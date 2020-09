Pivčeva: Pred sejo sveta stranke ne bom odstopila

Sprva je bilo sicer predvideno, da se bosta današnjega srečanja udeležila tudi predsednika preostalih dveh koalicijskih strank Zdravko Počivalšek in Matej Tonin, a sta bila zaradi službenih obveznosti zadržana, je po sestanku s premierjem Janezom Janšo dejala Aleksandra Pivec. Kot je dejala, sta se s predsednikom vlade pogovarjala o tekočih rečeh, zelo malo pa o drugih političnih temah.

Pred sejo sveta stranke ne namerava odstopiti

Kar se tiče aktualnega dogajanja v stranki DeSUS, je Pivčeva zatrdila, da bo pred sredino sejo sveta stranke sklicala še sejo izvršnega odbora stranke. To bo sklicala takoj, ko dobi sklepe in zapisnike statutarne komisije stranke DeSUS. Ravno to bo namreč predmet razprave izvršnega odbora, poroča STA. Obenem je poudarila, da pred sejo sveta stranke ne namerava odstopiti.

"Jaz svojih stališč ne spreminjam iz dneva v dan. Javno sem jasno povedala, da sprejemam to nezaupnico, da je popolnoma legitimna, ampak takoj smo tudi podali stališče, da je potrebno v čim krajšem času sklicati kongres stranke, na njem odločati o razrešitvi in imenovanju novega vodstva. V kolikor bi se s tem stališčem takrat vsi strinjali, bi v roku 14 dni že imeli kongres in bi bilo vse to zapletanje, nepotrebni pravni dvomi in pa konflikti popolnoma nepotrebni," je dejala Pivčeva.

Pivčeva je danes spet poudarila, da so glede na sklepe statutarne komisije vse odločitve v rokah predsednika sveta DeSUS Tomaža Gantarja. Foto: STA

Pri tem je spomnila, da je na kongresu, na katerem je bila izvoljena za predsednico stranke, volilo 230 delegatov. Pivčeva je poudarila, da naj se po legitimni poti da tem ljudem možnost, da jo odpokličejo in v kolikor si želijo novega predsednika, tega seveda tudi izvolijo. Komentirala je tudi nekatere kritike, ki so nanjo letele s strani nekaterih članov stranke. Kot je dejala, je ostrih besed v zadnjem mesecu navajena.

Pivčeva: Vse odločitve so v rokah Gantarja

"Mislim, da nimajo pravega mesta, da gre za neke vrste izsiljevanje oziroma možnost ustvarjanja pritiska name, da vendar odstopim. A iz te pozicije je predsednik sveta stranke takrat dal jasno stališče, da v kolikor bo statutarna komisija sprejela stališče, da me svet stranke lahko razreši, da bo to izpeljal in zdaj je na njem, da se odloči," je dejala Pivčeva in dodala, da so vse odločitve v rokah predsednika sveta stranke DeSUS Tomaža Gantarja.

Glede kandidata stranke DeSUS za predsednika novoustanovljenega demografskega sklada pa je Pivčeva pojasnila, da se bodo takoj, ko zaključijo z vsemi sejami izvršnega odbora sveta, v stranki pogovorili o tem in sprožili tudi vse potrebne postopke. Verjame, da bo kandidatov za to funkcijo več, nato pa se bodo v stranki odločili za tistega, ki jim bo všeč in ga bodo po rednem postopku peljali do izbire, poroča STA.