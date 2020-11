Včeraj je dolgoletni predsednik in kandidat za novega predsednika DeSUS Karl Erjavec delegatom stranke napisal pismo, v katerem je med drugim zapisal, da vlada Janeza Janše preveč pozornosti namenja ideološkim temam, spreminjanju medijev in kadrovskim zadevam. Ob tem je Erjavec odločno podprl ministra za zdravje Tomaža Gantarja iz kvote DeSUS in zapisal, da vlada nekatere pomembne odločitve sprejema brez njega.

Danes se je s pismom na Erjavca in Gantarja obrnila nekdanja predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki je zaradi izgube podpore poslanske skupine in sveta stranke septembra odstopila kot predsednica DeSUS, oktobra tudi kot ministrica, nato pa izstopila iz stranke DeSUS.

Pivčeva je zapisala, da pismo, ki ga je napisal Erjavec, potrjuje ključno razliko med Erjavcem in Gantarjem ter njo. "In ta bistvena razlika je, da sem sama vedno dala prednost uresničevanju programa stranke v dobro ljudi. Vi, gospod Erjavec in začasni zastopnik stranke, pa dajeta prednost ideologiji, za katero skrivata svoje, milo rečeno, neuspešno izvajanje politik, za katere sta bila v preteklosti odgovorna in je gospod Gantar še vedno odgovoren," je zapisala.

Kot je še zapisala, poskušata za ideologijo skriti svoj skupni cilj in namen, "boj za privilegije in koristi ter dobro plačane funkcije vas in vaših ljudi". Za ljudi in njihove realne težave vam ni mar, je še dejala.

Foto: Bojan Puhek

"Vse ste naredili, da prijatelji ne bodo odgovarjali za svoja sumljiva dejanja"

Kot je še zapisala, se je v trenutku, ko so začeli razčiščevanje domnevno spornih dejanj v družbi Slovenski državni gozdovi in javno pozvali pristojne ustanove, da opravijo svoje delo, začel medijski in politični pogrom nad njo.

"Danes ugotavljamo, da ste Vi, gospod Gantar, odkar me ni na funkciji ministrice, skupaj z mojim naslednikom storili vse, da ne bi bilo epiloga preiskav in da vaši ter prijatelji gospoda Erjavca ne bodo odgovarjali za svoja sumljiva dejanja. Tako se je ponovno potrdil vzorec, da se govori in zavaja ljudi z leporečenjem, v resnici pa se deluje le za interese skrbno izbranih posameznikov in elit. Ravno ti interesi in seveda vaš osebni interes vodijo Vas, gospod Erjavec, nazaj v aktivno politiko, nazaj na mesto predsednika DeSUS," je še zapisala.

Pivčeva Gantarju: Prevzemite odgovornost za smrtne žrtve in odstopite

O Gantarju je zapisala, da mora kot minister za zdravstvo prevzeti odgovornost za to, "da nam danes umre v Sloveniji največ ljudi, sorazmerno, glede na število prebivalcev v Evropi".

"V najtežjih časih vas skoraj ni bilo zaznati, vaše delo so opravljali drugi. Danes jim očitate prav to, da so delali. Si predstavljate, kje bi bili danes, če bi vsi čakali na vas? Dovolj je. Stopite pred ljudi in prevzemite odgovornost," je še zapisala in ga pozvala k odstopu.

Gantar je za STA v odzivu na odprto pismo dejal le, da ni vredno komentarja.

Celotno, nelektorirano pismo objavljamo spodaj:

Spoštovani gospod Erjavec in začasni zastopnik stranke DeSUS, gospod Gantar.



Pismo, ki ste ga Vi, gospod Erjavec poslali delegatom stranke DeSUS in slovenski javnosti le potrjuje moje že izrečene besede o Vas osebno in o trenutnem načinu delovanja poslanske skupine in začasnega zastopnika stranke.



Hkrati pismo potrjuje tudi ključno razliko med vama gospodoma in mano. In ta bistvena razlika je, da sem sama vedno dala prednost uresničevanju programa stranke v dobro ljudi. Vi gospod Erjavec in začasni zastopnik stranke, pa dajeta prednost ideologiji, za katero skrivata vajino milo rečeno neuspešno izvajanje politik, za katere sta bila v preteklosti in je gospod Gantar, še vedno odgovoren.



