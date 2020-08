Bodo člani sveta DeSUS Pivčevi danes izrekli nezaupnico? #video

Svet DeSUS bo na popoldanski seji obravnaval predlog o nezaupnici predsednici stranke Aleksandri Pivec. Tudi če bo ta izglasovana, ni jasno, kaj bo to pomenilo za nadaljnjo vlogo Pivčeve. Slednja namreč vztraja, da svet nima pristojnosti, da bi jo razrešil, da lahko to stori le kongres. Različnim pogledom se zato na seji ne bo moč izogniti.

Poslanci DeSUS so po številnih očitkih zaradi plačil ob gostovanjih po Sloveniji Pivčevo pozvali k odstopu, v nasprotnem primeru pa svetu stranke predlagali, da ji izreče nezaupnico. Medtem ko so nekateri prepričani, da lahko predsednico razreši le kongres, drugi v statutu vidijo podlago, da svet odloča o razrešitvah in imenovanjih in da sprejema tudi odločitve v primerih nejasnosti razumevanja določb statuta, piše STA.

Gantar: Ni dvoma, da delamo zakonito

Predsednik sveta stranke Tomaž Gantar je pred današnjo sejo za STA poudaril, da želi, da ni dvoma, da delajo zakonito. Glasovanje o nezaupnici je po njegovih navedbah politična odločitev in jo lahko nedvomno sprejmejo. Če pa bi se svet odločil za razrešitev, bi bila možna pritožba na sodišče. Pravna mnenja v zvezi s tem se razlikujejo, Gantar pa pojasnjuje, da imajo člani sveta možnost podati tudi svoje predloge sklepov za glasovanje.

Tudi Pivčeva je dan pred sejo v pismu članstvo pozvala k zakonitemu ravnanju.

Če Pivčeva ostane, Jurša napovedal poslanski "plan B"

Tako ni jasno, kaj se bo v primeru izglasovane nezaupnice zgodilo z njeno funkcijo, to bo odvisno od razpleta na seji. Če je svet ob tem ne bo tudi formalno razrešil in imenoval začasnega vodstva, je pričakovati zaplete pri nadaljnjem delovanju stranke. Vodja poslanske skupine Franc Jurša je bil jasen, da sodelovanja s Pivčevo v prihodnje ne vidi in za današnjo sejo sveta v primeru, če Pivčeva ostane, napovedal poslanski "plan B", piše STA.

V vsakem primeru je danes pričakovati tudi dogovor o izrednem kongresu, saj se zanj zavzemata obe strani.

O aktualnem dogajanju so se opredeljevali tudi strankini pokrajinski odbori, kjer so mnenja deljena. Da Pivčeva nima več zaupanja, so odločili v šestih od desetih odborov, tudi v gorenjskem, od koder so odločitev sporočili v ponedeljek, še piše STA.