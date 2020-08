Primer Pivec: razkrivamo, kdo bi se moral izločiti iz odmevne preiskave #video

Se je eden od glavnih preiskovalcev na protikorupcijski komisiji znašel v konfliktu interesov? Bi se moral zato nemudoma izločiti iz odločanja KPK v odmevnem primeru Pivec? Na KPK so za Planet potrdili, da je Albert Nabernik eden od nosilcev najnovejše preiskave zoper kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec. Družinski podjetji njegovega očeta in brata sta z odločbo kmetijskega inšpektorata pred časom ostali brez dovoljenja za opravljanje svoje osnovne dejavnosti, so poročali v oddaji Planet 18.

V petek je ob predsedniku Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robertu Šumiju stal Albert Nabernik iz Službe za nadzor in preiskave na KPK. Skupaj sta napovedala, da se začenja preiskava afer, povezanih s kmetijsko ministrico in predsednico DeSUS Aleksandro Pivec. Nabernik je dejal, da je namen preiskave, da očitke potrdijo ali ovržejo.

Njegov brat Marjan Nabernik se je pred kratkim s prijateljem do najsevernejše točke v Evropi na pot odpravil z 31 let starim jugom. Pred časom je bil Nabernik zaradi zavarovalniške goljufije v BiH aretiran. Poslovno pa je Marjan Nabernik lastnik dveh podjetij Nabego, d. o. o, in Vinišnik, d. o. o, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Gozdarska inšpekcija nad podjetji Nabernikovega brata

Obe podjetji sta 24. aprila 2018 od gozdarske inšpekcije prejeli prepoved opravljanja storitev v gozdarstvu. Razlog? V prvem podjetju zaposleni niso izpolnjevali pogojev strokovne usposobljenosti in niso imeli potrebnih kvalifikacij. Prepoved velja do predložitve dokazil o usposobljenosti. Do zdaj jih po informacijah Planeta Nabernik še ni predložil, tudi v bazi ministrstva je za obe podjetji še vedno zavedena prepoved opravljanja dela v gozdovih.

Albert Nabernik je eden od nosilcev najnovejše preiskave zoper kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec. Foto: STA

Podjetje Vinišnik, d. o. o., se je nato januarja 2019 prestrukturiralo iz trgovine, proizvodnje in gozdarskih storitev v trgovino z lesom, istočasno pa se je Nabego iz podjetja, ki opravlja gozdarske storitve, prestrukturiral v transportno podjetje. Vinišnik, d. o. o., je nato v letu 2019 od javnega sklada za podjetništvo prejel posojilo v vrednosti 100 tisoč evrov, podjetje Nabego pa letos aprila posojilo v vrednosti 50 tisoč evrov.

KPK: Nasprotja interesov ne zaznavamo

Je brat Marjana Nabernika pristojen za preiskovanje kmetijske ministrice, ko pa to isto ministrstvo njegovemu bratu še vedno prepoveduje opravljanje gozdarskih dejavnosti? Na KPK odgovarjajo, da nasprotja interesov ne zaznavajo, saj da ''niso podane nikakršne okoliščine, ki bi vplivale na nepristransko, profesionalno in objektivno delo uslužbenca v zadevi''.

''Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike," so še dodali.

KPK je torej sam priznal, da zasebni interes uradne osebe pomeni korist tudi za njene družinske člane. Da je Albert Nabernik zgolj eden od nosilcev predmetne zadeve, odločitev pa da sprejema senat, še dodajajo na protikorupcijski komisiji, ki bo, ironično, pri ministrici preiskovala mešanje službenega in zasebnega življenja, so še poročali v oddaji Planet 18.