V SMC in DeSUS zanikajo pogovore z Damijanom

Medtem ko pobudnik Koalicije ustavnega loka Jože P. Damijan zatrjuje, da so bili določeni pogovori za oblikovanje koalicije že opravljeni, predstavnika stranke DeSUS in SMC kakršnekoli pogovore zanikata.

Poslanca državnega zbora in člana vladajoče koalicije Ivan Hršak (DeSUS) in Janja Sluga (SMC) sta v oddaji Odkrito na 3. programu Televizije Slovenije med drugim spregovorila o možnostih morebitnega prestopa iz zdajšnje koalicije v Koalicijo ustavnega loka. Pretendenti za prestop naj bi namreč prihajali prav iz njunih strank.

Oba sogovornika sta zatrdila, da v njunih poslanskih skupinah še niso prejeli Izhodišč zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo, ki naj bi bila programska podpora oblikovanju Koalicije ustavnega loka. Izhodišča je podpisalo 137 intelektualcev, pobudo za ustanovitev Koalicije ustavnega loka pa je opozicijskim strankam LMŠ, SD, Levica in SAB podal ekonomist Jože P. Damijan. Zadnji je tudi pripravljen prevzeti vodenje koalicije, s katero bi oblikovali alternativo vladi Janeza Janše.

Dokumenta še nis prejeli

"O tem dokumentu sem prebrala samo v medijih, do nas še ni prišel," je dejala vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga. Spomnila je, da so med podpisniki nekateri ljudje, ki so v preteklosti že imeli priložnost pokazati, "kaj zmorejo in kaj znajo, kako bi Slovenijo popeljali po novi poti, pa se to vendarle ni zgodilo".

Z novim dokumentom so po besedah Ivana Hršaka zgolj iz medijev seznanjeni tudi poslanci DeSUS. "Uradnega povabila na razgovore nismo prejeli, zato se o tem niti ne moremo pogovarjati. Če ga bomo, bomo to storili, saj se z vsakim pogovarjamo. Treba je namreč povedati svoja politična stališča in to bo dalo odgovore o možnosti sodelovanja," je pojasnil Hršak.

Pogovorov z Damijanom ni bilo

Koalicija ustavnega loka v državnem zboru potrebuje podporo 46 poslancev. To pomeni, da potrebujejo osem dodatnih poslancev vladajoče koalicije. Damijan je nedavno v oddaji Politično na TVS pojasnjeval, da je v obeh manjših strankah koalicije počutje ob tem, kar počne vladajoča stranka, precej nelagodno. "Določeni pogovori so bili že narejeni. Tudi v luči pričakovanja novega vodstva DeSUS, dogodki v SMC nas navdajajo z optimizmom. Verjamem, da bomo v dveh mesecih uskladili ta program in dobili zadostno podporo v državnem zboru," je napovedal Damijan.

A Janja Sluga mu je v današji oddaji odvrnila, da se nelagodno počuti takrat, ko nekdo vztrajno ponavlja, da jim je predstavil določene stvari in se je z njimi pogovarjal, pa ni tako. "Do nas ni pristopil nihče, pogovarjali se nismo z nikomer, še najmanj z Damijanom. Ponavljati, da to drži, se mi zdi smešno," je še dodala vodja poslanske skupine SMC.

"To, kar je povedal Damijan, absolutno ne drži"

Damijan je v oddaji Politično še dejal, da pogovorov s stranko DeSUS ne more zanikati, hkrati pa ne more povedati nobenih podrobnosti. "Lahko povem le, da smo na podlagi opravljenih pogovorov kar optimistični in da verjamemo, da bomo lahko sestavili novo koalicijo," je dejal Damijan.

Hršak je danes zatrdil, da pogovorov s stranko DeSUS, poslansko skupino DeSUS in predsedujočim stranki DeSUS ni bilo. "Po mojem vedenju tudi sestanka s kandidatom za predsednika stranke Karlom Erjavcem do danes ni bilo. To, kar je povedal Damijan, absolutno ne drži," je še poudaril poslanec DeSUS.