Za ideologijo poskušata skriti tudi vajin skupen cilj in namen, boj za privilegije in koristi ter dobro plačane funkcije vas in vaših ljudi. Za ljudi in njihove realne probleme vam ni mar.



Pod mojim vodenjem stranke DeSUS, smo preko uspešnega dela v koaliciji, uspeli dogovorit in tudi izplačati posebni dodatek za upokojence, zaradi pandemije korona virusa, ki so ga prejeli vsi slovenski upokojenci z nizkimi pokojninami. Prvič, po ukinitvi državnih pokojnin so dodatek prejeli tudi starejši kmetje in kmetice. Prvič v zgodovini Slovenije – po vseh letih vaših praznih in neizpolnjenih obljub - smo s skupnimi močmi uspeli ustanoviti urad za demografijo, ki bi ga vodil minister brez listnice, uskladili predlog Zakona o demografskem skladu, se koalicijsko uskladili in podprli predlog za izredno usklajevanje pokojnin brez upoštevanja gospodarske rasti in izvedli mnogo drugih uspešnih projektov. Tudi Zakon o demografskem skladu je bil tik pred uspešno realizacijo. Vse to so bili realni rezultati našega dela za dobro upokojencev, državljank in državljanov in Slovenije.



Takrat sem postala moteča predsednica DeSUS in moteča ministrica. V trenutku, ko smo pričeli z razčiščevanjem domnevno spornih dejanj v družbi Slovenski državni gozdovi in javno pozvali pristojne institucije, da opravijo svoje delo, pa se je pričel medijski in politični pogrom nad mano. Danes ugotavljamo, da ste Vi gospod Gantar, odkar me ni na funkciji ministrice skupaj z mojim naslednikom storili vse, da ne pride do epiloga preiskav in da vaši ter prijatelji gospoda Erjavca, ne bodo odgovarjala za svoja sumljiva dejanja. Tako se je ponovno potrdil vzorec, da se govori in zavaja ljudi z leporečenjem, dejansko pa se deluje le za interese skrbno izbranih posameznikov in elit. Ravno ti interesi in seveda vaš osebni interes, vodi Vas gospod Erjavec, nazaj v aktivno politiko, nazaj na mesto predsednika DeSUS.



Žal o tem, kot je bilo to v mojem primeru, ko sem vas porazila na demokratičnem kongresu in tako kot je v vseh demokratičnih strankah, o tem ne bodo odločali delegati. Odločitev o tem ste sprejeli Vi, skupaj s poslansko skupino, ob pomoči gospoda Gantarja. Vse ostalo je le politična maškarada, ki jo bodo kot rešitev Slovenije predstavili izbrani mediji, ki so sodelovali pri moji politični diskreditaciji in odstranitvi. Le zato, ker nisem delal za vas izbrane gospode in v korist elit, temveč za ljudi, za podeželje, za poštene, delovne, skromne ljudi, ki sem jim želela izboljšati jutri in jim pomagati, kar bi morala biti edina naloga vsake politike.



Spoštovana gospoda. Razmere, ki smo jim priča v Sloveniji, z vsak dan večjo stisko med ljudmi, se vaju niti malo ne dotaknejo. Tako kot ste odstranili mene, sedaj s popolnoma enakimi metodami odstranjujete dr. Tino Bregant. Očitno za delovne, strokovne, odločne ženske v slovenski politiki ni prostora. Gospo, ki se je strokovno in predano borila za to, da bi se Slovenija uspešno soočala z izzivi pandemije Koronavirusa ter skušala reševati izredno težke razmere na področju zdravstva, v mesecih, ko ste se vi gospod Gantar, skupaj s poslansko skupino, ukvarjali z mojo politično odstranitvijo, vam bo, s pomočjo političnih zaveznikov, najbrž uspelo odstraniti, na zelo podoben način, kot mene.



DOVOLJ JE SPRENEVEDANJA.



