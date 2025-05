Dostava prihodnosti: ravnotežje med avtomatizacijo in človeškim dejavnikom

V sodobnem svetu, kjer hitrost in učinkovitost narekujeta tempo vsakdanjega življenja, je dostava pošiljk postala visoko digitaliziran in tehnološko napreden proces. Na prvi pogled se zdi, da je tehnologija popolnoma prevzela nadzor – pametni algoritmi določajo optimalne poti, avtonomna vozila obljubljajo revolucijo dostave, logistični centri postajajo vse bolj avtomatizirani. A kljub vsemu napredku ostaja nepogrešljiv človeški dejavnik: zanesljivost, prilagodljivost in sposobnost poštarjev, ki premagujejo vsakodnevne izzive, od gostega prometa do nepričakovanih zapletov.

Digitaliziran proces od prvega do zadnjega kilometra

Kako se prepletata najsodobnejša tehnologija in nepogrešljiva človeška vloga v dostavi? Kako algoritmi olajšajo delo dostavljalcev, namesto da bi jih nadomestili? S temi in številnimi drugimi vprašanji se vsakodnevno poglobljeno ukvarjajo poštni operaterji po vsem svetu.

Kot pojasnjuje direktor Tehnologije, mreže in logistike v Pošti Slovenije Peter Milinović, sodobni trendi narekujejo digitalizacijo in avtomatizacijo celotnega procesa dostave od prvega do zadnjega kilometra: "Besedni zvezi 'first mile' in 'last mile' sta med najpogosteje uporabljenimi v naši panogi, ki je zagotovo med tehnološko najnaprednejšimi. Naše aktivnosti so usmerjene v to, da imamo za vse pakete, ki so v procesu dostave, tudi za tiste, ki jih ljudje oddajo ročno na poštah, elektronske podatke za celotno pot od pošiljatelja do naslovnika. Na ta način je možno s pomočjo najnaprednejših rešitev glede na podatke o vseh prejetih pošiljkah dnevno generirati optimalne obhodne poti za naše sodelavce. Če imamo danes statične dostavne okraje, lahko v kratkem pričakujemo, da bomo imeli dinamične dostavne okraje, ki bodo glede na vhodne podatke o pošiljkah popolne poti. To pomeni prihranek pri času in razdalji, kar pa nenazadnje zmanjšuje tudi ogljični odtis na pošiljko."

Foto: Pošta Slovenije

Nova električna dostavna vozila za manjši ogljični odtis in večjo varnost

Paketno-logistična dejavnost je zagotovo med tistimi panogami, kjer je zaradi narave delovnega procesa zmanjševanje ogljičnega odtisa pomembna tema. Med ukrepi je tudi povečevanje deleža električnih vozil v celotni floti vozil. Pošta Slovenije nenehno posodablja svoj vozni park in ima že 21,7 odstotkov vozil v voznem parku električnih. V letih od 2023 do 2025 znaša povprečje novih dobavljenih električnih vozil nekaj več kot 25 odstotkov oziroma dobro četrtino in ta trend se nadaljuje tudi v letošnjem letu: "Pri posodabljanju našega voznega parka je ob trajnostnem vidiku za nas zelo pomemben vidik varnost za sodelavke in sodelavce, ki so vsak dan na različnih poteh. Električna kolesa bomo nadomestili z električnimi trikolesniki, skuterje nadomeščamo z električnimi tri- in štirikolesniki, načrtujemo nabavo novih električnih lahkih dostavnih vozil in srednje dostavnih vozil. V prihodnje se bodo številnim e-vozilom priključili tudi prvi električni tovornjaki," je pojasnil Direktor Tehnologije, mreže in logistike v Pošti Slovenije.

Evropske pošte že pred leti model dostave prilagodile trendom

Poštni sektor se v zadnjem desetletju sooča s precejšnjimi spremembami, ki so v prvi vrsti posledica upadanja količin klasičnih pisemskih pošiljk. V Sloveniji po letu 2011 beležimo 60-odstotni upad pisemskih storitev. Trend upadanja klasične pisne korespondence se zaradi e-zamenjave nadaljuje približno deset odstotkov na leto. Večina evropskih pošt, med drugim v vseh skandinavskih državah, Avstriji, Nemčiji, Švici, se je temu prilagodila z izmeničnim modelom dostave, ki prilagaja pogostost oziroma frekvenco dostave, kar je poštnim operaterjem omogočilo višjo prilagodljivost ter boljšo operativno in stroškovno učinkovitost, poudarja Peter Milinović: "Izmenični model dostave pomeni, da je dostavni okraj pismonoše razdeljen na dva dela, torej se dostavni okraj razdeli na območje 1 in območje 2. Na območju 1 se dostavljajo vse pošiljke, na območju 2 pa samo pošiljke, ki se v dostavi obravnavajo prednostno. Naslednji dan pa se dostava zamenja, kar pomeni, da se na območju 1 dostavljajo samo pošiljke, ki se v dostavi dostavljajo prednostno, na območju 2 pa vse pošiljke. Tovrstni modeli prinašajo spremenjeno frekvenco in krajšo prehojeno pot. Pri tem poudarjamo, da se vse pošiljke še naprej dostavijo skladno s predpisanimi roki prenosa, ki jih je določil poštni regulator."

Foto: Pošta Slovenije

Širjenje mreže paketomatov kot nadgradnja odlične uporabniške izkušnje

Zadnje raziskave o navadah spletnih kupcev razkrivajo, da je v Sloveniji še vedno najbolj priljubljen kraj dostave domači naslov, toda priljubljenost alternativnih točk, še posebej paketomatov, iz leta v leto vztrajno narašča. Pošta Slovenije je v zadnjem obdobju pospešeno širila svoje omrežje paketomatov, dodala je več kot 200 novih. Tem bodo še v tem letu sledili dodatni paketomati, ki bodo skoraj podvojili skupno število tovrstnih prevzemno-oddajnih točk na okoli 500 po vsej Sloveniji.

"S širjenjem mreže 24/7 dostopnih paketomatov naslavljamo pričakovanja spletnih kupcev, ki si želijo prilagodljive dostave in fleksibilnih možnosti glede prevzema paketov. Nenehno spremljamo zasedenost paketomatov in jih po potrebi povečujemo z dodatnimi predali. Predvsem redni spletni kupci so zelo zvesti uporabniki paketomatov in tudi sicer številke kažejo, da se njihova uporaba vztrajno povečuje. Paketomati so prva izbira med več kot 60 tisoč uporabniki platforme MojaPošta, ki si za prevzem paketov nastavijo privzeto mesto dostave, saj jih skoraj dve tretjini izbere možnost prevzema v paketomatu," je še dodal Milinović.