Karl Erjavec spet pri poslancih DeSUS

Nekdanji dolgoletni predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec, ki se bo na novembrskem volilnem kongresu spet potegoval za vodenje stranke upokojencev, bo svojo kandidaturo danes predstavil poslancem DeSUS. Pred njim sta to v četrtek in sredo že storila Felix Srečko Krope in Dominik Šteiner, ki je umaknil svojo kandidaturo in podprl kandidaturo Erjavca. Ta je pred srečanjem s poslanci dejal, da je za ocene o tem, ali bo stranka pod njegovim vodstvom zapustila aktualno vladno koalicijo, še prezgodaj.

Karl Erjavec je pred današnjim srečanjem s poslanci med drugim dejal, da v tem trenutku še ne more govoriti o tem, ali bo stranka pod morebitnim njegovim vodstvom zapustila aktualno vladno koalicijo. Nekdanji obrambni, zunanji in okoljski minister, ki je DeSUS vodil od leta 2005 do januarja letos, se bo na kongresu pomeril s Felixom Srečkom Kropetom, saj je tretji kandidat za vrh stranke Dominik Šteiner v sredo umaknil kandidaturo za vodenje stranke.

Kot je povedal Šteiner, je to storil z namenom, da prispeva k poenotenju stranke. Ob tem je dejal, da podpira kandidaturo Erjavca, saj da ta med poslanci DeSUS uživa več podpore od Kropeta. Na kakšen način bo ob zaostrenih epidemioloških razmerah potekal kongres stranke, še ni znano. Šteiner je omenil možnost, da bi kongres lahko potekal pisno.

Erjavca na januarskem kongresu premagala Pivčeva

Erjavca je januarja letos v boju za vrh DeSUS premagala nekdanja kmetijska ministrica v vladah Marjana Šarca in Janeza Janše Aleksandra Pivec. Ta je po očitkih glede prepletanja službenih obveznosti in zasebnih dogodkov ob obiskih Krasa in Izole v začetku septembra najprej odstopila s položaja predsednice DeSUS, pred glasovanjem državnega zbora o njeni razrešitvi pa je odstopila še z mesta ministrice za kmetijstvo. Stranko DeSUS do kongresa začasno vodi minister za zdravje Tomaž Gantar.

Erjavec, ki je DeSUS vodil od leta 2005 do januarja letos, se bo na kongresu pomeril s Felixom Srečkom Kropetom, saj je tretji kandidat za vrh stranke Dominik Šteiner v sredo umaknil kandidaturo za vodenje stranke. Foto: STA

Pivčeva je ob svojem odstopu z ministrske funkcije izstopila iz stranke, za enako potezo sta se med drugim odločili podpredsednici stranke Anita Manfreda in Jelka Kolmanič ter uradni govorec stranke Janez Ujčič. Da je Erjavec podal soglasje h kandidaturi za predsednika DeSUS, je v začetku oktobra sporočila vodja gorenjske pokrajinske organizacije DeSUS Julijana Bizjak Mlakar.