolj na udaru".