Vi kot minister za zdravstvo morate prevzeti odgovornost za to, da nam danes umre v Sloveniji največ ljudi, sorazmerno, glede na število prebivalcev v Evropi. V najtežjih časih, vas praktično ni bilo zaznati, vaše delo so opravljali drugi. Danes jim očitate prav to, da so delali. Si predstavljate kje bi bili danes, če bi vsi čakali na vas? Dovolj je. Stopite pred ljudi in prevzemite odgovornost. Vsi, ki vas politično podpirajo in vam pokrivajo hrbet pri tem, bojo morali skupaj z vami prevzeti odgovornost za stanje in razmere v zdravstvu. Ne se skrivat za političnimi floskulami in politikanstvom. Vi, kot resorni minister ste odgovorni za razmere v zdravstvu. Vi in nihče drug. Zato vas javno pozivam, da kot resorni minister prevzamete odgovornost za stanje v zdravstvu in posledice Corona bolezni, ker je to vaša odgovornost. Pretežek je postal nahrbtnik na vaših ramenih, kot bi povedal vodja poslanske skupine. Zato odstopite. Ker če premorete minimalno človeško empatijo, več ne morete Slovenkam in Slovencem pogledati v oči in se izogniti za odgovornost v nastalih razmerah.



Gospod Erjavec in gospod Gantar.



Kot izkušena politika bi se morala preko poletja, ko sta se skupaj s poslanci ukvarjala s tem, kako se me bo nedemokratično in nezakonito odstranilo, ukvarjati s tem, kako bomo kot država uspešno premagali Koronavirus in pomagali ljudem pri izhodu iz krize, ki bo sledila. Stranka, ki jo vodita, stranka DeSUS je bila ustanovljena kot neideološka stranka. Preberita si prosim še enkrat pozorno ustanovni akt stranke, kjer to nedvoumno in jasno piše. Zato gospod Erjavec, vam na novi poti vodenja stranke, ki je v svoji biti neideološka, želim, da po mnogih letih in izkušnjah v politiki končno spoznate, da politika ni peskovnih izbrancev, da po svoji volji in presoji upravljajo s premoženjem države in z ljudmi. Pri tem pa še svojo nesposobnost skrivate za ideologijo in vašim tako imenovanim bojem proti fašizmu.



Gospoda vedita, da je politika vzgib demokracije za upravljanje premoženja družbe in delo za dobro ljudi. Ljudje bodo sodili o tem, če sta vidva, skupaj s poslansko skupino še naprej njihov izbor ali si morebiti želijo drugačne politike. Politike, ki jim bo prinesla boljši juti. Politike, ki jim bo prisluhnila in prišla iz Ljubljane do njih. Se seznanila z njihovimi problemi in jih hitro reševala. To bo drugačna politika, ne taka, v katero se Vi gospod Erjavec vračate na belem konju. A vedite, da so temi iskanja odgovornosti, ki jo v vašem pismu delegatom, skladno z vašimi manirami, prevaljujete na druge, vsi konji črni.



Zato, da boste – ali si želite- v najbolj neprimernem času in okoliščinah, zrušili Vlado RS, ne bo kriv niti volilec DeSUSa, ne jaz, niti gospa Bregant. To bo še ena več od potez izbrancev, ki se skrivajo za vami. Seveda brez odgovornosti do Slovenije, do Slovenk in Slovencev. V teh dneh, si ob prizorih iz domov za starostnike in slovenskih bolnišnic, želim le, da se ob prvi naslednji priložnosti naša družba spremeni. Da se spremeni naša lepa dežela Slovenija. Dežela, ki je žal v primeži politike preteklosti. To nam bo uspelo le tako, da ljudem ponudimo priložnost za drugačen izbor na volitvah. Stranko, ki bo sredinska, neideološka. Stranko, ki bo povezovala in ne razdvajala. Stranko, ki se bo ukvarjala z realnimi izzivi in stiskami ljudi. Stranko, ki bo delovala za prihodnost, brez bremen preteklosti. Vidva draga gospoda, dajta končno spoznati, da so vaju člani DeSUS in slovenska javnost prepoznali, nekateri vaju še bodo.



Srečno gospoda ideološke politike preteklosti.



S svojimi dejavnostmi v prihodnjih tednih bosta ljudem sporočala le še to: dobrodošla politika neideološke prihodnosti.



Lep pozdrav,



Dr. Aleksandra Pivec