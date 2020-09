KPK: Pri Naberniku ob Pivčevi ni nasprotja interesov

Oster odziv KPK na trditve v članku, da bi takšen nadzor Pivčeve lahko bil sporen – podpisala ga je višja svetovalka za odnose z javnostmi Komisije za preprečevanje korupcije Maša Jesenšek –, je v celoti takšen:

"Na Komisiji za preprečevanje korupcije (komisija) ponovno poudarjamo, da v konkretnem primeru ne moremo govoriti o nasprotju interesov, saj ni izkazan nikakršen osebni interes, ki bi vplival na nepristransko in objektivno opravljanje nalog zaposlenega na komisiji oziroma zbujal dvom o njegovi nepristranskosti in objektivnosti. Albert Nabernik delo na komisiji opravlja profesionalno (zakonito, strokovno in etično) ter nepristransko, poslovne dejavnosti njegovih družinskih članov pa na njegovo delo v ničemer ne vplivajo. Vodstvo komisije v celoti podpira sodelavca Nabernika in njegovo delo. Na komisiji ostro zavračamo tovrstne poskuse diskreditacije našega dela, izvajanje pritiskov na konkretni postopek in medijske manipulacije, ki brez vsakršne osnove vpletajo družinske člane zaposlenih na komisiji in katerih namen je škodovati postopkom pred komisijo in jih ovirati. Na komisiji ne bomo dopustili, da bi takšni pritiski vplivali na naše delo, in bomo svoje zakonske naloge še naprej izvajali profesionalno in v skladu z visoko stopnjo integritete, kar je vodilo našega delovanja."

