Pivčeva: Odločitev o glasovanju o razrešitvi je v rokah Gantarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je statutarna komisija stranke DeSUS včeraj sprejela sklep, da svet stranke lahko razreši predsednico stranke, se je oglasila prva dama DeSUS Aleksandra Pivec. Predsednica stranke je sporočila, da je seznanjena s sklepi prej omenjene komisije in da je odločitev o glasovanju o njeni razrešitvi v rokah predsednika sveta stranke, ministra za zdravje Tomaža Gantarja. Pivčeva je ob tem spet poudarila, da bi moral o njeni razrešitvi odločati kongres stranke upokojencev.

Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je sporočila, da je seznanjena s sklepi, ki jih je na ponedeljkovi seji sprejela statutarna komisija stranke DeSUS. Na podlagi zapisnika Statutarne komisije bo Pivčeva sklicala Izvršni odbor stranke, ki bo obravnaval sprejete sklepe. Odločitev o nadaljnjih korakih je zdaj v rokah predsednika sveta stranke DeSUS, zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja, je sporočila Pivčeva, ki še vedno vztraja, da bi moral o njeni razrešitvi z mesta predsednice stranke odločati kongres stranke.

Pivčeva vztraja, da jo lahko razreši samo kongres

"Zavestno delovanje v nasprotju s statutom stranke DeSUS, kar je potrdilo tudi neodvisno mnenje strokovne institucije Inštituta za ustavno pravo, ter jasno izraženo voljo najvišjega organa stranke – kongresa stranke DeSUS, je v nasprotju z osnovnimi elementi demokracije in demokratično urejeno stranko," je danes poudarila Pivčeva.

Odločitev o nadaljnjih korakih je zdaj na predsedniku sveta stranke DeSUS, zdravstvenemu ministru Tomažu Gantarju, je sporočila Pivčeva. Foto: STA

Odločitev razrešitve s svetom stranke DeSUS bi po njenih besedah pomenila, da v stranki DeSUS ni potreben najvišji organ stranke, torej kongres stranke DeSUS. "V tem primeru bi ob morebitni izvolitvi novega predsednika stranke lahko svet stranke DeSUS znova izglasoval razrešnico predsedniku. S tem korakom se odvzame pravica članom za izražanje lastnih stališč prek kongresa, saj odločitve pripadajo zgolj funkcionarjem sveta stranke DeSUS," je poudarila Pivčeva.

Poslanci zahtevajo odstop Pivčeve

Spomnimo, predsednica DeSUS se je pod drobnogledom javnosti znašla zaradi nedavnih obiskov in gostovanj na Krasu in v Izoli. Primer je pod drobnogled vzela tudi protikorupcijska komisija (KPK), ki je v zvezi s tem uvedla preiskavo. Poslanci DeSUS so že pred tem zahtevali tudi odstop Pivčeve, svet stranke pa ji je prejšnji teden izglasoval nezaupnico. Pivčeva medtem še vedno vztraja na položaju.